Nenápadná kapsička má za sebou příběh dlouhý více než 150 let. A její původní účel byl úplně jiný, než by v současnosti většinu lidí napadlo. Ve skutečnosti totiž nešlo o kapsu na mince. Byla určená pro kapesní hodinky.
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Čas je pro většinu z nás veličinou, kterou, pokud chceme, můžeme mít neustále na očích. Stačí sáhnout do kapsy, vytáhnout telefon a během vteřiny víme, kolik je hodin. Ti stylovější z nás jednoduše kouknou na svoje zápěstí. V devatenáctém století to ale tak jednoduché nebylo. Kapesní hodinky patřily k běžné výbavě mnoha mužů. Nosily se v kapsičkách vesty nebo u pasu a při práci se mohly snadno poškodit či ztratit. Právě proto dostaly džíny malou kapsu navíc. Její úkol byl prostý: hodinky bezpečně uložit a mít je po ruce, když bylo potřeba.
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Kapsa, která přežila vlastní účel
Malá kapsička se objevila už u původních pracovních kalhot značky Levi Strauss & Co. z 19. století. Firma společně s krejčím Jacobem Davisem získala v roce 1873 patent na kalhoty zesílené kovovými nýty. A právě v jejich původním designu nechyběla ani kapsička na hodinky.
Co je ovšem pro nás v současnosti asi nejzajímavější, malá kapsička z džínů nezmizela ani s nástupem náramkových hodinek, natož dalších technologií. Lidé „z Levisu“ ji na kalhotách zachovali zcela záměrně. Jako odkaz na staré časy, stylový kousek a připomínku historie značky. Z původně čistě praktického prvku se tak postupem času stala jedna z typických součástí džínového designu.
Dnes se jí běžně říká „coin pocket“, tedy kapsa na mince. V angličtině se ale stále používá i původní označení „watch pocket“ – kapsa na hodinky.
A není to jediný název, který kdy dostala. Říkalo se jí také kapsa na zápalky nebo lístky. Zkrátka malý prostor, který si každý přizpůsobil podle toho, co zrovna potřeboval.
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Takže až příště budete do malé kapsičky na džínách lovit drobné, vzpomeňte si, že původně měla mnohem důležitější úkol. Chránívala totiž vzácné a svého času také velice drahé zařízení, bez kterého si lidé tehdy jen těžko představovali běžný den.
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