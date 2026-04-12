Místo, kde je na konci sezony pořád dost sněhu a hodně slunce, areál bez dlouhých čekaček, kde si každý najde svoje – od carvingu po prašan, středisko, které má nejen velmi dobré podmínky pro lyžování a snowboarding, ale také pro apres ski. Tím vším je severoitalské Livigno, moje osobní srdcovka, která se bohužel/bohudík každoročně přetváří ve stále prémiovější destinaci.
Letos zamíchala kartami i zde proběhnuvší olympiáda. Ta se sice začátkem roku oficiálně odehrávala v Miláně a Cortině d’Ampezzo, během her se však jedním z klíčových sportovišť učených pro moderní adrenalinové disciplíny stalo právě Livigno.
Město krav a olympioniků
Pokud je hezké počasí, moc nestavíte, a nikde se nezaseknete, trvá cesta autem z Prahy do Livigna zhruba sedm až devět hodin. Už samotná cesta bývá zážitek. Pro vjezd do Livigna je totiž nutné použít tunel Munt La Schera, který je zpoplatněný.
Mně osobně tenhle patrně nejužší skalní tunel, jakým jsem nejspíš kdy projížděl, vždycky evokuje temnější batmanovské filmy od Tima Burtona. Když se však o pár desítek minut později ocitnete v centru obce, v němž najdete kromě hospůdek, barů a prodejen s tradičními uzeninami (pizzoccheri, sciatt a bresaola) také obchody dražších módních značek, jako je Hugo Boss, Armani, UGG či Guess, pochopíte, že tady bude brzy temno maximálně tak ve vaší peněžence.
Jo a mimochodem, Livigno je unikátní italská bezcelní zóna (duty free), kde díky historickým výsadám z roku 1805 neplatíte DPH ani spotřební daně. Tahle skutečnost nejednoho Čecha ovlivňuje v jednom konkrétním smyslu – více zde nakupuje a popíjí tvrdý alkohol.
Pivovar, hudba a slunce
Už před olympiádou šlo Livigno směrem k prémiovější destinaci. Olympiáda tento trend ještě urychlila. Letos tu jsou zase o něco vyšší ceny ubytování, více luxusních služeb, a v neposlední řadě tu jsou na každém rohu k vidění fyzické pozůstatky her. Jedním z nejvýraznějších příkladů budiž padesát pět metrů vysoký skokanský můstek, který je k vidění nejen přímo ze sjezdovek, ale také de facto hned při příjezdu do městečka.
Livigno je i o nezapomenutelných událostech. Už za pár týdnů zde proběhne kupříkladu Snowland Music Festival – velká hudební akce, jež kombinuje lyžovačku a dýdžejskou párty, organizované hromadné apres ski akce všeho druhu či právě probíhající mezinárodní telemark festival – Pliemas 2026. Nechcete-li se ale svazovat kalendářem, já ani mí kumpáni každý rok nevynecháváme návštěvu celoročně otevřeného livignského pivovaru. To, že tu nejsme poprvé, na nás při návštěvě obvykle prásknou naše trička s vybledlými nápisy „1816 La Birra di Livigno“ na hrudnících či zádech.
Lyžovačka, nad kterou není
Mohl bych ještě rozebírat kvality místního akvaparku, zdejší zážitkové jízdy se psím spřežením a podobné kratochvíle. Na Livignu je však nejlepší to, co je zároveň nejdůležitější. Místní areály Mottolino a Carosello nabízejí 115 kilometrů perfektně upravených sjezdovek, nespočet slunečných dnů a nepopsatelný pocit, když sjíždíte svahy jarním sněhem pod jasnou modrou oblohou. A jestliže jste běžkaři, máte zde k dispozici třicet kilometrů tratí, které vedou přes Forcolu a Alpe Vago.