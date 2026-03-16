Album V téhle době vyšlo na konci roku 2025 a obsahuje devět skladeb. Už samotný název naznačuje, že kapela reaguje na současnost – texty se pohybují mezi vztahy, hledáním identity a obrazy vnitřního světa, které se mísí s realitou dnešní doby.
Hudebně Prouza staví na tom, co jí vždy šlo nejlépe: silné melodie, hutné kytary a syrový zvuk, který nepůsobí uhlazeně, ale živě. Deska vznikla v pražském Golden Hive Studiu, kde se o nahrávání, mix i mastering postaral producent Michal „Amák“ Šťastný.
Generační mix kapely Prouza
Zajímavý je i generační mix kapely. Vedle muzikantů, kteří stáli u jejích kořenů už v 80. letech, dnes v sestavě působí i mladší členové. Zpěvák a autor textů Tomáš Gavlas to popisuje jednoduše: natáčet album s kapelou starší než on sám, ale s muzikanty o generaci mladšími, byla podle něj „velká zábava“.
Právě tahle kombinace staré školy a nové energie je na albu slyšet.
Silné kytary a atmosféra nového alba
Prouza si zachovává svůj typický kytarový rukopis, ale zároveň působí současně. Písně jako JHO, Tinitus, Návraty domů nebo závěrečná Sedmikráska vytvářejí kompaktní celek, který stojí víc na atmosféře než na prvoplánových hitech.
Velkou roli hraje i chemie uvnitř kapely. Hostující kytaristka Kateřina Pelíšková například přispěla sólem ve skladbě Návraty domů, ale jinak si kapela vystačila sama – bez velkých studiových experimentů, spíš s důrazem na energii společného hraní.
Historie kapely Prouza od 80. let
Kořeny kapely Prouza sahají až do počátku 80. let, kdy ve Frýdku-Místku vznikla formace Brumerova Prouza. Samotná kapela Prouza se pak zformovala na konci roku 1989 a svůj první koncert odehrála symbolicky 17. listopadu 1989 v Ostravě.
Obří chlap, obří robot, obří mimozemský problém. Viděli jsme Válečné monstrum od Netflixu
Na začátku devadesátých let se rychle zařadila mezi výrazná jména domácí alternativní kytarové scény a vydala alba V otrhaném domě (1990) a Ve dne v noci (1992).
Žižkovská noc