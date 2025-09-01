Vydejte se s námi na malé italské dobrodružství! Naše cesta začíná v Neapoli. Hluk skútrů, prádlo visící z balkonů a k tomu nečekaný klid – v pasáži Galleria Umberto I. Monumentální budova s prosklenou střechou a mozaikovou dlažbou působí skoro jako chrám. Jen místo oltáře tu voní káva a zvou butiky. Ty jsou však ráno ještě zavřené. Proto pouze snídáme a hledíme dál směrem na jih. Cinkot porcelánových podšálků všudypřítomného espressa připomíná řinčení vlaku a my se za jeho zvuku vydáváme dál na jih Itálie.
Přírodní div – pláž Arcomagno
Vysoko ve skalách u města Maratea nás zdraví socha Krista Spasitele. Je vysoká přes 20 metrů a podobně jako slavnější bratranec v Riu de Janeiro shlíží na město i na celý záliv. Výhled je dechberoucí – azurové moře, zatáčky silnic a nekonečné střechy vesniček.
Je čas se svlažit. Kousek dál čeká přírodní div – pláž Arcomagno. Do zátoky se sestupuje pěšinou mezi skalami, a když se otevře pohled na obloukový skalní most, který dal místu jméno, člověk má pocit, že se ocitl v kulise pro film. Ráno tu bývá klid, večer zátoka září oranžovým světlem zapadajícího slunce. Za vstup se platí. Čtyři eura za půlhodinky dáváme s radostí. Stojí to za to!
Diamante je galerie pod širým nebem
Nakonec náš čeká Diamante, malé přístavní městečko, které dostalo přezdívku „město murálů“. Na desítkách domů tu najdete malby – portréty, krajiny i abstraktní výjevy. Chodíte uličkami, díváte se nahoru a každá zeď má vlastní příběh. Diamante je galerie pod širým nebem.
Mimochodem, pokud se chcete vydat v našich stopách, věřte, že ani tuto sezonu ještě není pozdě. K Diamante totiž neodmyslitelně patří i ohnivý Peperoncino Festival, který každoročně v září přitahuje davy milovníků jídla, kultury i adrenalinu. Připravte se na týden plný hudby a chilli výzev.
Pro Čechy je jižní Itálie méně známá