Tučňák jako žena, černý Gordon a lesbická Harley Quinn. Nový Batman překvapí konzervativce

Desetidílný Batman: Rytíř v plášti snese s devadesátkovým serošem Batman: The Animated Series, v němž zaznívá podmanivý hlas relativně nedávno zesnulého herce Kevina Conroye, srovnání poměrně bez problémů. A to jak z hlediska animace, hlasových výkonů, zápletek, tak i postav, které si ovšem tvůrci uzpůsobili k obrazu svému.

Kočičí žena alias Catwoman s hlasem Christiny Ricci, v sobě snoubí šarm hned několika svých předchůdkyň.

Navíc se, stejně jako v případě klasického seroše, jedná většinou o samostatné a uzavřené příběhy. Jakous takous přehlídku zásadních Batmanových záporáků. Seriál Batman: Rytíř v plášti nafasuje příští rok další řadu. A nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Two-Face, vlastním jménem Harvey Dent, je fiktivní superpadouch, který se objevuje v amerických komiksech od DC Comics, obvykle jako Batmanův protivník. Postavu, která debutovala v Detective Comics #66, vytvořili Bob Kane a Bill Finger.

Vítejte v Gothamu

Rytíř v plášti je z velké části noirovou detektivkou, o čemž svědčí nejen časté zapojení gothamské policie, která se Batmanovi plete pod nohy i pěsti, ale i zjevná inspirace v barevných předlohách čtyřicátých a šedesátých let. Noirový a temnější Batman koneckonců v posledních desítkách let táhne nejvíc. Své o tom věděl nyní již rovněž zesnulý režisér Joel Schumacher, který svým neonovým filmem Batman a Robin (1997) zabil netopýřího muže a jeho celovečerní hrané adaptace na mnoho let dopředu.

Tučňáčí ženu naštvat opravdu nechcete.

Samotná platforma Prime video pak děj seriálu shrnuje takto: „Vítejte v Gothamu, městě, kde zločinci mají pré a slušní obyvatelé žijí v neustálém strachu. Bruce Wayne, bohatý člen smetánky, kterého zocelila rodinná tragédie, se stává něčím, co z něj dělá více i méně člověka – Batmanem. Svým osamělým tažením za spravedlností si přitahuje nečekané spojence z řad policie i úředníků na radnici, ale jeho hrdinské činy spouští řetězovou reakci smrtících důsledků.“

Pojďme si zahromovat

Kdo by však z výše uvedeného textu (vyjma titulku samozřejmě) usoudil, že je nový seriálový animák sice temný, avšak kvůli inspirační látce zároveň poněkud konzervativní, nemohl by se mýlit více. Vlastně se tu divák setkává s celou řadou poměrně radikálních změn, jež nebudou vonět každému. Hlavní tvůrce seriálu Bruce Timm, režisér a scenárista aktuálního filmového Batmana Matt Reeves, režisérský matador mysteriózního žánru J. J. Abrams a známý komiksový scenárista Ed Brubaket, se toho fakt nebáli. Mezi nejvýraznějšími rozdíly oproti zdrojovému materiálu lze jmenovat strážce zákona Jima Gordona a jeho dceru Barbaru (budoucí Batgirl), kteří nově nafasovali afroamerické kořeny a tedy i odpovídající odstín pleti. Pak tu máme temnější a nově také stoprocentně lesbickou Harley Quinn, obtloustlejšího sluhu Alfréda, ale také Tučňáka, jenž se v novince proměnil ve ženu.

Alfred Pennyworth dostal od tvůrců seriálu nový, větší pupek.

Na děj má reálně větší vliv jen poslední novinka. Z Tučňáka je totiž nejen zadkem kroutící zpěvačka, ale i matka. Matka, která se nebojí své syny pěkně sadisticky podusit i trestat. Vlastně to neplatí jen o synech. Nemám proto jako skalní batmanovský fanoušek důvod nikterak hromovat. Připadá mi to celkem osvěžující.

Seriál, kde se střílí

Seroš Batman: Rytíř v plášti mohu s klidem doporučit. A to jak fanouškům největšího detektiva světa, co se po nocích převléká za obřího netopýra, tak nepolíbeným divákům. Díky koukání s dcerkou jsem nicméně objevil jednu nevýhodu proti již mnohokrát zmiňovnému animovanému seroši, a tím je více násilí. Nejde ani tak o to, že by se tu více bitkovalo či střílelo.

Chcete probrat nějaká ta traumata? Doktorka Harley Quinzell pracuje i v noci.

V Batman: The Animated Series i v dalších návazných seriálů z takzvaného DCAU (DC Animated Universe), ať už se dělo cokoliv vážného, zřídkakdy někdo vyloženě umřel. Většinou jej Batman zachránil, nebo si dotyčný záporák jen natloukl. Případně beze stopy zmizel. Tvůrci Rytíře v plášti se s tím nemažou. Tady, když vás někdo strčí do truhly, a pustí vás ke dnu, už nevyplavete.