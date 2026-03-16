Typický kytarový rukopis, kombinace staré školy a nové energie. Která kapela z 80. let vydává desku?

Petr Holeček
  9:30
Některé kapely se po letech vracejí jen z nostalgie. Hudební formace s názvem Prouza ale na novém albu V téhle době ukazuje, že minulost může klidně posloužit jako nápaditý odrazový můstek. Stačí k tomu jen trocha nadhledu a umění kombinovat starou školu s novými kousky.
Kapela, co několikrát zažila klinickou smrt, je zpět. | foto: Prouza

Album V téhle době vyšlo na konci roku 2025 a obsahuje devět skladeb. Už samotný název naznačuje, že kapela reaguje na současnost – texty se pohybují mezi vztahy, hledáním identity a obrazy vnitřního světa, které se mísí s realitou dnešní doby.

Hudebně Prouza staví na tom, co jí vždy šlo nejlépe: silné melodie, hutné kytary a syrový zvuk, který nepůsobí uhlazeně, ale živě. Deska vznikla v pražském Golden Hive Studiu, kde se o nahrávání, mix i mastering postaral producent Michal „Amák“ Šťastný.

Generační mix kapely Prouza

Zajímavý je i generační mix kapely. Vedle muzikantů, kteří stáli u jejích kořenů už v 80. letech, dnes v sestavě působí i mladší členové. Zpěvák a autor textů Tomáš Gavlas to popisuje jednoduše: natáčet album s kapelou starší než on sám, ale s muzikanty o generaci mladšími, byla podle něj „velká zábava“.

Tohle je původní sestava Prouzy, ale to je už historie.

Právě tahle kombinace staré školy a nové energie je na albu slyšet.

Silné kytary a atmosféra nového alba

Prouza si zachovává svůj typický kytarový rukopis, ale zároveň působí současně. Písně jako JHO, Tinitus, Návraty domů nebo závěrečná Sedmikráska vytvářejí kompaktní celek, který stojí víc na atmosféře než na prvoplánových hitech.

Velkou roli hraje i chemie uvnitř kapely. Hostující kytaristka Kateřina Pelíšková například přispěla sólem ve skladbě Návraty domů, ale jinak si kapela vystačila sama – bez velkých studiových experimentů, spíš s důrazem na energii společného hraní.

Historie kapely Prouza od 80. let

Kořeny kapely Prouza sahají až do počátku 80. let, kdy ve Frýdku-Místku vznikla formace Brumerova Prouza. Samotná kapela Prouza se pak zformovala na konci roku 1989 a svůj první koncert odehrála symbolicky 17. listopadu 1989 v Ostravě.

Na začátku devadesátých let se rychle zařadila mezi výrazná jména domácí alternativní kytarové scény a vydala alba V otrhaném domě (1990) a Ve dne v noci (1992).

Žižkovská noc

  • Kapela Prouza se představí o víkendu na unikátním festivalu v Praze.
  • Žižkovská noc patří mezi největší klubové festivaly v Praze. Během pátku 20. března a soboty 21. března se několik barů, klubů a malých scén na Žižkově promění v hudební mapu města. S jednou vstupenkou mohou návštěvníci procházet mezi jednotlivými podniky a objevovat desítky kapel různých žánrů – od indie a rocku až po elektroniku.
  • Prouza zahraje v sobotu 21. března od 22.30 v Čítárně Unijazz. Kapela zde představí mimo jiné i skladby z nového alba V téhle době.

