Umělá inteligence zvládne běžné bankovní operace. Co když ale udělá chybu?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  20:00
Jiřina Bohdalová uvěřila osobnímu bankéři, že nabízené obrazy jsou majetkem banky. „Lidský“ poradce ji ošálil a díla, pravděpodobně falza, neměla s bankou nic společného. Většina základních komunikačních prostředků bank, do kterých vstupují klienti pro informace, už ovládá umělá inteligence (AI).

Jak by měla vypadat virtuální poradkyně na zákaznické lince? Za pár let ji AI pravděpodobně vytvoří podle věku a zájmů tazatele. | foto: Metro.cz

Potřebujete znát nejlepší termínovaný účet, splatnost již zavedené hypotéky nebo jen poradit, jak si individualizovat platební kartu? Na to už banky zaměstnance z masa a kostí nepotřebují, vše zvládá AI. Co když vám ale poradí špatně? Má se klient v éře umělého myšlení obávat o své finance svěřené bance?

Speciální funkce ověření

„V okamžiku, kdy zákazník potřebuje konkrétní radu, která už vybočuje z běžné informace, chce například poradit ohledně investování, umělá inteligence automaticky převede hovor na skutečného pracovníka banky,“ vysvětluje Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky a provozní ředitelka.

„Lidského“ bankéře si může zákazník, na rozdíl od chatbota AI, v případě obezřetnosti už identifikovat buď prostřednictvím konkrétní bankovní aplikace, nebo voláním na infolinku banky. Některé finanční ústavy už nabízejí speciální funkci ověření. Podle Haubové by se nemělo stát, že by klient dostal od chatbota mylnou informaci, chybné investiční rozhodnutí a musel by se o případný prodělek třeba soudit.

Není to 007, agent vás má přečtené

Umělá inteligence v současnosti tvoří už značnou část operací ve světě financí. Například platební transakce, které zadáváme prostřednictvím karty, je během zlomu vteřiny autorizovaná poskytovatelem této služby. „Momentálně naše AI posuzuje pět set atributů, kterými ověřujeme, zda pohyb peněz z účtu klienta nevybočuje z jeho obvyklých postupů, zda se nejedná o podvodný krok,“ říká Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku. Atributy jsou určené na základě historických i současných pokusů o podvody či nestandardní pokusy plateb. Před patnácti lety jich Visa využívala desetkrát méně.

Člověka neobejdete

Lidské přemýšlení úplně nemizí ani z oblasti, kam nyní AI rázně vstupuje. A to do světa agentů čili virtuálních poradců ve vyhledávání služeb, zboží a dalších požadavků na síti. Agenti dlouhodobě sledují vaše nákupy, výběr zboží a další požadavky a v případě konkrétního dotazu už míří na preferované hodnoty. „Do ovládání agenta nemůže vstupovat obchodník, aby agent vybíral jeho nabídku jako u placených internetových odkazů,“ připomíná Polák. Výsledky podle něho ale významně ovlivní i sám člověk, protože je na něm, jaké zadá vstupní parametry. „Může pochopitelně agentovi zakázat, co do výběru nezahrnovat,“ uzavírá Petr Polák.

Kde chceme lidi

  • Tradice jsou tradice. Ne ke všemu si přejeme přítomnost virtuálních mozků. Například 88 procent zákazníků chce řešit reklamace a stížnosti s živým člověkem.
  • I když do budoucna banky uvažují o AI i v oblasti poradenství, z 66 procent si klienti zatím přejí kontakt s pracovníkem banky. Stejné procento se týká i vyřizování úvěrů.
  • Téměř polovina bankovních klientů využívá údaje AI při dotazech denně.

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

