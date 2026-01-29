Bez hvězdy, čtyř kruhů nebo „ledvinky“ vozu či dalšího prestižního loga na čelní masce vozidla není možné uzavírat v Rusku byznys, nabízet právní služby nebo se vůbec pohybovat v kruzích, kde se točí peníze.
Sankce západního světa, které zesílily především po agresi Putinova Ruska na Ukrajině v únoru 2022, sice velké impérium bolí, ale skutečná nepropustnost hranic je asi jako při nabírání vody sítem.
Putin slíbil Rusům, že se dožijí 150 let. „Ale i to je málo, stejně jako je vždy málo peněz," žertuje
Rusové sice zaplatí za luxusní limuzíny a SUV horentní sumy včetně vysokých „národních celních“ poplatků, ale pořád je dost těch, kteří i za nesmyslně vysoké ceny pokoutně dovážená auta kupují.
Šedý vývoz do Ruska ale úplně bez přivírání očí v Evropské unii nezůstává. Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) oznámil, že zahájil rozsáhlé mezinárodní vyšetřování kvůli obcházení unijních sankcí vůči Rusku. OLAF vyšetřuje vývoz více než 760 vozidel ze zemí Evropské unie. Toto vyšetřování se stalo jedním z největších v oblasti nezákonného obcházení sankcí. Celkem bylo identifikováno 766 vozidel, která byla deklarována k dodání do Turecka, ale do stanoveného místa určení nedorazila.
Doženeme Západ, aspoň v cenách ryb. Moskva už je ovšem dražší než New York
Cestu aut sledovaly čipy
Vyšetřování začalo poté, co polské úřady objevily podezřelé zásilky ojetých vozů z Evropské unie a předaly tyto údaje úřadu OLAF. Podle polských celních orgánů byly vozy ve skutečnosti určeny pro Rusko. OLAF v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány členských států EU načrtl schéma, do kterého bylo zapojeno několik vývozců a dovozců ze třetích zemí včetně Arménie, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Moldavska. OLAF dokázal zjistit, že deklarované destinace, jak firmy uváděly v dokumentech, nikdy nepřijaly žádné ze 766 vozidel a všechna skončila v Rusku.
Každý automobil byl vybaven sledovacím zařízením, což umožnilo zmapovat logistický řetězec a nalezení auta v Rusku. Vyšetřovatelé zjistili, že mezi lety 2021 a 2025 uvedené skupiny nakupovaly vozy značek Mercedes, BMW, Porsche, Lexus a Range Rover v Polsku, České republice, Litvě a Německu.
Nakoupená vozidla deklarovaly jako vývoz do některé z evropských zemí, nejčastěji do Turecka. Odtud pak auta mířila přes v pořadí druhé, třetí nebo čtvrté prostředníky třeba do Gruzie či Kazachstánu a odtud přes hranice do Ruska. Podobně to fungovalo i při vývozu z Polska do Běloruska, které sankce nepostihly. Poláci v této souvislosti zatím zadrželi asi dvacet lidí.
Válka neválka, Rusové západ milují
Ruské tajné služby organizují v západní Evropě teroristické a žhářské akce. Rusové se ale snaží do Evropy fyzicky dostat, jak jen to jde.
Jeden ruský módní řetězec čelí kritice na domácí půdě poté, co v polovině ledna odvezl celebrity a influencery do luxusního lyžařského střediska Courchevel ve Francii. Okázalé oslavy 25. výročí založení firmy vyvolaly pobouření v řadách konzervativců, podle nichž je okázalá cesta v době ruské invaze na Ukrajinu nemorální. Celkové náklady na oslavy přesáhly podle odhadů 30 milionů rublů (v přepočtu asi osm milionů korun).