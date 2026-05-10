Tváří se jako normální auto, ale jakmile šlápnete na plyn, katapultuje vás dřív, než zašeptáte Audi

Petr Holeček
  9:00
Koukejte, před laserovým centrem v Dolních Břežanech vypadá skoro slušně. A to je na tom to nejlepší. Audi RS 3 Sedan je typ auta, které si v civilu klidně spletete s hezky vybavenou A3. Dokud mu nedáte prostor a neuděláte tu jedinou chybu: šlápnete na to.
Pod kapotou nečeká žádná sterilní tabulka parametrů, ale poctivý pětiválec 2.5 TFSI s obsahem 2480 kubických centimetrů, který umí být kultivovaný… a pak se během vteřiny přepnout do režimu „teď se drž“.

Vypadá slušně. To je past

294 kW je v přepočtu 400 koní a krouťák 500 Nm nepůsobí jako čísla do prospektu, ale jako fyzika. A když si to srovnáte v hlavě s tím, jak nenápadně to auto působí navenek, dojde vám, že tohle je sleeper v nejčistší podobě: sportovní pózy má, ale rozhodně nekřičí.

Vyzkoušeli jsme ho na okreskách Vysočiny. Tam se vždy ukáže, jestli je rychlost jen rovinková pohádka, nebo skutečná schopnost auta dělat řidiči radost. A RS 3 tam sedí jak přibitá. Ne takovým tím přehnaně tvrdým „koukej, jak jsem sportovní“, ale jistotou, která vás začne bavit: zatočíte, auto se opře, drží stopu a působí, jako by mělo víc přilnavosti, než je slušné.

Hodně z toho jde za pohonem quattro a hlavně za chytrou zadní nápravou: RS Torque Splitter umí posílat točivý moment mezi zadní kola tak, aby auto nebylo jen bezpečně rychlé, ale i ochotné a čitelné.

Okresky. Tady RS 3 přestává hrát divadlo

A výsledek? V utaženějších pasážích to není žádná nedotáčivá nuda. Je to rychlé, přesné a překvapivě hravé, tedy přesně ten typ auta, které vás přistihne, že si zbytečně jedete „ještě jednou tuhle sekci“, protože to prostě dává smysl.

A pak je tu motor. Pětiválec má svůj vlastní rytmus a vlastní hlas. Nehraje si na osmiválec, ani na umělý soundtrack. Zní jako pětiválec. A když ho necháte nadechnout, je to návykové. V kombinaci se sedmistupňovou S tronic to navíc působí jako dobře sehraná dvojice: rychlé reakce, žádné zbytečné drama, jen okamžitý tah.

Čísla to potvrzují. Z nuly na stovce je za 3,8 sekundy, což už není legrace. A přitom pořád sedíte v sedanu, který má rozměry 4504/1864/1425 mm, rozvor 2636 mm a kufr 380 litrů.

Pětiválec, co se neumí tvářit nenápadně

Jasně, fyziku neošidíte – cca 1570 kg je pořád hmotnost, se kterou pracujete. Jenže RS 3 ji umí maskovat tak dobře, že ji začnete vnímat až ve chvíli, kdy jedete opravdu ostře a dlouho.

A spotřeba? Oficiálně 8,9–9,5 litrů na sto kilometrů WLTP, ale dovolte nám se zasmát. V reálu na svižných okreskách počítejte spíš se dvanácti litry. Kdo si kupuje 400koňový pětiválec a čeká zázraky, měl by si koupit kalkulačku, ne RS.

Pointa je jednoduchá: Audi RS 3 Sedan je auto pro lidi, kteří nechtějí dělat divadlo. Nechcete křídla velikosti stolu ani výfuk, který budí sousedy jen tím, že existuje. Chcete nenápadný sedan, ve kterém spí bestie.

