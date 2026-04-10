Nejlepší český MMA bojovník Jiří Procházka se chystá na další velkou výzvu. Na turnaji UFC 327 ho čeká důležitý zápas v polotěžké váze proti nebezpečnému Novozélanďanovi Carlos Ulberg.
Turnaj se uskuteční v noci z 11. na 12. dubna 2026 v Kaseya Center v Miami. Hlavní karta začne přibližně ve 03:00 středoevropského času, přičemž samotný zápas Procházky lze očekávat v brzkých ranních hodinách, zhruba mezi 4:00 a 6:00 SELČ. Přesný čas hlavního duelu ale není pevně stanovený a bude se odvíjet od průběhu předchozích zápasů.
UFC 327 Kdy zápasí Jiří Procházka
Přesný čas hlavního zápasu není oficiálně pevně daný (záleží na průběhu ostatních soubojů ).
Hlavní karta se zápasy UFC 327
|Fáze
|Váhová kategorie
|Zápas
|Main Card
|Polotěžká váha (o titul)
|Jiří Procházka (ČESKO) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)
|Main Card
|Střední váha
|Azamat Murzakanov (Rusko) vs. Paulo Costa (Brazílie)
|Main Card
|Těžká váha
|Curtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)
|Main Card
|Polotěžká váha
|Dominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Brazílie)
|Main Card
|Pérová váha
|Cub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)
|Prelims
|Pérová váha
|Patricio Pitbull (Brazílie) vs. Aaron Pico (USA)
|Prelims
|Welterová váha
|Kevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jamajka)
|Prelims
|Lehká váha
|Mateusz Gamrot (Polsko) vs. Esteban Ribovics (Argentina)
|Prelims
|Ženská slámová váha
|Tatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mexiko)
|Early Prelims
|Lehká váha
|Chris Padilla (USA) vs. MarQuel Mederos (USA)
|Early Prelims
|Střední váha
|Kelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)
|Early Prelims
|Welterová váha
|Charles Radtke (USA) vs. Francisco Prado (Argentina)
Kde zápas Procházka vs. Ulberg sledovat?
Turnaj UFC 327 bude vysílat stanice Nova Sport 6. Naladíte ji u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápasy UFC jsou k dispozici i ve streamech u sázkové kanceláře Tipsport pro registrované uživatele. Podmínkou je aktivní účet (prosázená částka alespoň 30 Kč za posledních 30 dnů).
Atraktivní souboj strikerů
Souboj Jiri Prochazka s Carlos Ulberg nabídne střet dvou výrazných postojářů, kteří se ale k vítězství dostávají odlišným způsobem. Zatímco český bojovník často spoléhá na neortodoxní agresi a schopnost ukončit zápas v chaosu, jeho soupeř těží z přesnějšího a kontrolovanějšího stylu.
Ulberg má přitom sám výrazný knockoutový potenciál, což potvrdil při několika rychlých výhrách, zároveň ale v posledních duelech ukázal i schopnost zvládat taktické zápasy na body proti elitním soupeřům.
Jiří Procházka v UFC
- Skvělý debut. Jiří Procházka do UFC vlétl impozantně. Při svém debutu 11. července 2020 knockautoval Volkana Oezdemira head-kickem a pravým hákem. Tento výkon mu vynesl i bonus za výkon večera.
- Druhý souboj, další tvrdé KO. V květnu 2021 odnesl apetit českého bojovníka Dominick Reyes. Procházka ho při otočce trefil loktem přesně na hlavu, Reyes okamžitě padl k zemi a rozhodčí zápas ukončil.
- Pokračuje raketový vzestup. Procházka 11. června 2022 porazil zkušeného Glovera Teixeiru. V zápase měl namále, ale dokázal se překvapivě vzchopit a soupeře udolal netypicky na submisi po škrcení v pátém kole.
- První náraz. Po senzačním vpádu mezi nejlepší bijce dostal český rváč šanci v titulovém souboji. S Alexem Pereirou 11. listopadu 2023 prohrál KO/TKO lokty ve druhém kole.
- Trest pro velkohubého soka. Procházka se sebral z listopadové prohry a Aleksandara Rakiče technicky knokautoval ve druhém kole. Triumf byl o to příjemnější, že Rakič před utkáním vedl urážlivé řeči o tom, že Procházka si hraje na samuraje.
