UFC 327: Procházka se postaví Ulbergovi. Kdy začne hlavní zápas?

Lukáš Karbulka
Sport   8:16
Český bojovník Jiří Procházka se vrací do klece a čeká ho další klíčový zápas v UFC. Kdy přesně nastoupí, kde turnaj sledovat a na koho narazí? Přinášíme přehled všech důležitých informací.
Jiří Procházka v tréninkovém centru nazvaném BJP Institut. | foto: Robert Rampa, iDNES.cz

Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se chystá na další velkou výzvu. Na turnaji UFC 327 ho čeká důležitý zápas v polotěžké váze proti nebezpečnému Novozélanďanovi Carlos Ulberg.

Turnaj se uskuteční v noci z 11. na 12. dubna 2026 v Kaseya Center v Miami. Hlavní karta začne přibližně ve 03:00 středoevropského času, přičemž samotný zápas Procházky lze očekávat v brzkých ranních hodinách, zhruba mezi 4:00 a 6:00 SELČ. Přesný čas hlavního duelu ale není pevně stanovený a bude se odvíjet od průběhu předchozích zápasů.

Obsah

UFC 327 Kdy zápasí Jiří Procházka

  • turnaj: UFC 327
  • datum: noc z 11. na 12. dubna 2026
  • místo: Kaseya Center, Miami (USA)
  • hlavní karta (ČR): cca od 03:00 SEČ
  • zápas Procházka vs. Ulberg: orientačně nad ránem (cca 4:00–6:00 SELČ)

Přesný čas hlavního zápasu není oficiálně pevně daný (záleží na průběhu ostatních soubojů ).

Hlavní karta se zápasy UFC 327

Přehled zápasů UFC 327
FázeVáhová kategorieZápas
Main CardPolotěžká váha (o titul)Jiří Procházka (ČESKO) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)
Main CardStřední váhaAzamat Murzakanov (Rusko) vs. Paulo Costa (Brazílie)
Main CardTěžká váhaCurtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)
Main CardPolotěžká váhaDominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Brazílie)
Main CardPérová váhaCub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)
PrelimsPérová váhaPatricio Pitbull (Brazílie) vs. Aaron Pico (USA)
PrelimsWelterová váhaKevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jamajka)
PrelimsLehká váhaMateusz Gamrot (Polsko) vs. Esteban Ribovics (Argentina)
PrelimsŽenská slámová váhaTatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mexiko)
Early PrelimsLehká váhaChris Padilla (USA) vs. MarQuel Mederos (USA)
Early PrelimsStřední váhaKelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)
Early PrelimsWelterová váhaCharles Radtke (USA) vs. Francisco Prado (Argentina)

Kde zápas Procházka vs. Ulberg sledovat?

Turnaj UFC 327 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).

Uprostřed stojí nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka, po jeho pravici trenér Martin Karaivanov, po levici Jaroslav Hovězák.

Atraktivní souboj strikerů

Souboj Jiri Prochazka s Carlos Ulberg nabídne střet dvou výrazných postojářů, kteří se ale k vítězství dostávají odlišným způsobem. Zatímco český bojovník často spoléhá na neortodoxní agresi a schopnost ukončit zápas v chaosu, jeho soupeř těží z přesnějšího a kontrolovanějšího stylu.

Ulberg má přitom sám výrazný knockoutový potenciál, což potvrdil při několika rychlých výhrách, zároveň ale v posledních duelech ukázal i schopnost zvládat taktické zápasy na body proti elitním soupeřům.

Jiří Procházka v UFC

  • Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
  • Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
  • Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
  • První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.
  • Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
  • Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole.
  • Jiří stále ve hře. Procházka 18. ledna 2025 porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.
  • Poslední zápas. Procházka 5. října 2025 vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem.

Bilance Jiřího Procházky v UFC (6-2)

DatumSoupeřVýsledekZpůsobKolo / časUdálost
5. října 2025Khalil RountreevýhraKO (punch)3UFC 320
18. ledna 2025Jamahal HillvýhraTKO (údery)3 (3:01)UFC 311
29. června 2024Alex PereiraprohraKO/TKO (kop na hlavu + údery)2 (0:13)UFC 303
13. dubna 2024Aleksandar RakićvýhraTKO (údery)2 (3:17)UFC 300
11. listopadu 2023Alex PereiraprohraKO/TKO (lokty)2 (4:08)UFC 295
11. června 2022Glover TeixeiravýhraSubmise (rear-naked choke)5 (4:32)UFC 275
1. května 2021Dominick ReyesvýhraKO (spinning back elbow)2 (4:29)UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
11. července 2020Volkan OezdemirvýhraKO (punch)2 (0:49)UFC 251

Carlos Ulberg v UFC

  • Nepovedený vstup. Carlos Ulberg debutoval v UFC v březnu 2021, kdy nestačil na Kennedyho Nzechukwu a podlehl mu na TKO ve druhém kole.
  • Okamžitá reakce. Po první a zároveň jediné porážce kariéry zabral a začal sbírat výhry. Už v roce 2022 porazil Fabia Cheranta na body a následně ukončil Tafona Nchukwiho i Nicolae Negumereana v prvním kole.
  • Rostoucí dominance. V roce 2023 přidal další dvě jasné výhry – Ihora Potieriu ukončil TKO v 1. kole a Da Woon Junga donutil vzdát se po škrcení ve třetím kole.
  • Vstup mezi elitu. V roce 2024 potvrdil formu, když tvrdě knockoutoval Alonza Menifielda a následně přidal cenné vítězství na body nad Volkanem Oezdemirem.
  • Výhra nad bývalým šampionem. V březnu 2025 si připsal další skalp, když na body porazil bývalého šampiona Jana Blachowicze.
  • Vzkaz divizi. Naposledy v září 2025 smetl Dominicka Reyese knockoutem v prvním kole a definitivně se přihlásil o titulovou šanci.

