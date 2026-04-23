„Omlouvám se, ale já se opravdu nemám kdy jindy najíst,“ vítala mě v dekoracích své nové talk show moderátorka Adela Vinczeová s posledním soustem v ústech. Podělila se se mnou o pauzu mezi natáčením dvou dílů. Velká hvězda slovenského mediálního prostoru nedávno zčeřila tamní vody, když krátce po sobě odešla ze dvou velkých televizí. Nejdříve následovala svého manžela, moderátora a novináře Viktora Vinczeho, z televize Markíza a následně se kvůli zásahům vedení do dramaturgie vzdala i svého pořadu v STVR, s nímž přešla do on-line prostředí. Nyní má za sebou úvodní díly své první české talk show U Adely.
Jak vypadá váš den, když v Praze natáčíte?
Ráda vám ho popíšu, jen co dožvýkám tu housku. Ostatně hledání chvilky, kdy můžu kousnout do něčeho k jídlu, je pro naše natáčecí dny dost typické. Na druhou stranu mi vyhovuje, že je to takhle efektivně nastavené. Za dva dny připravíme čtyři pořady a já díky tomu nejsem dlouho pryč od rodiny. Ráno začínáme líčením, během něhož ještě s dramaturgy procházíme scénáře, ujasňujeme si, jak bychom si představovali, aby se daný díl během nadcházející hodiny vyvinul, i když moc dobře víme, že se nejspíš vyvine úplně jinak. Potom se vítáme s hosty, nastiňujeme jim, co je čeká, a pak už se točí. Mezi natáčeními se pokouším něco sníst, čehož jste teď svědkem, vyřizuju další povinnosti a už zas mířím do maskérny, kde mě přelíčí, jdu se převléknout, následuje porada s dramaturgy a celý ten proces znovu před druhou částí. Po takových dvou dnech sednu do auta a jedu domů.
Jste typ moderátora, který chce o svých hostech vědět dopředu co nejvíce a má nabiflováno, nebo se ráda necháváte překvapovat během natáčení?
Chci mít přehled, znát základní fakta, bez toho bych si před hosta nesedla. Nicméně je důležité mít správně nastavenou míru, kolik toho vědět a kolik nevědět. Přemíra informací by mi zbytečně zahltila hlavu, zúžila by prostor pro přirozenou zvědavost, zkrátka ne všechno je potřeba znát dopředu. Naše rozhovory vedeme i o tom, co je u hostů nového v pracovním životě, ovšem rychle přecházíme k osobnějším tématům, k tomu, co nás spojuje čistě v lidské rovině, neprobíráme jenom zákulisí nějakého filmu nebo představení. Takže nemusím ležet několik dní v jejich profesních životopisech. Jsou hosté, které znám už dlouho a dobře, protože jsem s nimi v minulosti natáčela, a vedle nich tváře, s nimiž se vidím poprvé. Zejména u nich se dopředu snažím vyvážit, abych nebyla přeinformovaná, ale zas ne úplně blbá.
Jak byste popsala svůj vnitřní stav ve chvíli, kdy se na kamerách rozsvítí červená?
Nazvala bych to naciťováním vzájemných energií. Hosté sedí naproti mně, koukáme se na sebe a já jim v očích vidím očekávání, co asi přijde. Má-li být pořad autentický, uvolněný a pohodový, nedá se takhle nastavit dopředu, je potřeba dopřát si určitý náběh a já jsem ráda, že se ten náběh díl od dílu zkracuje. Zpočátku tedy vnímám nalaďování se na sebe, ale konkrétně červená na kamerách se mnou nedělá nic. Ani by neměla, nemůžu během natáčení myslet na to, že právě vzniká nějaký pořad. Jsem tu od toho, abych si povídala s lidmi, kteří se baví, jsou otevření, sdílní, přátelští a ideálně se inspirují k tomu mluvit o věcech, které možná ještě nikde neřekli, protože se cítí svobodně. Já to všechno jen tak koriguju, tematicky i časově.
Ještě asi dlouho budou mezi hosty převažovat lidé, kteří s vámi natáčejí poprvé. Cítíte u nich zvědavost nebo napětí, jaká budete?
Jak u koho. Souvisí to s osobnostní výbavou každého z nich. Jsou hosté, kteří se dovedou velmi rychle nacítit, jdou do toho po hlavě, a jsou lidé, které blokují možná i jejich vnitřní nejistoty a nenaladí se hned na společnou notu, nicméně to se naštěstí neděje často. Čili základem je, že se relativně rychle spolu nějak najdeme a potom už plujeme na jedné kře do veselého neznáma. Ano, vím to o sobě, někdy mám humor, který pracuje s hodně velkou nadsázkou nebo až surreálnem, a není kolikrát v dané chvíli pro každého snadné pochopit, že jde o vtip, ale lepší se to.
Stalo se vám, že jste se s hosty prostě nenašli?
V našem formátu sedí ve studiu více lidí najednou, takže se snad nemůže stát, že by se nechytil ani jeden z nich. Ale byly okamžiky, kdy většina zprvu trochu nechápala. Scenárista Petr Kolečko tu otevřel téma kouzelnických králíků, které už nejde vytahovat z kouzelníkova klobouku, když hodně přiberou. Tím v mém nitru zažehl velký žár, cítila jsem, že přesně o tom si chci povídat! Ostatní nás chvíli jenom sledovali dost překvapeně, jestli se vážně budeme bavit o takové absurditě, ale nakonec je to taky vtáhlo.
Jaký host je pro vás skutečnou noční můrou?
