Projekt, jenž potrvá do 13. května, nabízí návštěvníkům nejen průřez autorovou rozsáhlou tvorbou, ale především možnost vstoupit do světa, v němž se krajina stává nositelkou paměti, emocí a osobní zkušenosti.
Hodonského dílo je po celý život hluboce zakořeněno v krajině jižní Moravy. Lužní lesy, vodní hladiny, mokřady a proměnlivá energie přírody nejsou v jeho pojetí pouhými motivy, ale živým organismem, s nímž autor vede trvalý dialog. Ve svých obrazech, reliéfech i sochách neusiluje o popis reality, nýbrž o její vnitřní interpretaci – o zachycení prožitku, nálady a rytmu krajiny, která se v jeho tvorbě proměňuje v osobní výpověď. S Františkem Hodonským se v rozhovoru pro deník Metro vracíme k počátkům jeho umělecké cesty, k proměnám výtvarného jazyka v průběhu desetiletí i k současným dílům vystaveným právě v Mariánských Lázních.
S tajemstvím
Vaše tvorba je dlouhodobě spjata s krajinou jižní Moravy. Jak se tento vztah proměňuje v čase a jak se odráží v současných dílech vystavených v Mariánských Lázních?
Od mého studia na AVU, mezi lety 1963 až 1969, se krajina jižní Moravy námětově příliš nezměnila. Pouze došlo k vytříbení kompozičních vztahů a oproštění od zbytečných detailů. Zůstává námětové jádro, které uzrálo do několika vybraných základních tónů, které směřují k podstatě. Vystavené práce v Mariánských Lázních jsou nánosem mých pocitů, souzněním s krajinou, která mě neopouští, je totiž nevyčerpatelná.
Krajinu nezobrazujete realisticky, ale prožitkově. Jaký vnitřní proces předchází vzniku obrazu či sochy?
Můj přístup je klasický, od kresebných záznamů, meditací nad námětem, přemýšlením o generačních proměnách a nahromaděných zkušenostech z vlastní malby. Vzniká osa pro něco nového, nepolapitelného, směřující mimo dimenzi zážitku. Socha nebo objekt tomu dává navíc další tvarové rozpětí. Důležitá je v tomto případě polychromie, která dotváří záměr.
Právě barva hraje ve vaší práci klíčovou roli. Jak v současnosti pracujete s tlumenou paletou zemitých tónů a zelení? Je to vědomá kontinuita, nebo intuitivní volba?
Na základě zkušeností je barevnost zcela záměrná, kolorit je upřesňován při samotné tvorbě a vede ke kultivaci celkového vyznění malby. Intuice mě doprovází od samého počátku vzniku obrazu nebo sochy.
Výstava zahrnuje nejen obrazy, ale i matrice a sochy. Jaký je pro vás rozdíl ve vyjadřování prostoru v malbě a v plastice?
V obraze jsou prostorové možnosti nekonečné a proměnlivé, kdežto socha jako tvarová podstata se vyvíjí zcela opačným směrem, směřujícím k hmotným tvarům podle použitého materiálu. Reliéfní matrice se odlišují od všech zmíněných zásad. Mají svůj vlastní koloristický život, reliéfní hloubku a záleží na zásahu dláta.
Jaký vývoj měla matrice k dřevořezu jako samostatný objekt?
Nejdříve vznikal linoryt, pak linořez a nakonec dřevořez a dřevěná plastika tvarovaná sekyrou. To není daleko od matric z desek jako dřevotřísky, desek použitých ze starého nábytku nebo dřevěných desek vyplavených na břehu Vltavy.