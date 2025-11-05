Uchazeč o Českého slavíka Jamaron: Prostě nezůstat zaprděný rocker a sedět si na své hromádce

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  14:44
Rocková kapela Jamaron v čele s frontwoman Marií Dostálovou si pro své fanoušky připravila už čtvrté studiové album, které dostalo název Něco zůstane. Podle slov členů skupiny, která je mimo jiné nominována na Objev roku v anketě Český slavík, jde o nový začátek kapely.

Kapela Jamaron vydala nové album Něco zůstane a chystá svůj velký koncert do Fora Karlín. | foto: TONYFLUNKEY

V čem se nejvíc liší toto album od těch předchozích?
Václav Hejda (bubeník): Určitě v kvalitě, ostrosti a tvrdosti zvuku a také v produkci.
Jakub Dostál (kytarista): Je to asi nejmodernější zvuk, co jsme zatím dokázali vyždímat z těch nahrávek.

Co si mám konkrétně představit o „tvrdším, ale čitelnějším zvuku“, který jste tentokrát zvolili s producentem Damiánem Kučerou?
Jakub Dostál: Děláme čistší bicí, trošku sterilnější, modernější, větší komprese a dáváme větší důraz na mastering (proces postprodukce zvukových nahrávek – pozn. red.).

Uvádíte, že tématem desky je víra v mnohých podobách. Bylo to od začátku jasné a promítali jste to pak do skladeb, nebo naopak to téma vykrystalizovalo samo?
 Marie Dostálová (zpěvačka): Vykrystalizovalo to poté, co jsme vydali všechny singly a došlo nám, že víra je něco, co je všechny spojuje. Nejedná se ale o víru náboženskou, ale spíš víru sám v sebe, v lepší zítřky, lepší já a v celkově i ve víru v životní hodnoty.

Prozraďte, co vám vlastně pomáhá udržet si víru, ať už sami v sebe, nebo ve společnost? Marie Dostálová: U mě to jsou asi fanoušci.
Jakub Dostál: Ano, u mě taky, fanoušci, přátelé, rodina.
Marie Dostálová: A vlastně těch fanoušků nemusí být ani obrovské množství. Pro nás je důležité vidět, že to ty lidi baví a že jim to něco dává.
Jakub Dostál: To nám vždycky dává tu největší energii. Občas nám taky přijde nějaký hezký e-mail nebo komentář a to nám taky dělá obrovskou radost.

O vývoji kapely říkáte, že „nejhorší je zůstat stát na místě“. Jak si udržujete chuť se posouvat dál a přitom neztrácet to, co dělá Jamaron Jamaronem?
Václav Hejda: Pravidelné zkoušky. (smích)
Jakub Dostál: Chuť se posouvat dál… Já bych řekl, že to ani nejde – přestat se posouvat dál. Každým dalším singlem se snažíme být lepší a pečlivější. To jde vidět i na pódiové prezentaci, že když doděláme jeden projekt, který tu kapelu posune trochu dál, tak už řešíme, jak můžeme dělat zase něco líp, jak například podpořit ten zvuk na pódiu, co ještě zlepšit. Hlavně se tomu pořád věnovat a tím se posouvat pořád dál.
Václav Hejda: Vlastně si nedokážu představit, že se dá posouvat tím, že bychom se zastavili a nebo bychom dávali zpátečku. Přirozeně prostě chceme jít dál a dál.
Jakub Dostál: To je nejhorší, kdyby si člověk řekl, že tahle show byla úžasná, takovou bychom chtěli do konce života. Když už se připravuje nějaká velká show, tak musí být vždy o kus větší a lepší.
Ondřej Dostál (kytarista): Myslím, že je ještě brzy na to, abychom se zamysleli nad tím, jak dělat trvale udržitelný pád. (smích)
Marie Dostálová: Pro nás je důležité i poslouchat, samozřejmě kritickým uchem, názory lidí, co jsou v branži dlouho, rozumějí některým věcem líp než my. Prostě nezůstat zaprděný rocker a sedět si na své hromádce. (smích)

