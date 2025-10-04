Tři, dva, jedna – start! Chřipka se už vydala na tour po celém Česku

Pavel Hrabica
  16:33
Česko právě vstupuje do chřipkové sezony, a odborníci varují před vážnými následky, zejména u seniorů, dětí a chronicky nemocných. Přesto je proočkovanost nízká, dokonce i mezi zdravotníky. Chřipka navíc přináší i finanční ztráty kvůli absenci v práci.

Čas od času se snaží zpopilarizovat protichřipkové očkování i politici, například ministr zdravotnictví apředsedkyně sněmovny. Češi jsou však v tomto ohledu, na rozdíl od chřipky, imunní. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Takticko-technická data: dostřel dva metry, rychlost až padesát metrů za vteřinu. To není údaj nové zbraně. To je jedno chřipkové kýchnutí.

S covidovou vakcínou do nás nacpali sledovací nanočipy a teď jsme pod dohledem. Jeden z mnoha covidových mýtů, kterými se lidé obrnili během pandemie proti vakcinaci. Chřipka, a nemáme na mysli klasické podzimní a zimní nachlazení, je na tom obdobně. Také si žije svůj mytický život (viz box).

Zdravotníci moc příkladem nejdou

To, že proti vakcinaci brojí fámologové, je vcelku pochopitelné. Ale odmítavý postoj k očkování mají kupodivu i čeští zdravotníci. „Proočkovanost je v této skupině o něco vyšší než v ostatní populaci, ale určitě ne v té míře, která by měla odpovídat této profesi,“ říká Kristýna Herrmannová, infektoložka Fakultní nemocnice Bulovka.

Přitom nejde jenom o to, aby zdravotníci byli zdraví kvůli ošetřování pacientů. Je zde nebezpečí, že bez očkování mohou nemoc šířit. Hlavně ti, u nichž je průběh provázený jen lehkou rýmou nebo vůbec bez příznaků. Virus ale mohou šířit na pacienty, jejichž imunita je oslabená.

Rizikovou kategorií jsou především děti a dospívající a pak senioři, hlavně ti nad 65 let. A v podstatě všichni, kteří trpí dlouhodobě chronickými onemocněními, především nemocemi oběhového systému nebo cukrovkou.

Podle Jana Kynčla, vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ), právě nyní zaznamenává Česko nástup chřipky do „sezony“ 2024/2025.

„Zimní měsíce jsou dominantní, ale chřipka se rozjíždí postupně. Pokud dojde k závažnému průběhu, zvyšuje se i riziko úmrtí,“ konstatuje Kynčl. V zimním období 2023/2024 evidoval SZÚ 436 vážných případů, z toho 107 lidí zemřelo. V loňském chřipkovém období 2024/2025 jich bylo už 539 a nepřežilo to 156 nemocných. Kynčl varuje, že chřipka navíc spouští u méně odolných a chronických pacientů jiná komplikovaná onemocnění. „Může to být zápal plic i postižení srdce,“ přidává další rizika k varovným informacím infektoložka Kristýna Herrmannová.

Utíkají nám miliardy

K vážným následkům chřipky se počítají i finanční ztráty způsobené především absencí nemocných v práci. „Průměrná délka pracovní neschopnosti při chřipce přesahuje deset dní, to se projeví jak v rámci rodiny, tak ve firmě, kde dotyčný dělá,“ vysvětluje Tomáš Šebek, zakladatel platformy Ministr zdraví. Podle analýzy Hospodářské komory ČR by v případě 75procentní proočkovanosti populace ušetřila státní kase kolem 27 miliard korun.

Ke snadnému působení chřipkového viru v Česku přispívá ne vždy dobrá hygiena, především mytí rukou, ale i obecně se zhoršující kondice naší populace. Především se to týká přibývajícího počtu lidí s nadváhou a také s obezitou, které následně vedou k dalším onemocněním a tím pádem oslabení imunitního systému.

Mám chřipku?

  • Průvodní projevy chřipky nemusejí být jednoznačné.
  • V lehčím případě se může i pravá chřipka projevit jen smrkáním a lehkým kašlem.
  • Těžký průběh chřipky je provázen vysokými horečkami, mírným kašlem a rýmou, pocením, ale především bolestmi kloubů a svalů.
  • Může se projevit i několikadenní nevolností.
  • V některých případech má chřipka závažnější projevy v podobě zánětu průdušek, plic, srdce, mozku a mozkových blan.
  • Některé průvodní znaky chřipky se mohou projevovat až 14 dní po konci.

