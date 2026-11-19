Začátkem listopadu posílil tým inženýrů na londýnské lince Elizabeth robotický pes Spot od společnosti Boston Dynamics. Je vybaven laserovým skenerem, pomocí něhož detailně snímá povrchy tunelů a nástupišť. Ze získaných dat následně inženýři vytvářejí přesné digitální mapy. Porovnáváním skenů pořízených v různých časových obdobích mohou včas odhalit změny v konstrukcích a vytipovat místa, která vyžadují důkladnější kontrolu.
Ne všechna zákoutí podzemních tunelů jsou přitom pro pracovníky metra snadno a bezpečně přístupná. Právě tam může Spot zastat rutinní i rizikové kontroly. Poradí si s nerovným terénem, překonává překážky a zvládne i chůzi po schodech. Potřebná data tak dokáže samostatně získávat také v místech, kde hrozí únik nebezpečných plynů, panují extrémní teploty nebo existuje riziko zřícení konstrukce.
Jak se tunely kontrolují v Česku?
V pražském metru se ke kontrole stavu kolejí využívají speciální měřicí vozy, které sledují jejich rozchod, převýšení i případné zborcení. První takový vůz pořídila Praha od švýcarské společnosti Matisa již v roce 1973, tedy ještě před zahájením provozu metra.
V průběhu dalších let se měřicí metody postupně zdokonalovaly a přibyly také laserové, kamerové a indukční technologie.
Také Česko má své robotické psy