V posledních měsících dochází v Bělgorodě samotném i v jeho okolí k rozsáhlým výpadkům elektrické energie. Děje se tak po útocích ukrajinské armády, která odpovídá na ruské útoky stejnou silou. Zdejší gubernátor Vjačeslav Gladkov proto vydal obyvatelům oblasti doporučení, aby si za své peníze pořídili generátory a chránili se tak před častými blackouty. „Úřady nemají prostředky na to, aby všechny domácnosti a domy vybavily generátory,“ sdělil Gladkov lidem na sociálních sítích.
Státní správa oblasti konstatovala, že zásobování energiemi, a to i teplem, je jednodušší pro majitele rodinných domů než těch obytných. Tam je při obnovování sítě potřeba koordinace mezi dodavateli elektřiny, tepla nebo vody.
Oblast v současnosti také přistoupila k rozšiřování sítě „zahříváren“, kde se v zimě budou moci lidé ohřát v případě, že bude narušená dodávka tepla. Úřady také organizují stále častěji nácvik nouzových situací.
Že se nejedná o formální záležitost, svědčí například poslední útok na bělgorodskou elektrickou síť, kdy o minulém víkendu zůstalo potmě asi čtyřicet tisíc obyvatel a v řadě míst netekla ani pitná voda. Ukrajinci pravděpodobně útočili na zdejší elektrárnu americkými střelami Himars.