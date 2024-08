U nás máme rádi Jakuby. Danone či Casino jsou v České republice bez šance

Svatá Anna, chladna zrána. Svatý Václave, oroduj za nás. Karel IV., Otec vlasti. Naši předkové nosívali jména našich svatých či slavných, i ta z bible. Ale dostávali i ta, která vyjadřovala nejrůznější vlastnosti, a už na ně v současnosti natrefíte opravdu zřídka, spíše u dříve narozených.

Hloupý, nehloupý, Češi svého Honzu milují

V úvodu zmíněné jméno Pravdomil například našli před pár lety obyvatelé Jesenice u Prahy, jmenoval se tak tehdejší starosta. Jaromila si vybavíte asi v souvislosti s vynikajícím režisérem Jaromilem Jirešem.

Rekordy u jmen 13

Tolik let se drží křestní jméno Jakub na první příčce nejoblíbenějších chlapeckých jmen. Ještě v roce 2011 to byl Jan (Jakub byl druhý), který až na dvě výjimky (Matyáš v letech 2021 a 2023) drží za Jakubem stříbrnou pozici.

Tolikrát za sebou se od roku 2012 drží na zlaté pozici nejoblíbenějších křestních jmen Eliška. Před dvanácti lety sesadila Terezu, když předtím držela druhou příčku.

Kordula, byť sahá toto jméno do dávných staletí, patří v naší moderní době například jedné z dcer Veroniky Žilkové. A křestní jméno inspirované světovou popovou hvězdou Madonnou a možná i trochu muzikálem Mamma Mia? je už záležitostí posledního období. Jak potvrzují dokumenty Českého statistického úřadu (ČSÚ), který vede podrobné údaje kolem nově narozených a pojmenovávaných dětí, některá jména se drží mezi desítkou až dvacítkou těch nejpopulárnějších desítky let, jen mívají období větší a menší obliby.

Třeba takový „český Honza“, v pohádkách nezřídka definovaný jako „hloupý“, který však nakonec všechny přechytračí. „Jan vévodil žebříčku nejčastěji volených chlapeckých jmen mezi lety 1950 až 2023 celkem pětadvacetkrát,“ uvádí Jakub Vachuška z oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání ČSÚ (mimochodem, jeho křestní jméno drží rekord posledních třinácti let – viz box).

Osmnáctkrát se na vrcholu objevilo jméno Petr a sedmnáctkrát Jakub. „Mezi ženskými jmény získalo prvenství pětadvacetkrát jméno Jana, patnáctkrát Tereza a dvanáctkrát Eliška,“ doplňuje údaje o rekordech Jakub Vachuška.

Dědíme Antonína a velká města jedou v Matyášovi

Je vesnice konzervativnější a město více trendy? Není to pravidlo, ale velikost obce má na pojmenování dítěte vliv. V poslední dekádě se to potvrzuje a platilo to i v roce 2023. „Například Jakub byl nejčastějším jménem chlapců narozených v nejmenších obcích a ve středních městech, zatímco v největších městech ho v popularitě předběhlo jméno Matyáš,“ konstatuje Vachuška.

Nejčastěji se v rodinách po rodičích dědí v Česku jméno Antonín u chlapců a Marie u dívek. Antonín se ale, na rozdíl od Marie, mění v rodině více než čtyřikrát častěji.

Ústav pro jazyk český se ročně vyjadřuje ke stovkám dotazů z matrik, jestli lze to či ono jméno uznat. Mezi neschválená patřila třeba jména Hromnice, Danone, Seňorita či Casino.