Ikonickou budovu na křižovatce ulic Národní a Spálená v Praze zná patrně skoro každý Čech. Nyní slaví padesát let od svého otevření. Deník Metro přináší unikátní ohlédnutí za historií slavné stavby, a to očima architekta Miroslava Masáka. Právě on je totiž společně s Johnym Eislerem a Martinem Rajnišem ze studia SIAL autorem původního projektu. Text níže je z jeho pera a je publikován s jeho souhlasem.