Asi člověk s mnoha vnitřními bloky, kvůli kterým všechno analyzuje, řeší, bojí se uvolnit, je plný nejistot, zmatků, nevěří si… a tím pádem je při rozhovoru trochu paranoidní. Po každé mé otázce mu hlavou běží hned několik verzí, jak jsem svůj dotaz mohla myslet a co jím sleduju.
Jak dlouho jste zvažovala nabídku na vlastní talk show v Čechách?
Ono se to událo poměrně dost rychle, takže jsem ani neměla moc času přemýšlet. Loni v létě mi zavolal kreativní producent Dano Dangl, dvěma větami mi popsal formát a zeptal se mě, jestli bych do toho šla. Já byla zrovna v plavkách, letní pohodička s rodinou, v dobré náladě, tak jsem mu hned řekla: Jasné! Druhý telefonát už byl víceméně o termínech natáčení, což mě, přiznám se, překvapilo. Až když se začaly dávat věci do pohybu, mi docházelo, na co jsem vlastně kývla. Navázaly debaty, jak pořad postavíme, jak bude fungovat, protože na obrazovce sice působí velmi uvolněně a spontánně, ale svůj vnitřní řád mít musí a já musím vědět, odkud kam v něm jdu a proč ve studiu sedí právě ti hosté, kteří v něm jsou… Na nějaké dlouhé přemítání, zda do toho jít, či nejít, zkrátka nebyl prostor, což je u mě někdy lepší.
Jste člověkem rychlých rozhodnutí?
To bych ani neřekla. Respektive moje rozhodnutí můžou být i rychlá, ale ke každému si musím dojít ve vnitřním souladu, míru a klidu. Jakmile se do takového stavu dostanu, pak na nic nečekám. Dávám si pozor, abych nějaké rozhodné slovo nevyřkla v amoku s reziduem hněvu a křivdy, to by nebyl dobrý krok. Navíc i ten se dá udělat s odstupem. Takže jenom o čase to není. Třísknout dveřmi a odejít se zlostí, to není můj styl.
Jistě je vám jasné, proč jsem se vás na to ptal. Nedávno jste na Slovensku po letech odešla nejdříve z televize Markíza a poté i z STVR.
Ano a k odchodům z jedné i druhé televize jsem dospěla právě po důkladné úvaze, vnitřně srovnaná. S pochopením celé situace a současně nemožností za takové situace setrvat.
Slovenská i česká společnost je rozpolcená, každý krok protilehlé strany si vyslouží ostré reakce. Jaké ohlasy vám po vašich odchodech a zveřejnění jejich důvodů chodí?
Lidé dnes všechno šíleně politizují. Události, které se začaly dít v Markíze, s politikou jistě souvisely, ale princip byl jinde, byl o férovosti, lidskosti a morálce. Politika bude vždycky určovat příchutě doprava, doleva, domodra, dočervena… Tomu se ve svých rozhodnutích snažím vyhnout, já za tím vším cítím lidský faktor, se kterým jsem přestala rezonovat. Což byl případ i státní televize. Jedno souvisí s druhým, nicméně to, co mě žene z nějakého prostoru pryč, je určitá lidská energie, nastavení nebo hodnoty, se kterými se nadále nemůžu ztotožnit. Veřejnost na tom všem vnímá převážně jen tu politiku, takže mi chodily i ohlasy, že jsem se zbláznila, zprogresivněla, zliberálněla a já nevím co ještě. Vidí to černobíle a už nerozlišují, že v každém z odstínů jsou hodnoty, které je třeba chránit.
Umíte si představit, že byste v životě zásadně otočila kormidlem a začala pracovat v úplně jiném oboru?
Dokážu si představit kdeco. Život umí zamíchat kartami ze dne na den, není možné nevidět, čím vším si lidé u nás i ve světě procházejí. Takže ano, někdy o změně oboru skutečně přemýšlím a myslím, že bych ji zvládla. Byla by to pro mě jistě velká lekce, důležitá výzva, ale poprala bych se s tím. Ono by se něco určitě našlo, zas tak neschopná nejsem.
Máte se u koho inspirovat – váš manžel je neuvěřitelný přeborník v osvojování si rozličných profesí.
Můj muž je v tom opravdu úžasný, má mozek nastavený tak, že se dokáže velmi rychle a kvalitně naučit úplně nové věci. Já jenom zírám. Vystudoval práva, vypracoval se ve výborného novináře, moderátora hlavních zpráv, moderoval i Letʼs Dance, účinkoval v muzikálu, v činohře, režíruje na dětských divadelních kurzech, získal licenci pro pilotování boeingu a myslím, že momentálně zahajuje svou interní kariéru michelinského kuchaře. Protože on se podívá na jakýkoli recept od Přemka Forejta a jedna ku jedné to jídlo připraví. Absolutně nechápu! Jednou jedinkrát se mu něco nepovedlo. Vařil podle Kristíny Nemčkové z MasterChefa a výsledek nevyšel. Jenže on si nepřipustil, že by to byla jeho chyba, místo toho napsal Kristíně, že musí být špatně její recept, a představte si – měl pravdu. Kristína se mu omluvila, že v receptu cosi opomněla, a poslala mu nový. Je šílenec!
Prozraďte mi na závěr, raději hovoříte, nebo posloucháte?
Jak kdy. Někdy je třeba víc naslouchat. Protože tím spíš pak víte, co máte říct. Jedno bez druhého nejde. Myslím, že umím vycítit situace, kdy mě lidé kolem mě chtějí poslouchat a kdy mám být ticho. Ale ze všeho nejvíc miluju ping-pong.
Adela Vinczeová