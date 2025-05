Vykrást koncept podobného, v současnosti pořád velice oblíbeného seriálu Dexter, zkřížit jej s odpočinkovým stylem pletichářských show jako je Riverdale nebo Prolhané krásky, nedostatek vlastních nápadů svést na fakt, že jde o volnou adaptaci stejnojmenné knihy z pera americké spisovatelky Caroline Kepnes a vznikne z toho TY. I díky výbornému českému dabingu jde o velice návykový seriál pojednávající o jednom sympatickém, leč sociopatickém stalkerovi/zabijákovi.

Forma tu často vítězí nad obsahem, a to především díky v poslední době tolik moderním neustálým promluvám hlavního antihrdiny k divákům. Díky tomu seriál příjemně plyne a jde o nenáročnou a veskrze oddychovou podívanou. Závěrečná řada Ty nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Zpátky do knihkupectví

Nehrabe mu až tolik, ale pořád je to ten starý dobrý psychopatický Joe. Takhle definovala hlavní klad závěrečné série TY moje žena, se kterou na tenhle odpočinkový seriál koukáme. V první sérii byl totiž hlavní „nehrdina“ inteligentním manažerem knihkupectví, který se stal kompletně posedlým mladou krásnou spisovatelkou. A to až do míry přímo vražedné. Seriál poté v dalších sériích systematicky stavěl na paradoxu, že je hlavní hrdina sice po všech stránkách ujetá svině, která vraždí lidi skoro na potkání, zároveň mu ale fandíte a těšíte se, co se zase v jeho hlavě urodí za blbinu. Už to ale nikdy nebylo úplně ono.

Spisovatelka Bronte v podání Madeline Brewer z Příběhu služebnice

Kudrnáč Joe je prostě takový ten typický psychopat a násilník, se kterým se divák dokáže byť jen částečně ztotožnit. Hranice mezi empatií a odporem nicméně tak nějak táhla všech poslední pět řad. Ačkoliv čtyřka uhnula, k nelibosti mnoha fanoušků, do jisté míry stranou.

Výlet do Londýna

Ve čtvrté řadě se hlavní antagonista přesunul ze Spojených států do Londýna. Zde se snažil nové roli profesora na univerzitě zapomenout na minulost a začít znovu a lépe. A vlastně se mu to z počátku celkem dařilo. Jak to ale s podobnými seriálovými uličníky bývá, nic není tak úplně jak se zdá. A nová role á la Sherlock Holmes, kterou Joeovi scénáristé ve čtvrté sezoně přiřkli, mu do konce série nevydržela. Méně se tu stalkovalo a spíše se tu pátralo po vrahovi.

Joeova manželka Kate nafasovala sestry, dvojčata. Tento fakt tvůrci seriálu vyždímou skoro na maximum.

Zpět ke kořenům

Po výše zmíněném vražedném působení na anglické univerzitě žije nyní Joe v závěrečné sezoně seriálu s miliardářkou a filantropkou Kate Lockwood (Charlotte Ritchie). A také má na starost nově navrátivšího syna Henryho, který po lidech hází příborové nože. Joe už nepředstírá, že je anglický profesor, naopak je nyní veřejně známou osobou, doslova Princem Krasoňem, což hraje v příběhu zásadní roli.

Penn Badgley v seriálu TY

Děje se tak přitom nikde jinde, než zpátky doma v Americe. Novou posedlostí se mu stává začínající zrzavá spisovatelka Bronte (Madeline Brewer z Příběhu služebnice), která přespává v knihkupectví, ve kterém Joe v první sezoně pracoval a teď jej díky milionům své manželky rovnou vlastní. Ve sklepě ale nechybí skleněná klec, do níž se dají neprodyšně uzavřít nejen knížky.

Sbohem Joe

Rozebírat děj závěrečné řady dopodrobna by bylo spíše na škodu. Joe má opět další múzu, a do toho odstraňuje lidské překážky na cestě jeho manželky za úspěchem. Činí tak ovšem ku své škodě tak nešikovně, že i mezi ním a Kate se díky jeho činům (a aférce se zmiňovanou zrzkou) začne tvořit propast. Konec ústředního stalkera je nevyhnutelný, ale i přes jeho jistou připitomělost tak nějak důstojný a vlastně i zábavný. Závěrečná série je tak i přes drobné neduhy příjemnou tečkou za celým tím romanticko-vražedným příběhem. A to je myslím víc, než v co jsme mohli jako diváci doufat.