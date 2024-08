Umělá inteligence nám přináší nové výzvy. Důležitý je používat kritický přístup

Neziskový spolek Aignos, který založili dva mladí muži, si dává za cíl zaměřit se mimo jiné na školení učitelů i žáků napříč republikou. Podle nich je totiž důležité nebrat umělou inteligenci jako protivníka, nýbrž se učit s ní pracovat a pochopit ji. Jeden ze zakladatelů Aignosu Ondřej Hrách v rozhovoru pro deník Metro vysvětluje, co ho k založení projektu přivedlo, proč je vlastně důležité učit děti na školách o AI a co považuje za největší kámen úrazu ve spojitosti s umělou inteligencí.

Co vás k založení projektu Aignos přivedlo?

Aignos jsme rozjeli už v roce 2021, tedy o dost dřív, než se téma AI stalo tak populárním. Viděli jsme, jak obrovský potenciál AI má, a přesto se tomu tématu v českém vzdělávání téměř nikdo nevěnoval – tak jsme založili vlastní projekt.

Proč je důležité učit už děti na školách, jak pracovat s umělou inteligencí?

Protože ať se nám to líbí, nebo ne, systémy AI tu s námi zůstanou a budou mít silné dopady na společnost i jednotlivce. Abychom dokázali využít pozitivní potenciál a zároveň být odolní proti rizikům, potřebujeme získat nějaké znalosti a vlastní praktickou zkušenost. Jedním z aktuálních příkladů jsou takzvané deepfake videa, jež napodobují reálné osoby a „vkládají jim do úst“ něco, co nikdy neřekly. O rizicích se musí informovat nejen děti, ale všechny generace. Spousta lidí přitom vůbec netuší, co všechno už technologie dokážou.

Není jen jedna AI Podle Ondřeje Hrácha z Aignosu není jen jedna AI, ale existuje spousta systémů, které většinou nejsou nijak propojené.

„Různé systémy se učí různé dovednosti. Některé mají za úkol vytvářet smysluplný text, to je třeba ChatGPT. Jiné rozpoznávají objekty na fotografiích. Jiné překládají a další třeba generují hudbu nebo videa na základě textových popisů – právě tam se v poslední době dosáhlo velkých zlepšení,“ vysvětluje Hrách. TES

Organizujete školení i pro pedagogy. S jakými nejčastějšími dotazy se setkáváte?

Učitele nejčastěji zajímá, jak mohou AI prakticky využít ve výuce a co dělat s tím, že AI používají i žáci. Před rokem se mnozí ptali, proč by je vůbec mělo téma AI zajímat, ale to dnes už většinou vysvětlovat nemusíme.

Co považujete za největší kámen úrazu v souvislosti s AI?

Určitě to, že téma je už tak široké a mnohovrstevnaté, že už není možné mu komplexně porozumět na všech rovinách. V médiích a na sociálních sítích se bohužel často objevují zjednodušující formulace či prohlášení, které mohou být z mého pohledu nebezpečné. Když se například technologičtí experti sebejistě vyjadřují k socioekonomickým otázkám AI, nepovažuju to za úplně ideální.

Dá se obecně říci, jak k systémům AI přistupují učitelé v jednotlivých regionech?

Z našich zkušeností rozhodně nelze zobecňovat na regiony nebo třeba města versus vesnice. Záleží spíš na konkrétních učitelích – a asi vůbec nejvíc na obecném přístupu vedení. Ten se však projevuje na mnohem více úrovních než jen u AI.

Jak o AI z vašich zkušeností přemýšlí mladí lidé?

Podobně jako starší generace – někdo je technologiím více otevřený a někdo je skeptičtější. My se na workshopech snažíme prosazovat informovaný kritický přístup: na základě informací a vlastních praktických zkušeností si uvědomit, v čem mně osobně AI může pomoct nyní a v budoucnu a v čem ne, jak s ní zodpovědně pracovat, a kde naopak leží rizika, na která si musíme dávat pozor.