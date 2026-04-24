Tři příběhy, jedna diagnóza. Cukrovka 1. typu mění životy dětí, pojišťovna vyplácí miliony

Autor: Metro.cz
  7:40
V Česku žije s cukrovkou více než milion lidí a každý rok přibývá kolem 60 tisíc dalších případů. Většinu tvoří diabetes druhého typu, který souvisí se životním stylem. U dětí a mladých lidí ale často přichází nečekaně jiná diagnóza – cukrovka prvního typu. Autoimunitní onemocnění, při němž tělo přestane produkovat inzulin a pacient je na jeho doplňování odkázán celý život.
Při cukrovce (diabetu) není naše tělo schopno správně hospodařit s cukrem. Cukr zůstává v krvi, kde ho být tolik nesmí.

Na cukrovku se nyní zaměřila pojišťovna Kooperativa pojišťovna, která u životního pojištění nabízí dočasné navýšení pojistného plnění o 500 tisíc korun při zjištění diabetu 1. typu u mladých klientů.

„Nejčastěji se objeví v dětství nebo dospívání a zasáhne nejen dítě, ale celou rodinu. Člověk si musí celý život doplňovat inzulin a každý den řeší, co jí a jak funguje. I proto se na ni v nové akci zaměřujeme,“ říká Petr Procházka, ředitel Úseku pojištění osob v Kooperativě.

Navýšení se týká smluv uzavřených do 30. června 2026 u životního pojištění FLEXI. Vstupní věk pojištěného musí být do 25 let včetně. Výhodu mohou získat i klienti při úpravě starší smlouvy, pokud si nově sjednají pojištění vážných nemocí.

Příběh devítiletého chlapce: tři litry vody denně

Jak může taková diagnóza změnit život, ukazují konkrétní případy z praxe.

„Nejdřív jsme si mysleli, že jen moc pije,“ vzpomínají rodiče devítiletého chlapce. Vypil i tři litry vody denně, v noci se znovu začal pomočovat a během roku přibral dvanáct kilo. Přidala se vyrážka a otoky víček.

Diagnóza zněla jasně: cukrovka prvního typu. Rodina byla v šoku. Léčba nejprve probíhala jen pomocí tablet, později bylo nutné přejít na intenzivní inzulinovou terapii. Po splnění podmínek pojišťovna vyplatila tři miliony korun.

Rodina mohla pořídit moderní pomůcky a technologie a soustředit se především na zdraví syna. Dnes je mu třináct let, sportuje a snaží se žít co nejběžnější život.

Diagnóza ve dvou letech

Další případ se týkal dvouletého dítěte. Po antibiotikách začalo výrazně více pít a močit, objevila se vyrážka. Přestože se v rodině vyskytuje cukrovka druhého typu, přišla zpráva o diabetu 1. typu jako rána.

Rodiče nahlásili pojistnou událost začátkem prosince. I přes doplnění lékařských zpráv bylo plnění vyplaceno během dvou týdnů – milion korun za vážné onemocnění a další částka za hospitalizaci.

Osmnáctiletý student: místo plánů inzulin

Cukrovka prvního typu se ale nevyhýbá ani mladým dospělým. Osmnáctiletý student měsíc před diagnózou pociťoval slabost, únavu, hodně pil a hubnul. Pak přišla hyperglykémie, ketoacidóza a pád ze schodů.

Následovala diagnóza a výplata jednoho milionu korun za vážné onemocnění plus další plnění za trvalé následky.

„V osmnácti řešíte školu, vztahy, budoucnost. Ne inzulin. Peníze mu daly prostor srovnat se s novou realitou,“ uvádí pojišťovna.

Lidé tápou v příčinách

Podle průzkumu agentury IBRS, který si Kooperativa nechala zpracovat, zná alespoň jednoho člověka s cukrovkou polovina dotázaných. Diabetes prvního typu zmínilo 26 procent respondentů.

Veřejnost však často nemá jasno v příčinách. Jen zhruba třetina lidí ví, že se cukrovka 1. typu nejčastěji objevuje u dětí a mladých. Autoimunitní podstatu onemocnění dokáže správně popsat jen asi každý desátý.

Zájem o pojištění pro případ této diagnózy by podle průzkumu mělo 39 procent lidí.

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické onemocnění...

Podle odborníků je důležité nepodceňovat zejména rizika s vážnými dopady. „Když nás postihne mozková mrtvice nebo jiné závažné onemocnění, můžeme se ocitnout na dlouhou dobu bez obvyklého příjmu. A právě na takové situace by mělo být pojištění nastavené,“ dodává Procházka.