Jste nominovaní na Českého Slavíka, jehož vyhlášení proběhne 21. listopadu, v kategorii Objev roku. Kdy a jak jste se tu zprávu dozvěděli a jaká byla první reakce?
Ondřej Dostál: Mně volala produkce, když jsem seděl na obědě s dědečkem. A když jsem se to dozvěděl, tak říkám: Dědo, mám pro tebe novinu. Jsme nominovaný na Slavíka. A děda říká: Cože? Ale ne protože by se divil, ale protože mě neslyšel. (smích) A pak jsem to volal kapele a měli jsme velkou radost. Musím se přiznat, já jsem měl trošku přání a trošku i plán, že bych chtěl, aby se to stalo. A když jsme vyhráli Objev roku v Žebříku, tak jsem říkal, že další štace je Český Slavík, a tak doufám, že se to podaří.
Jakub Dostál: Já jsem tomu ze začátku nevěřil, nám i naše vydavatelství říkalo, že to je podezřelé.
Marie Dostálová: Já jsem tomu taky nevěřila…

Co vás teď čeká po vydání alba?
Václav Hejda: Před Forem Karlín, které nás čeká už 24. dubna 2026, máme naplánovanou pauzu. Ale samozřejmě si na čtyři měsíce nepůjdeme lehnout do postele, ale budeme stále ve studiu chystat něco nového.
Ondřej Dostál: Já teda poletím do Mexika.
Marie Dostálová: Já teda mezitím porodím. (smích) A po Foru nás čeká nadupané koncertní léto.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Na cestující v Prostějově už neprší, nový dopravní terminál má i dětské hřiště

Zastřešená nástupiště, nová parkovací místa, městský mobiliář, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Takové jsou hlavní přednosti nového dopravního terminálu v prostějovské ulici Újezd, který přináší...

5. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Soud zamítl nároky snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl žalobu snachy posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku Alice Aehrenthalové. Potvrdil tím předchozí verdikt Okresního soudu v Semilech.

5. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Po srážce s nákladním autem na silnici I/30 u Chlumce na Ústecku zemřel muž

Po srážce s nákladním autem u Chlumce na Ústecku zemřel dnes odpoledne muž. Silnice I/30 je uzavřená. Příčiny a okolnosti tragické nehody jsou předmětem...

5. listopadu 2025  14:25,  aktualizováno  14:25

Dřív nejhorší adresa, nyní z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty

Bude to velká změna. Ze zcela zruinované budovy na adrese Resslova ulice 13 v Plzni vznikne zásadní rekonstrukcí dům s moderními byty. Dům přitom býval nejhorší adresou ve městě. Žili zde lidé na...

5. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barokní lomený průchod v Olomouci prošel proměnou vídeňského umělce

Podloubí bývalé školní budovy jezuitské univerzity v Denisově ulici v Olomouci vyzdobil vídeňský streetartista Jakob der Bruder. Zvítězil v otevřené výzvě...

5. listopadu 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Okradl těžce zraněnou seniorku, která upadla na schodech. Muže čeká téměř rok vězení

Na jedenáct měsíců poslal do vězení soud muže z Děčínska, který v Mimoni okradl těžce zraněnou seniorku. Zatímco žena krvácela po pádu ze schodiště, sebral jí kabelku a o její zdravotní stav se vůbec...

5. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Zřejmě až do večera zůstane zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves. Důvodem je porucha trakčního vedení. Pracovníci Správy...

5. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:36

Dobrovolným hasičům vzplála zbrojnice, jeden se při zásahu nadýchal kouře

Požáry se nevyhýbají ani hasičům. K jednomu takovému došlo ve středu před polednem ve zbrojnici dobrovolných hasičů v Kunovicích na Uherskohradišťsku. K požáru byli vysláni profesionální hasiči z...

5. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Rychlovlak do Pardubic? Nová vláda s ním nepočítá. Je mimo realitu, říká Havlíček

S plánovaným spojením Prahy s polskou Vratislaví vysokorychlostními vlaky nastupující vláda nepočítá. Spokojeny jsou zejména obce v okolí plánovaného ramene do Pardubic.

5. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

V Příbrami začne rekonstrukce chodníku kolem kostela na náměstí J. A. Alise

V Příbrami začne příští týden rekonstrukce historického chodníku kolem kostela svatého Vojtěcha na náměstí J. A. Alise. Město se pro ni rozhodlo nyní, i když...

5. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Dopravu v Libereckém kraji má po Svitákovi převzít starosta Janova David

Dopravu v Libereckém kraji by měl mít od Nového roku na starosti dlouholetý starosta Janova nad Nisou Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK). V čele...

5. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Jan Černý proměnil barrandovský fundus v módní kolekci. Příznačně ve filmových kulisách

Tam, kde se točily filmy jako Nosferatu nebo Parfém - příběh vraha, představil renomovaný český návrhář Jan Černý svoji novou, už třináctou kolekci. Vychází z kousků, které designér našel v...

5. listopadu 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.