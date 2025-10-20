Čeští školáci nejčastěji čerpají informace v oblasti udržitelnosti ve škole, činí tak téměř dvě třetiny, na druhém místě se umístil internet a média agentury Ipsos a společnosti epet.
Přesto došli zpracovatelé k zajímavým, a leckdy protichůdným informacím. Například sedm z deseti českých rodičů se považuje za zastánce ochrany životního prostředí, současně ale spoléhá na to, že k udržitelnému chování bude jejich děti vychovávat škola. A to minimálně ve stejné míře jako rodina.
Děti velí k udržitelnosti
Ukazuje se také, že stále častěji ovlivňují rodiče jejich děti, a ne naopak. Více než polovina českých rodičů přiznává, že je jejich děti někdy motivují k zodpovědnějšímu chování. Nejčastěji se to týká třídění odpadu, které zmínily téměř dvě třetiny rodičů.
Už to nechci, tak to vyměním
Swap nebo také barter čili výměnný obchod je moderní způsob, jak poskytnout již nepotřebnou věc jiným a případně ji vyměnit za něco, co právě potřebuji.
Téměř 30 procent rodičů také přiznalo, že se pod „tlakem“ svých dětí sprchují kratší dobu a že vůbec šetří pitnou vodou. Necelá třetina dospělých pak uvedla, že je děti učí osvojovat si návyky vedoucí k úspoře vody a přibližně čtvrtina čerpá inspiraci v oblasti nakupování, od dětí se například dozvídají o možnostech swapů či nákupů z druhé ruky.
Rodiče se shodují v tom, že udržitelná výchova by měla být vyrovnaná, tedy teorie spojená s praktickou výchovou. Podpora zdravých návyků a udržitelného myšlení u dětí je hlavním cílem projektu Objevitelé udržitelné budoucnosti. „Primární záměr je ukázat dětem i rodičům, že šanci změnit svět má každý, klíčový je alespoň ten kousek, který máme nejblíž. Že i zdánlivě malé kroky mohou vést k dlouhodobým a viditelným výsledkům,“ dodává k projektu Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet.