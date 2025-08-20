Potřebujete znát nejlepší termínovaný účet, splatnost již zavedené hypotéky nebo jen poradit, jak si individualizovat platební kartu? Na to už banky zaměstnance z masa a kostí nepotřebují, vše zvládá AI. Co když vám ale poradí špatně? Má se klient v éře umělého myšlení obávat o své finance svěřené bance?
Speciální funkce ověření
„V okamžiku, kdy zákazník potřebuje konkrétní radu, která už vybočuje z běžné informace, chce například poradit ohledně investování, umělá inteligence automaticky převede hovor na skutečného pracovníka banky,“ vysvětluje Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky a provozní ředitelka.
„Lidského“ bankéře si může zákazník, na rozdíl od chatbota AI, v případě obezřetnosti už identifikovat buď prostřednictvím konkrétní bankovní aplikace, nebo voláním na infolinku banky. Některé finanční ústavy už nabízejí speciální funkci ověření. Podle Haubové by se nemělo stát, že by klient dostal od chatbota mylnou informaci, chybné investiční rozhodnutí a musel by se o případný prodělek třeba soudit.
Není to 007, agent vás má přečtené
Umělá inteligence v současnosti tvoří už značnou část operací ve světě financí. Například platební transakce, které zadáváme prostřednictvím karty, je během zlomu vteřiny autorizovaná poskytovatelem této služby. „Momentálně naše AI posuzuje pět set atributů, kterými ověřujeme, zda pohyb peněz z účtu klienta nevybočuje z jeho obvyklých postupů, zda se nejedná o podvodný krok,“ říká Petr Polák, country manažer společnosti Visa pro Českou republiku. Atributy jsou určené na základě historických i současných pokusů o podvody či nestandardní pokusy plateb. Před patnácti lety jich Visa využívala desetkrát méně.
Člověka neobejdete
Lidské přemýšlení úplně nemizí ani z oblasti, kam nyní AI rázně vstupuje. A to do světa agentů čili virtuálních poradců ve vyhledávání služeb, zboží a dalších požadavků na síti. Agenti dlouhodobě sledují vaše nákupy, výběr zboží a další požadavky a v případě konkrétního dotazu už míří na preferované hodnoty. „Do ovládání agenta nemůže vstupovat obchodník, aby agent vybíral jeho nabídku jako u placených internetových odkazů,“ připomíná Polák. Výsledky podle něho ale významně ovlivní i sám člověk, protože je na něm, jaké zadá vstupní parametry. „Může pochopitelně agentovi zakázat, co do výběru nezahrnovat,“ uzavírá Petr Polák.
Kde chceme lidi