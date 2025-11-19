Jak by se podle číslovek bývalo mohlo zdát, nejde o bilanční počin ve smyslu kompilace, best of či remixů, ale o vydání 16 zbrusu nových původních písní o celkové stopáži přes 40 minut, jež vznikly v posledních dvanácti měsících.
Hudba vyšla z per basistů a kytaristů TOMa, Ronalda a Zdenála a všechny texty vytvořil frontman souboru Lou Fanánek Hagen.
Úderné slogany a nadhled
Kapelník Magor alias TOM podotýká: „Těšte se na Fanánkovy texty! Za mě jde o jeho zároveň nejlepší, nejkomplexnější a nejpropracovanější album, při zachování vtipných a úderných sloganů i jiskřivého ironického nadhledu.“
Lou Fanánek Hagen, jenž v červnu oslaví šedesátku, k tomu dodává: „Z mého pohledu je Pub art nové album nejen tím, že je zatím poslední v řadě, ale především pozměněnými postupy tvorby a nahrávání. Celá deska mě moc baví!“
Na Staré sokolovně
Do éteru již byl vypuštěn první singl z alba pod názvem 40 roků, který se brzy dočká videoklipu.
Album bylo nazkoušeno a nahráno během září a října ve studiu Golden Hive v Praze. Křest se konal v podolském hostinci Na Staré sokolovně.
Album fyzicky vychází na CD, vinylu (včetně číslované edice) a taktéž na stále oblíbenějších kazetách.
Čtyřicet let v jedné knize
Tři sestry letos oslavily čtyřicet let existence a jako dárek sobě a fanouškům nadělily výpravnou obrazovou publikaci. Prostřednictvím unikátních a často dosud nepublikovaných archivních fotografií v ní vypráví svůj příběh od poloviny 80. let minulého století do současnosti. „Máte jedinečnou možnost nahlédnout za koncertní pódium a často i pod ně a prožít s kapelou bujaré večírky, neuvěřitelná dobrodružství i drsné eskapády, které ne vždy skončily šťastně,“ uvádí frontman kapely Lou Fanánek Hagen.
