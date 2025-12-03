Třpytky, svetry a ponožky, co nikdo nenosí... Co zůstalo kouzlem Vánoc, a co je jen přeplácaná výzdoba sezony?

Vánoce v sobě tak nějak přirozeně zanechávají třpyt a kýč, je to jejich součást. Jenže pod všemi těmi sobími svetry, čelenkami se světýlky a třpytkami, které se drží na kabátu ještě na jaře, se skrývá i druhá strana. Ropa, mikroplasty, jednorázovost a odpad. Nechci tu být za ekoaktivistku, ale něco na tom bude. Přece jen se bavíme o věcech, které nosíme doslova deset dní v roce.
Fotogalerie2

A co vy? Jste milovníci vánočních svetrů, nebo nakupujete spíše střídmě? | foto: Profimedia.cz

Ale vezměme to z druhého konce. Takzvané ugly Christmas sweaters, tedy legendární ošklivé vánoční svetry, vznikaly už v 50. a 60. letech jako nevinné, ručně pletené kusy na domácí pohodu. Teprve v 80. letech se z nich stala přehlídka kýče a čím dál větší extravagance, díky vzestupu popkultury. V současnosti mají dokonce tyto svetry i svůj státní svátek, který se oficiálně nazývá National Ugly Christmas Sweater Day a slaví se třetí pátek v prosinci. Takže za dva týdny nezapomeňte slavit.

Je rychlejší móda, nebo pečení cukroví?

Podobně to dopadlo i se třpytkami. Původní vánoční dekorace byly přírodní. Pak přišlo sklářství, baňky, a nakonec plastové třpytky, které visí z šatů, vlasů i v obýváku. Vypadají nádherně, ale jsou to malé kousky plastu, které se nedají recyklovat a v přírodě zůstávají desítky let. Nad tím vším ve vzduchu visí ještě jedna věc, a tou je množství. Móda je doslova rychlejší než pečení cukroví. Třeba Evropská environmentální agentura odhaduje, že v EU vzniká téměř sedm milionů tun textilního odpadu ročně a většina z toho je oblečení, které vyhazují domácnosti. Odborníci upozorňují, že oblečení se dnes nosí o třetinu kratší dobu než před patnácti lety. Část z něj, včetně sezonních věcí jako vánoční svetry, se dokonce zničí nebo vyhodí ještě předtím, než je někdo vůbec oblékne. Což je mimochodem docela bizár, no ne?

Klíčem je přístup

A přesně tady začíná problém vánočních módních „failů“.

Ponožky se soby? Skvělý dárek, ale nositelný pár dní v roce. Svetr s blikajícími světýlky? Perfektní na fotku, ne tak perfektní do šatníku. Třpytivé šaty? Super na večírek, méně super pro planetu. Přesto se jich nechceme vzdát.

Tradiční cukroví s moderním twistem: zdravější suroviny dobývají i české Vánoce 2025

A možná ani nemusíme, stačí jen změnit přístup. Kupovat věci, které vydrží víc než jednu sezonu. Vzít si stejný svetr klidně tři roky po sobě (nikdo vás neodsoudí, slibuju).

Méně je více

Na druhou stranu, kýč je vlastně fajn. Vánoce jsou o radosti, ne o dokonalosti. Nebudu lhát, že taky jeden takový svetřík s flitry a soby mám. Má světýlka, je směšnej a miluju ho. Jen ho beru jako kamaráda na dlouho, ne jako rychlý módní románek na jednu sezonu.

A o to jde. Vánoční móda může být bláznivá, třpytivá a trochu šílená, ale když si ji užijeme a zároveň udržíme v rozumných mezích, bude nám tady na planetě možná o něco líp. Protože občas stačí prostě jen jeden sobí svetr.

Znáte fenomén Elf on the shelf

  • Na první pohled vypadá jako obyčejná hračka. Malý, usměvavý, v červených šatičkách, pevně připravený sedět na poličce a tiše pozorovat dění kolem. A přesto se z něj stal jeden z největších vánočních fenoménů posledních dvou dekád. Takzvaný Elf on the Shelf, tedy vánoční elf, který podle legendy hlídá, jestli děti poslouchají, letos slaví dvacáté narozeniny.
  • Elf on the Shelf je vánoční tradice, která během několika let dobyla domácnosti po celém světě. Základ tradice pochází z roku 2005, kdy americká autorka Carol Aebersold společně se svou dcerou Chandou Bell vydaly knihu The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition.
  • Příběh vycházel z jejich rodinného zvyku. Doma měli malého skřítka, kterému říkali Fisbee a jenž byl každé Vánoce součástí domácí výzdoby i fantazie. Kniha popisuje, že elf od prvního adventu hlídá děti, jestli zlobí, každý večer odletí za Santa Clausem podat zprávu o tom, jak se chovaly, a každé ráno se zase vrací, vždy ale přistane na jiném místě. Děti ho nesmí chytat nebo s ním hýbat, jinak může ztratit kouzlo.
  • Tento původně malý, rodinný projekt se rozrostl do fenoménu a začaly ho dodržovat domácnosti po celé Americe. Rodiče začali sdílet kreativní fotografie, kde elf provádí různé vtipné nebo přehnané situace. Třeba sedí v lednici, koupe se v mouce, maluje očima fixou na vajíčka nebo připravuje dětem snídani. Sociální sítě pomohly rozšířit nápady a popularita rychle rostla a stala se trendem i v současnosti. V některých domácnostech zůstává i tradicí.

Nevinná tradice s hlídajícími skřítky přerostla v kulturní fenomén nejen v Americe.

