Tvář Livigna se změnila. V městečku krav, obchodů a levného alkoholu se můžete cítit jako olympionik

Filip Jaroševský
  5:00
Severoitalské město Livigno není po Zimní olympijských hrách přestavěné k nepoznání. Drobné změny v infrastruktuře a cenách tu však i přesto pocítíte. Jak dlouho sem trvá cesta autem, co zde dá dobrého sníst či vypít, a proč je zdejší lyžovačka tak povedená?
Dobrá parta a kvalitní sněhový podklad. To je základ. | foto: Metro.cz

Když koukáte z vleku, mnoho lyžařů tu po ránu neuvidíte.
V Livignu je i v nynějším období stále spousta sněhu, navíc je mnohem více...
Místo, kde je na konci sezony pořád dost sněhu a hodně slunce, areál bez dlouhých čekaček, kde si každý najde svoje – od carvingu po prašan, středisko, které má nejen velmi dobré podmínky pro lyžování a snowboarding, ale také pro apres ski. Tím vším je severoitalské Livigno, moje osobní srdcovka, která se bohužel/bohudík každoročně přetváří ve stále prémiovější destinaci.

Letos zamíchala kartami i zde proběhnuvší olympiáda. Ta se sice začátkem roku oficiálně odehrávala v Miláně a Cortině d’Ampezzo, během her se však jedním z klíčových sportovišť učených pro moderní adrenalinové disciplíny stalo právě Livigno.

Město krav a olympioniků

Pokud je hezké počasí, moc nestavíte, a nikde se nezaseknete, trvá cesta autem z Prahy do Livigna zhruba sedm až devět hodin. Už samotná cesta bývá zážitek. Pro vjezd do Livigna je totiž nutné použít tunel Munt La Schera, který je zpoplatněný.

Mně osobně tenhle patrně nejužší skalní tunel, jakým jsem nejspíš kdy projížděl, vždycky evokuje temnější batmanovské filmy od Tima Burtona. Když se však o pár desítek minut později ocitnete v centru obce, v němž najdete kromě hospůdek, barů a prodejen s tradičními uzeninami (pizzoccheri, sciatt a bresaola) také obchody dražších módních značek, jako je Hugo Boss, Armani, UGG či Guess, pochopíte, že tady bude brzy temno maximálně tak ve vaší peněžence.

V italském Livignu voní pivo i blížící se olympiáda. Projeli jsme zdejší svahy

Jo a mimochodem, Livigno je unikátní italská bezcelní zóna (duty free), kde díky historickým výsadám z roku 1805 neplatíte DPH ani spotřební daně. Tahle skutečnost nejednoho Čecha ovlivňuje v jednom konkrétním smyslu – více zde nakupuje a popíjí tvrdý alkohol.

Pivovar, hudba a slunce

Už před olympiádou šlo Livigno směrem k prémiovější destinaci. Olympiáda tento trend ještě urychlila. Letos tu jsou zase o něco vyšší ceny ubytování, více luxusních služeb, a v neposlední řadě tu jsou na každém rohu k vidění fyzické pozůstatky her. Jedním z nejvýraznějších příkladů budiž padesát pět metrů vysoký skokanský můstek, který je k vidění nejen přímo ze sjezdovek, ale také de facto hned při příjezdu do městečka.

Livigno je i o nezapomenutelných událostech. Už za pár týdnů zde proběhne kupříkladu Snowland Music Festival – velká hudební akce, jež kombinuje lyžovačku a dýdžejskou párty, organizované hromadné apres ski akce všeho druhu či právě probíhající mezinárodní telemark festival – Pliemas 2026. Nechcete-li se ale svazovat kalendářem, já ani mí kumpáni každý rok nevynecháváme návštěvu celoročně otevřeného livignského pivovaru. To, že tu nejsme poprvé, na nás při návštěvě obvykle prásknou naše trička s vybledlými nápisy „1816 La Birra di Livigno“ na hrudnících či zádech.

Livigno není ráj jen pro ty, kteří milují rychlou jízdu ze svahu. Na své si přijdou i romantici při pozorování slunných panoramat.
V Livignu je i v nynějším období stále spousta sněhu, navíc je mnohem více slunečných dnů, takže se poměrně často stává, že jste na zasněženém manšestru úplně sami.
Lyžovačka, nad kterou není

Mohl bych ještě rozebírat kvality místního akvaparku, zdejší zážitkové jízdy se psím spřežením a podobné kratochvíle. Na Livignu je však nejlepší to, co je zároveň nejdůležitější. Místní areály Mottolino a Carosello nabízejí 115 kilometrů perfektně upravených sjezdovek, nespočet slunečných dnů a nepopsatelný pocit, když sjíždíte svahy jarním sněhem pod jasnou modrou oblohou. A jestliže jste běžkaři, máte zde k dispozici třicet kilometrů tratí, které vedou přes Forcolu a Alpe Vago.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Před 65 lety obletěl Jurij Gagarin Zemi. V kosmu byl „prostý ruský hoch“ jen pasažérem

Oficiální snímek prvního kosmonauta Jurije Gagarina ve skafandru

Přesně před 65 lety se z kazašské stepi vznesla raketa, která změnila dějiny lidstva. Ze sovětského kosmodromu Bajkonur odstartoval 12. dubna 1961 první člověk do vesmíru – Jurij Gagarin. Celé to ale...

12. dubna 2026

Studenti sami hledají kořeny dnešních problémů, říkají učitelé ocenění za otvírání témat

Jiří Sovadina (vlevo) a Petr Šimíček už téměř třicet let učí dějepis....

Proč se učit dějepis a poznávat moderní dějiny? A jak je učit? Odpovědi na obě otázky už léta hledá tandem dějepisářů ostravského Gymnázia Olgy Havlové Petr Šimíček a Jiří Sovadina. Za připomínání...

V Pardubicích ožila filmová komedie Hotel Modrá hvězda v divadelní adaptaci

ilustrační snímek

Diváci Východočeského divadla v Pardubicích dnes poprvé viděli novou inscenaci Hotel Modrá hvězda. Komedii inspirovanou známým filmem pro pamětníky nastudoval...

11. dubna 2026  20:21,  aktualizováno  20:21

Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji je starostka Plumlova Jančíková

ilustrační snímek

Novou předsedkyní KDU-ČSL v Olomouckém kraji byla dnes na krajské konferenci lidovců zvolena starostka Plumlova Gabriela Jančíková. Ve funkci nahradila Ivo...

11. dubna 2026  19:01,  aktualizováno  19:01

Krajským předsedou KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý

ilustrační snímek

Předsedou krajského výboru KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji se znovu stal Jiří Veselý. Do funkce jej dnes zvolili delegáti krajské konference, řekl ČTK krajský...

11. dubna 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

Nehoda dvou aut v Holešovicích. Jeden z řidičů naboural do čerpací stanice

Řidič osobního automobilu naboural v sobotu večer do pilíře střechy čerpací...

Řidič osobního automobilu naboural v sobotu v podvečer do pilíře střechy čerpací stanice v pražských Holešovicích. Na místě zasahovali hasiči i policie. Událost se obešla bez zranění.

11. dubna 2026  19:22

Heydrichův mercedes či pivo Pobožný střelec. Praha 8 připomene protinacistický odboj

Zrenovovaný Mercedes 320B (W 142 II.) z roku 1937, v němž jezdil Reinhard...

Originální mercedes, v němž zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich absolvoval svou poslední jízdu, bude poprvé k vidění v Praze. Ve dnech 22. a 23. května 2026 jej veřejnosti představí akce...

11. dubna 2026  18:11

