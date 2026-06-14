Na svém dosud největším koncertě v kariéře vystoupila v sobotu a v neděli a mimo jiné oslavila dvacet let na české hudební scéně. Na obřím pódiu s LED obrazovkami, kapelou obohacenou o smyčcovou i dechovou sekci a desítkami tanečníků předvedla návštěvníkům dvě a půl hodiny trvající show.
|
Fotbal, koncerty i nákupy. Kde najít vršovický Eden a jaká je jeho slavná historie?
Kromě tanečních kreací i dojemných momentů oznámila, že v pondělí 15. června, vyjde její nové album ADHD Pop. To si mohli návštěvníci víkendových koncertů přednostně koupit. Navázalo tak na pět let starou oceňovanou desku Umami.
Poslední ze svých tří koncertů odehraje v úterý. Vstupenky jsou ještě k dostání na webu ticketportal.cz.
Díky, Ewo!
Eva byla první žena v ráji a Ewa proměnila fotbalový stadion v Edenu v ráj. Asi jsme všichni, co se pohybujeme v kultuře a Ewu Farnou známe, čekali, že si na tom dá se svým týmem záležet a její tři stadionové koncerty budou dobré, ale tohle? Tohle bylo – jak zpívá ve svém novém singlu Big Mac – velké. Přemýšlela jsem, kdy jsem naposledy na koncertě takhle žasla a lítaly mi emoce. Přišla jsem jenom na jeden jediný, na Adele předloni v Mnichově. A to už je sakra laťka a světová extratřída. Ale ono... Vlastně to přesně odpovídá, protože to, co se odehrálo v Edenu, světové bylo. A ještě bude, v úterý, tak vyrazte!
Iveta Benáková, editorka