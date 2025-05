Nyní je fanouškům akčního žánru na obrazovkách streamovací platformy s červeným enkem ve znaku servírován třetí a poslední přídavek. A bohužel musím konstatovat, že mi po jeho slupnutí zůstala na patře nepříjemná pachuť.

Ztracená kulka 3 nicméně nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Francouzský Semir Gerkhan

O sympatických béčkových akčňácích, jakým chce Ztracená kulka 3 bezesporu být, by se měly psát články tak nějak samy. Poutavý dynamický závěr nadupané trilogie se však dle mého jednoduše nekoná. Vraťme se nicméně o několik let zpátky v čase. Jednička mě coby veskrze nenápadné béčko potěšilo, a to hlavně tím, s jakou přímočarostí a lehkostí tehdy jeho tvůrci odvyprávěli jinak vcelku banální příběh. Snímek pojednával o geniálním mechanikovi Linovi, který se sice pere jako Jack Reacher a jezdí jako Semir Gerkhan z Kobry 11 zkřížený z Dominicem Torettem ze série Rychle a zběsile, charismatu má bohužel v sobě asi tolik co jídelní židle z Ikey.

Plakát filmu Ztracená kulka 3

Policejní šéf Charas Lina vytáhne z kriminálu, aby mu dal druhou šanci u policejního sboru. Noví kolegové ale nejsou skautíci, a tak nejen že svého šéfa při první příležitosti odprásknou, ale navíc svalí vinu na Lina. Zapomenou ovšem na usvědčující důkaz. Jednu jedinou střelu zaseknutou uvnitř zmizelého auta. A tu musí Lino získat. A pak se pomstít záporákům.

Buldozer Lino se vrací

V podobném duchu se nesla také dvojka. I ve druhém snímku z roku 2022 si ústřední bijec se slabostí pro vytuněná auta nadělal pár nepřátel. Zkorumpovaní policajti museli zaplatit mimo jiné i za smrt Linova bratra, který zemřel v prvním filmu. Nic světoborného, závěr snímku byl vyloženě „over the top“, ale ke štěstí nám coby divákům tak nějak stačilo, že ústřední hrdina pořád něco koukatelného dělá, respektive vymýšlí, mlátí a demoluje. Jak jsem již psal v článku před pár lety, mezi asi vůbec nejzábavnější momenty patřily ty, v nichž na Lina naběhnul už asi dvacátý chlápek, při honičce ho zablokovalo již několikáté auto, nebo mu scénáristé hodili pod nohy jakýkoliv jiný pomyslný filmový klacek. Hrdina se z toho vždycky vyhrabal a šel dál. A divák šel dál s ním. A rád.

Gérard Lanvin jako hlavní záporák

Třikrát a dost

Děj třetího dílu shrnují lidé z Netflixu takto: Dynamický závěr nadupané trilogie o geniálním automechaniku Linovi, který se vrací pomstít Areskimu i zkorumpovanému veliteli, co mu zničili život. Třetí Ztracená kulka měla tedy nabídnout prakticky to samé, co předchozí filmy. Rvačky, honičky, přestřelky, rychlá auta, motorky a podobně. Co reálně divák dostává? Kromě zmíněných ingrediencí prakticky nic dalšího. Scénáristé trojku pojali ještě jednodušeji, než předchozí filmy. Jako primitivní naháněčku, kde se tři chlapi prakticky celý film, inu, nahánějí.

Každý má samozřejmě jinou motivaci, kterou se snaží na obrazovce více či méně úspěšně prodat. Co je ovšem horší je fakt, že vám na žádné z postav nebude prakticky vůbec záležet.

Setkání trojice ústředních postav probíhá v MHD. A rozhodně ne v míru.

Vadí to? Bohužel docela dost. Pierretův dvojčlenný scénáristický tým, z něhož polovinu tvoří režisér sám, odvedl dobrou práci prakticky pouze u postavy polepšeného zkorumpovaného expoldy v podání Nicolase Duvauchelle. Právě úvodní expozice s ním mě na snímku bavila vůbec nejvíce. Jasně definovaný záporák je tu prakticky jen jeden.

Lino předvádí French and Furious 2

Abych ale na třetí Ztracenou kulku neházel jen špínu, pořád je potřeba smeknout klobouk před faktem, že v zemi jako je Francie vznikly hned tři celkem solidní akční filmy. A to navíc od tvůrce, který zatím nenatočil nic jiného, než tři Ztracené kulky. Když se řekne francouzská netflixovka, vždycky se mi okamžitě vybaví tupý, respektive zarputilý výraz herce Albana Lenoira (Lino). Tohle efektně bitkující zvíře na obrazovkách Netflixu rozhodně neřeklo poslední slovo. Respektive nevyrazilo poslední záporácký zub.