Jiří Procházka, zápasník MMA, otevřel v Brně svoje tréninkové zázemí. Nazval ho BJP Institut. (11. září 2025)

Bilance Carlose Ulberga v UFC (9-1)

DatumSoupeřVýsledekZpůsobKolo / časUdálost
27. září 2025Dominick ReyesvýhraKO/TKO (údery)1 (4:27)UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes
22. březen 2025Jan Błachowiczvýhrarozhodnutí (jednomyslné)3 (5:00)UFC Fight Night: Edwards vs. Brady
23. listopad 2024Volkan Oezdemirvýhrarozhodnutí (jednomyslné)3 (5:00)UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo
11. květen 2024Alonzo MenifieldvýhraKO/TKO (údery)1 (0:12)UFC Fight Night: Lewis vs. Nascimento
9. září 2023Da Woon Jungvýhrasubmise (rear-naked choke)3 (4:49)UFC 293: Adesanya vs. Strickland
13. květen 2023Ihor PotieriavýhraKO/TKO (údery)1 (2:09)UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida
12. listopad 2022Nicolae NegumereanuvýhraKO/TKO (údery)1 (3:44)UFC 281: Adesanya vs. Pereira
25. červen 2022Tafon NchukwivýhraKO/TKO (údery)1 (1:15)UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot
12. únor 2022Fabio Cherantvýhrarozhodnutí (jednomyslné)3 (5:00)UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2
6. březen 2021Kennedy NzechukwuprohraKO/TKO (údery)2 (3:19)UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Velikonoční návrat. Kasárna Karlín znovu otevřou a slibují klidnější provoz

Nádvoří Kasáren Karlín

V areálu bývalých kasáren poblíž Florence je ještě klid. Na nádvoří stojí jen pár stolů, na plátně se suší ranní rosa a mezi stromy, které tu za poslední roky vyrostly, se pomalu probouzí další, méně...

Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026)

Hasiči pokračují v dohašování požáru, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji,...

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Harusův kopec, cesty i zákoutí. Vysočinská krajina zdobí chodby nemocnice

Autor maleb, výtvarník Vojtěch Čižmář, přestěhoval do nemocnice krajinu regionu...

Lesem, kolem skal či malebnou vesnicí se mohou procházet pacienti, jejich doprovod i zdravotníci v novoměstské nemocnici. Na stěny dětského oddělení se totiž přestěhovala krajina Žďárských vrchů.

10. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

V zámeckém sklepení v Litomyšli se otevře upravená expozice soch Olbrama Zoubka

ilustrační snímek

Obecně prospěšná společnost Smetanova Litomyšl upravuje stálou expozici soch Olbrama Zoubka ve sklepení zámku v Litomyšli na Svitavsku. Otevře se 22. dubna k...

10. dubna 2026  6:06,  aktualizováno  6:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

10. dubna 2026  7:34

Veselá pouť v turnovském divadle

ilustrační snímek

Do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat zavede děti představení Veselá pouť, které v sobotu od 10 hodin obsadí Městské divadlo v Turnově.

10. dubna 2026  7:28

OBRAZEM: Uvidíte je teď a pak už možná nikdy. Policie ukazuje staré frčky i motorky

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v...

Historii bezpečnostních sborů popisuje jedna z expozic Technického muzea v Brně. Výstava „Policejní ředitelství v Brně 1918-1945“ podle tvůrců Radka Slabotínského a manželů Kubingerových vznikala...

10. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Adrenalin, sekery a pily: Sezona STIHL TIMBERSPORTS® startuje v Brně

10. dubna 2026

Muzeum shánělo legendární Ostravský kahan. Plnou lahev objevila farářka ve sklepě

Lahev bílé varianty Ostravského kahanu objevila dárkyně v pozůstalosti po...

Depozitář potravin v ostravském Národním zemědělském muzeu nově obohatila originální, neotevřená láhev vína Ostravský kahan. Tamní muzejníci ji roky marně sháněli. Stolní víno s hornickým kahanem a...

10. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Kyberútoky přes firemní routery ukazují slabinu sítí. Riziková je i energetika

10. dubna 2026

Dumáte, kam za rybami v chladném dubnu? Další Rybářský magazín je na světě

František Hanáček, pořadatel Maver Cupu, zve diváky na závody profesionálních...

Na začátku dubna nebývají ryby rozjeté naplno. Přesto je lze najít překvapivě blízko břehu – hlavně tam, kde slunce přihřeje mělčinu, kde je rákosí, tráva a přirozená potrava. Neplatí to ale po celý...

10. dubna 2026  5:25

Spor o vodu v Prostějově. Podle opozice odtékají peníze. Nesmysl, zní z radnice

Prostějovský primátor František Jura

Prostějov chystá novou strategii ohledně zásobování vodou, vybírat bude ze tří možností. Tvrzení opozice označuje za dezinformace. Pravděpodobně už příští rok bude stát nové prostějovské...

10. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.