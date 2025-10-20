Uber vodu, mami! Děti velí k udržitelnosti. Jak na to, zjišťují hlavně ve škole

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  19:46
Udržitelnost chápeme obecně jako životní styl, kdy bychom měli své potřeby uspokojovat tak, aby po nás nezůstala potopa a v bezpečí po nás mohly existovat i další generace. Propagace takového chování ale není snadná, především mezi nejmladšími generacemi.

Sběrný dvůr v Havlíčkově Brodě čeká kompletní přestavba. Uprostřed areálu u rybníka Cihlář vznikne kromě jiného překladiště odpadů, které pak budou mířit do spalovny. | foto: Michal Remeš, MF DNES

Čeští školáci nejčastěji čerpají informace v oblasti udržitelnosti ve škole, činí tak téměř dvě třetiny, na druhém místě se umístil internet a média agentury Ipsos a společnosti epet.

Přesto došli zpracovatelé k zajímavým, a leckdy protichůdným informacím. Například sedm z deseti českých rodičů se považuje za zastánce ochrany životního prostředí, současně ale spoléhá na to, že k udržitelnému chování bude jejich děti vychovávat škola. A to minimálně ve stejné míře jako rodina.

Děti velí k udržitelnosti

Ukazuje se také, že stále častěji ovlivňují rodiče jejich děti, a ne naopak. Více než polovina českých rodičů přiznává, že je jejich děti někdy motivují k zodpovědnějšímu chování. Nejčastěji se to týká třídění odpadu, které zmínily téměř dvě třetiny rodičů.

Už to nechci, tak to vyměním

Swap nebo také barter čili výměnný obchod je moderní způsob, jak poskytnout již nepotřebnou věc jiným a případně ji vyměnit za něco, co právě potřebuji.

Téměř 30 procent rodičů také přiznalo, že se pod „tlakem“ svých dětí sprchují kratší dobu a že vůbec šetří pitnou vodou. Necelá třetina dospělých pak uvedla, že je děti učí osvojovat si návyky vedoucí k úspoře vody a přibližně čtvrtina čerpá inspiraci v oblasti nakupování, od dětí se například dozvídají o možnostech swapů či nákupů z druhé ruky.

Rodiče se shodují v tom, že udržitelná výchova by měla být vyrovnaná, tedy teorie spojená s praktickou výchovou. Podpora zdravých návyků a udržitelného myšlení u dětí je hlavním cílem projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti. „Primární záměr je ukázat dětem i rodičům, že šanci změnit svět má každý, klíčový je alespoň ten kousek, který máme nejblíž. Že i zdánlivě malé kroky mohou vést k dlouhodobým a viditelným výsledkům,“ dodává k projektu Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.

Témata: Ipsos, projekt

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:52,  aktualizováno  19:52

Uber vodu, mami! Děti velí k udržitelnosti. Jak na to, zjišťují hlavně ve škole

Udržitelnost chápeme obecně jako životní styl, kdy bychom měli své potřeby uspokojovat tak, aby po nás nezůstala potopa a v bezpečí po nás mohly existovat i další generace. Propagace takového chování...

20. října 2025  19:46

Liberec otevře Novou Pastýřskou na konci příštího týdne, půjde o novou silnici

Liberec otevře novou silnici zvanou Nová Pastýřská ke konci příštího týdne. Původně měla být stavba za více než 33 milionů korun hotová na začátku léta....

20. října 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:32,  aktualizováno  19:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice byla téměř šest hodin...

20. října 2025  15:42,  aktualizováno  19:20

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most aktuálně byl přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovali...

20. října 2025  18:02,  aktualizováno  19:18

I po změně legislativy bude pohotovost v Karlovarském kraji ve stejném rozsahu

Lékařská pohotovostní služba zůstane i v příštím roce v Karlovarském kraji ve stejném rozsahu, jako je dnes. A to přesto, že se od ledna mění systém jejího...

20. října 2025  17:34,  aktualizováno  17:34

Manévry na Příbramsku. Ztratil se pětiletý chlapec, prarodičům zmizel z dohledu

Středočeští policisté dnes v podvečer pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15. hodiny ztratil z dohledu svým prarodičům v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Hledaly ho desítky...

20. října 2025  18:32,  aktualizováno  18:49

Vlak u Neratovic zřejmě projel návěstidlo, provoz na trati stál

Provoz na železniční trati mezi Neratovicemi a Měšicemi u Prahy byl zastavený, v pondělí odpoledne vlak v úseku zřejmě projel kolem návěstidla, které další jízdu zakazovalo. Správa železnic událost...

20. října 2025  16:12,  aktualizováno  18:31

Na dvou místech Uherského Hradiště by mohly stát desítky nových domů

Na dvou místech Uherského Hradiště by v budoucnu mohly stát desítky nových rodinných a také bytových domů. Vyplývá to z dokončených územních studií, které dnes...

20. října 2025  16:33,  aktualizováno  17:06

Na azylový dům pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě přispěje město, kraj i EU

Na vybudování azylového domu pro matky s dětmi v jiných prostorách v Havlíčkově Brodě přispěje charitě město i kraj. Samosprávy o tom rozhodovaly dnes. Na...

20. října 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie

České Budějovice připravují rekonstrukci krematoria na hřbitově Svaté Otýlie. Modernizace by se týkala především vnitřních prostorů smuteční síně. Rozhodli o...

20. října 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.