- Druhá lekce od Pereiry. Alex Pereira je zatím jediným bojovníkem, který Jiřího Procházku v UFC porazil a 29. června 2024 se mu to povedlo i ve druhém vzájemném souboji. A i tentokrát to bylo rychlé. Procházka prohrál KO/TKO kopem na hlavu ve druhém kole.
- Jiří stále ve hře. Procházka 18. ledna 2025 porazil Jamahala Hilla TKO údery ve třetím kole a ukázal, že stále patří k nejlepším bojovníkům divize.
- Poslední zápas. Procházka 5. října 2025 vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem.
Bilance Jiřího Procházky v UFC (6-2)
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|Kolo / čas
|Událost
|5. října 2025
|Khalil Rountree
|výhra
|KO (punch)
|3
|UFC 320
|18. ledna 2025
|Jamahal Hill
|výhra
|TKO (údery)
|3 (3:01)
|UFC 311
|29. června 2024
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (kop na hlavu + údery)
|2 (0:13)
|UFC 303
|13. dubna 2024
|Aleksandar Rakić
|výhra
|TKO (údery)
|2 (3:17)
|UFC 300
|11. listopadu 2023
|Alex Pereira
|prohra
|KO/TKO (lokty)
|2 (4:08)
|UFC 295
|11. června 2022
|Glover Teixeira
|výhra
|Submise (rear-naked choke)
|5 (4:32)
|UFC 275
|1. května 2021
|Dominick Reyes
|výhra
|KO (spinning back elbow)
|2 (4:29)
|UFC on ESPN: Reyes vs. Procházka
|11. července 2020
|Volkan Oezdemir
|výhra
|KO (punch)
|2 (0:49)
|UFC 251
Carlos Ulberg v UFC
- Nepovedený vstup. Carlos Ulberg debutoval v UFC v březnu 2021, kdy nestačil na Kennedyho Nzechukwu a podlehl mu na TKO ve druhém kole.
- Okamžitá reakce. Po první a zároveň jediné porážce kariéry zabral a začal sbírat výhry. Už v roce 2022 porazil Fabia Cheranta na body a následně ukončil Tafona Nchukwiho i Nicolae Negumereana v prvním kole.
- Rostoucí dominance. V roce 2023 přidal další dvě jasné výhry – Ihora Potieriu ukončil TKO v 1. kole a Da Woon Junga donutil vzdát se po škrcení ve třetím kole.
- Vstup mezi elitu. V roce 2024 potvrdil formu, když tvrdě knockoutoval Alonza Menifielda a následně přidal cenné vítězství na body nad Volkanem Oezdemirem.
- Výhra nad bývalým šampionem. V březnu 2025 si připsal další skalp, když na body porazil bývalého šampiona Jana Blachowicze.
- Vzkaz divizi. Naposledy v září 2025 smetl Dominicka Reyese knockoutem v prvním kole a definitivně se přihlásil o titulovou šanci.
Bilance Carlose Ulberga v UFC (9-1)
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|Způsob
|Kolo / čas
|Událost
|27. září 2025
|Dominick Reyes
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (4:27)
|UFC Fight Night: Ulberg vs. Reyes
|22. březen 2025
|Jan Błachowicz
|výhra
|rozhodnutí (jednomyslné)
|3 (5:00)
|UFC Fight Night: Edwards vs. Brady
|23. listopad 2024
|Volkan Oezdemir
|výhra
|rozhodnutí (jednomyslné)
|3 (5:00)
|UFC Fight Night: Yan vs. Figueiredo
|11. květen 2024
|Alonzo Menifield
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (0:12)
|UFC Fight Night: Lewis vs. Nascimento
|9. září 2023
|Da Woon Jung
|výhra
|submise (rear-naked choke)
|3 (4:49)
|UFC 293: Adesanya vs. Strickland
|13. květen 2023
|Ihor Potieria
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (2:09)
|UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida
|12. listopad 2022
|Nicolae Negumereanu
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (3:44)
|UFC 281: Adesanya vs. Pereira
|25. červen 2022
|Tafon Nchukwi
|výhra
|KO/TKO (údery)
|1 (1:15)
|UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Gamrot
|12. únor 2022
|Fabio Cherant
|výhra
|rozhodnutí (jednomyslné)
|3 (5:00)
|UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 2
|6. březen 2021
|Kennedy Nzechukwu
|prohra
|KO/TKO (údery)
|2 (3:19)
|UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya