„Tvoření mě bavilo odmala. Výtvarku jsem milovala a šla mi, na vysoké jsem pak vyráběla šperky. Jenže se mnou je to tak, že musím pořád zkoušet něco nového. Spíš než hotové věci se mi záhy začal kupit materiál. A tak jsem ho začala prodávat,“ vzpomíná na první impulzy směrem k podnikání. K tvoření sedá celý život v každé volné chvíli, aby zabavila ruce a dala odpočinout hlavě. Baví ji, že výsledkem je něco krásného.

Ze sklepa a korálků...

„Moje práce je současně koníček, což je značka ideál. Když něco tvořím, tak k tomu rovnou natáčím návod. Inspirovat druhé je další bonus. Poslední dobou nejvíc háčkuji a chci se v tom dál zdokonalovat,“ hodnotí. Dřív ale pracovala hlavně s korálky. „Z praktického podnikatelského pohledu pro mě byly korálky do začátků super. V pohodě se mi vešly do bytu a do sklepa. Od těhotenství a mateřství se to u mě čím dál víc neslo ve znamení háčkování – každá matka ví, že korálky jsou s malými dětmi tabu. Zato háček a klubko, to rozložíte kdekoli a kdykoli, i když máte jen chvilinku,“ říká.

Má v kanceláři ředitelky místo diplomů zarámované své první výtvory? Tahle otázka ji rozesměje. Prý byly strašné, na světlo světa je občas vytáhne pro pobavení.

Z podnikání, které začínalo ve sklepě, je v současnosti firma se skladem, profesionálním týmem, vlastní značkou přízí a komunitou zákaznic. „Tvorboshop je můj nejlepší výtvor a jsem na něj pyšná. Pustila jsem se do toho ještě před mateřskou, při zaměstnání, a už tehdy jsem věřila tomu, že to musí vyjít. Pracovala jsem celou dobu na maximum. Třeba i v porodnici jsem řešila na dálku balíčky, aby na ně zákaznice dlouho nečekaly. Pak jsem dala dohromady a postupně rozšiřovala super tým kolegyň,“ vzpomíná.

Podle Novodomské je její obchod také živoucím důkazem, že zaměstnávat maminky na mateřské jde a vyplatí se to. Jen je potřeba uvažovat víc flexibilně než v intervalu pracovní doby od devíti do pěti. „Všechny kolegyně jsou mámy a nastupovaly ještě před skončením mateřské. Kombinujeme různé úvazky, někdy se pracuje z domova. Všechno jde, když se chce. Holky pracují neuvěřitelně efektivně, jsou loajální. Práce je baví a je to vidět. Máme tu super atmosféru, což je podle mě nesmírně důležité,“ vypráví.

Ráj duhových klubíček

Sortiment obchodu se rozvíjel postupně, ale zásadním bodem obratu bylo stěhování ze sklepa do větších prostor.

Jitka Novodomská je znalkyně moderních materiálů, po očku vždy sledovala módní trendy v zahraničí. Tak kdysi narazila například na bavlněné šňůry, s nimiž se dá skvěle kreativně vyřádit. Se skladem najednou ani tyto objemnější materiály nebyly problém. Měla dobrý „čuch“, bavlněné příze se okamžitě staly trendem i u nás.

Jitka Novodomská založila galanterii i háčkovací klub.

Zdaleka největší ikonou Tvorboshopu jsou duhová klubíčka Butterfly. V roce 2019 se tyto originální duhové příze staly dokonce důvodem k založení vlastní značky YarnMellow. „V plánu to úplně nebylo, ale bohužel se na trhu nenašel dodavatel, který by mým představám o kvalitě a barvách vyhovoval. Potřebovala jsem kvalitní přízi s rychlým dodáním a ochotou ke spolupráci. Tak jsem si ji začala vyrábět sama,“ přibližuje a dodává: „Testovala jsem materiály, ladila barvy, hledala ideální stroj. Nakonec vznikla klubíčka, která jsou jemná, mají syté barvy a pořádnou odolnost. Výrobky z nich můžete klidně prát v pračce a vypadají skvěle mnoho let. Jejich použití je naprosto univerzální, celoroční a díky certifikátu nemusí mít maminky obavy vytvořit z nich oblečení nebo deky dokonce i pro miminka. Velké klubíčko vám vydrží třeba na měsíc háčkování u večerního seriálu. To už je pořádná porce relaxu,“ vypráví s úsměvem.

V současné době mají klubíčka Butterfly přes 150 barevných kombinací, přechody mezi nimi jsou výsledkem mnoha hodin práce. „Stroj sice s klubíčky pomáhá, ale nestačí jen stisknout tlačítko. Stroj se točí, ale obsluha ručně mění nitě a barvy tak, aby měla každá duha jemné přechody z jedné barvy do druhé a klubíčko bylo perfektně navinuté,“ přibližuje.

Podobně vyrábí i již zmíněné bavlněné šňůry a příze Berry, Angel a Loopy. Ty jsou ideální například na techniku macramé. Ke všem materiálům najdou zákazníci přímo na e-shopu i inspiraci pro různé stupně pokročilosti.

Komunita pohodářek

Pyšná je Jitka Novodomská také na to, že podle ní není Tvorboshop jen obyčejný obchod, ale komunita. „Naše zákaznice jsou naše všechno. Snažíme se jim vždy vyjít vstříc. Náš cíl je splnit jejich očekávání – a ještě dát něco navíc. Proto tak rádi sdílíme návody a inspiraci,“ přibližuje svou vizi a dodává: „Postupem času jsme vybudovali komunitu, kde si ženy navzájem pomáhají, podporují se, radí si. Každá tvůrčí duše je u nás vítána. Já mám takovou teorii, že lidé, co tvoří, jsou v pohodě. Komunikace se zákazníky nás nabíjí pozitivní energií a to je super. Já nevím, možná prodejci jiného zboží, třeba počítačů, asi takové štěstí nemají.“

1. háčkovací klub

Nedávno Jitka Novodomská spustila nový projekt a tím je 1. háčkovací klub v Česku. „Klub je boží a všechny nás to baví. Háčkování je ideální kreativní aktivita právě díky té své jednoduchosti. Techniku zvládne každý. I úplný začátečník. Vybere si projekt, který ho láká, vezme do ruky háček a klubíčko. Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile si osvojíte základy, dříve či později se ve vás probudí kreativní duch. Proto jsou naše návody srozumitelné a postupně dodáváme odvahu, aby si to lidi různě upravovali podle sebe. A super je, když to máte i s kým sdílet,“ upřesňuje.

Jitka Novodomská zvládá rodinu, firmu i kreativní projekty. Po nocích dokonce ještě i občas sama motá klubíčka – dočasně, než dorazí další stroj. A všechno ji to pořád baví. „Tvoření pro mě znamená žít. Ráda tvořím nejen materiál a všechna svoje dílka, ale i prostor, kde se jiné ženy cítí dobře. Tvoření je relax a terapie. Způsob, jak být na chvíli sama se sebou. A to my ženy potřebujeme v pravidelných dávkách,“ říká závěrem.