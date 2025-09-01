Trochu jiná Itálie. Divoká Neapol, pláž Arcomagno i město muralů stojí za návštěvu

  11:54
Jih Apeninského poloostrova není jen o pizze v Neapoli. Stačí nasednout do vlaku nebo auta a člověk zjistí, že každý kilometr směrem dolů na mapě skrývá nové překvapení. Na pár dnech strávených v Kampánii a Kalábrii se to ukázalo jasně.
Vrchol hory San Biagio. Kromě Ježíše je tu také bazilika. | foto: Marek Hýř, Metro.cz

Vydejte se s námi na malé italské dobrodružství! Naše cesta začíná v Neapoli. Hluk skútrů, prádlo visící z balkonů a k tomu nečekaný klid – v pasáži Galleria Umberto I. Monumentální budova s prosklenou střechou a mozaikovou dlažbou působí skoro jako chrám. Jen místo oltáře tu voní káva a zvou butiky. Ty jsou však ráno ještě zavřené. Proto pouze snídáme a hledíme dál směrem na jih. Cinkot porcelánových podšálků všudypřítomného espressa připomíná řinčení vlaku a my se za jeho zvuku vydáváme dál na jih Itálie.

Přírodní div – pláž Arcomagno

Vysoko ve skalách u města Maratea nás zdraví socha Krista Spasitele. Je vysoká přes 20 metrů a podobně jako slavnější bratranec v Riu de Janeiro shlíží na město i na celý záliv. Výhled je dechberoucí – azurové moře, zatáčky silnic a nekonečné střechy vesniček.

Je čas se svlažit. Kousek dál čeká přírodní div – pláž Arcomagno. Do zátoky se sestupuje pěšinou mezi skalami, a když se otevře pohled na obloukový skalní most, který dal místu jméno, člověk má pocit, že se ocitl v kulise pro film. Ráno tu bývá klid, večer zátoka září oranžovým světlem zapadajícího slunce. Za vstup se platí. Čtyři eura za půlhodinky dáváme s radostí. Stojí to za to!

Diamante je galerie pod širým nebem

Nakonec náš čeká Diamante, malé přístavní městečko, které dostalo přezdívku „město murálů“. Na desítkách domů tu najdete malby – portréty, krajiny i abstraktní výjevy. Chodíte uličkami, díváte se nahoru a každá zeď má vlastní příběh. Diamante je galerie pod širým nebem.

Mimochodem, pokud se chcete vydat v našich stopách, věřte, že ani tuto sezonu ještě není pozdě. K Diamante totiž neodmyslitelně patří i ohnivý Peperoncino Festival, který každoročně v září přitahuje davy milovníků jídla, kultury i adrenalinu. Připravte se na týden plný hudby a chilli výzev.

Pro Čechy je jižní Itálie méně známá

  • Srdcem Kampánie je fotbalové město Neapol, nad nímž bdí sopka Vesuv. Kraj láká nejen památkami, ale i romantickým pobřežím. Místní kuchyně je kapitola sama pro sebe – mozzarella i zdejší rajčata chutnají tak, jak nikde jinde.
  • Kalábrie tvoří špičku italské „boty“. Kuchyně je ostřejší! Zdejší pláže jsou klidnější než v turistických letoviscích na severu.

