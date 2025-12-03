Ale vezměme to z druhého konce. Takzvané ugly Christmas sweaters, tedy legendární ošklivé vánoční svetry, vznikaly už v 50. a 60. letech jako nevinné, ručně pletené kusy na domácí pohodu. Teprve v 80. letech se z nich stala přehlídka kýče a čím dál větší extravagance, díky vzestupu popkultury. V současnosti mají dokonce tyto svetry i svůj státní svátek, který se oficiálně nazývá National Ugly Christmas Sweater Day a slaví se třetí pátek v prosinci. Takže za dva týdny nezapomeňte slavit.
Je rychlejší móda, nebo pečení cukroví?
Podobně to dopadlo i se třpytkami. Původní vánoční dekorace byly přírodní. Pak přišlo sklářství, baňky, a nakonec plastové třpytky, které visí z šatů, vlasů i v obýváku. Vypadají nádherně, ale jsou to malé kousky plastu, které se nedají recyklovat a v přírodě zůstávají desítky let. Nad tím vším ve vzduchu visí ještě jedna věc, a tou je množství. Móda je doslova rychlejší než pečení cukroví. Třeba Evropská environmentální agentura odhaduje, že v EU vzniká téměř sedm milionů tun textilního odpadu ročně a většina z toho je oblečení, které vyhazují domácnosti. Odborníci upozorňují, že oblečení se dnes nosí o třetinu kratší dobu než před patnácti lety. Část z něj, včetně sezonních věcí jako vánoční svetry, se dokonce zničí nebo vyhodí ještě předtím, než je někdo vůbec oblékne. Což je mimochodem docela bizár, no ne?
Klíčem je přístup
A přesně tady začíná problém vánočních módních „failů“.
Ponožky se soby? Skvělý dárek, ale nositelný pár dní v roce. Svetr s blikajícími světýlky? Perfektní na fotku, ne tak perfektní do šatníku. Třpytivé šaty? Super na večírek, méně super pro planetu. Přesto se jich nechceme vzdát.
A možná ani nemusíme, stačí jen změnit přístup. Kupovat věci, které vydrží víc než jednu sezonu. Vzít si stejný svetr klidně tři roky po sobě (nikdo vás neodsoudí, slibuju).
Méně je více
Na druhou stranu, kýč je vlastně fajn. Vánoce jsou o radosti, ne o dokonalosti. Nebudu lhát, že taky jeden takový svetřík s flitry a soby mám. Má světýlka, je směšnej a miluju ho. Jen ho beru jako kamaráda na dlouho, ne jako rychlý módní románek na jednu sezonu.
A o to jde. Vánoční móda může být bláznivá, třpytivá a trochu šílená, ale když si ji užijeme a zároveň udržíme v rozumných mezích, bude nám tady na planetě možná o něco líp. Protože občas stačí prostě jen jeden sobí svetr.
