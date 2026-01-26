Umělec Hodonský přiznává: Nezobrazuju svět, ale vaše nejskrytější pocity!

  9:55
V prostorách Galerie Marienbad na slavné kolonádě v srdci Mariánských Lázní byla v polovině ledna otevřena výstava, která zahajuje letošní sezonu prezentací děl Františka Hodonského, jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století i současnosti.
Hodonského umělecký projev se přelévá i do lyrických básní inspirovaných vlastními obrazy. | foto: GALERIE MARIENBAD

Projekt, jenž potrvá do 13. května, nabízí návštěvníkům nejen průřez autorovou rozsáhlou tvorbou, ale především možnost vstoupit do světa, v němž se krajina stává nositelkou paměti, emocí a osobní zkušenosti.

Hodonského dílo je po celý život hluboce zakořeněno v krajině jižní Moravy. Lužní lesy, vodní hladiny, mokřady a proměnlivá energie přírody nejsou v jeho pojetí pouhými motivy, ale živým organismem, s nímž autor vede trvalý dialog. Ve svých obrazech, reliéfech i sochách neusiluje o popis reality, nýbrž o její vnitřní interpretaci – o zachycení prožitku, nálady a rytmu krajiny, která se v jeho tvorbě proměňuje v osobní výpověď. S Františkem Hodonským se v rozhovoru pro deník Metro vracíme k počátkům jeho umělecké cesty, k proměnám výtvarného jazyka v průběhu desetiletí i k současným dílům vystaveným právě v Mariánských Lázních.

S tajemstvím

  • Zeptali jsme se také kurátorky Galerie Marienbad Aleny Mrovcové na pár otázek.
  • Jak jste při instalaci pracovali se specifickým prostorem kolonády a architekturou galerie, aby co nejlépe podpořila vyznění autorovy tvorby?
    Je samozřejmé, že každá galerie má svůj osobitý prostor a půvab. A tedy je třeba, aby koncepce výstavy byla v souladu s daným prostorem. Tentokrát se jedná o jedinečný velkorysý prostor architektury 70. let.
  • V čem podle vás tato výstava nejlépe vystihuje význam Františka Hodonského v kontextu současného českého výtvarného umění?
    Hodonský navazuje na tradici české krajinomalby. Svým pojetím tak přispívá k obohacení a dalšímu rozvíjení české krajinomalby a zařazuje se svým individuálním pojetím. Ne co v přírodě vidí, ale především maluje to, co ho citově uchvátí. To jest příroda se svým hlubokým tajemstvím.

Vaše tvorba je dlouhodobě spjata s krajinou jižní Moravy. Jak se tento vztah proměňuje v čase a jak se odráží v současných dílech vystavených v Mariánských Lázních?
Od mého studia na AVU, mezi lety 1963 až 1969, se krajina jižní Moravy námětově příliš nezměnila. Pouze došlo k vytříbení kompozičních vztahů a oproštění od zbytečných detailů. Zůstává námětové jádro, které uzrálo do několika vybraných základních tónů, které směřují k podstatě. Vystavené práce v Mariánských Lázních jsou nánosem mých pocitů, souzněním s krajinou, která mě neopouští, je totiž nevyčerpatelná.

Krajinu nezobrazujete realisticky, ale prožitkově. Jaký vnitřní proces předchází vzniku obrazu či sochy?
Můj přístup je klasický, od kresebných záznamů, meditací nad námětem, přemýšlením o generačních proměnách a nahromaděných zkušenostech z vlastní malby. Vzniká osa pro něco nového, nepolapitelného, směřující mimo dimenzi zážitku. Socha nebo objekt tomu dává navíc další tvarové rozpětí. Důležitá je v tomto případě polychromie, která dotváří záměr.

Právě barva hraje ve vaší práci klíčovou roli. Jak v současnosti pracujete s tlumenou paletou zemitých tónů a zelení? Je to vědomá kontinuita, nebo intuitivní volba?
Na základě zkušeností je barevnost zcela záměrná, kolorit je upřesňován při samotné tvorbě a vede ke kultivaci celkového vyznění malby. Intuice mě doprovází od samého počátku vzniku obrazu nebo sochy.

Hodonského umělecký projev se přelévá i do lyrických básní inspirovaných vlastními obrazy.

Výstava zahrnuje nejen obrazy, ale i matrice a sochy. Jaký je pro vás rozdíl ve vyjadřování prostoru v malbě a v plastice?
V obraze jsou prostorové možnosti nekonečné a proměnlivé, kdežto socha jako tvarová podstata se vyvíjí zcela opačným směrem, směřujícím k hmotným tvarům podle použitého materiálu. Reliéfní matrice se odlišují od všech zmíněných zásad. Mají svůj vlastní koloristický život, reliéfní hloubku a záleží na zásahu dláta.

Jaký vývoj měla matrice k dřevořezu jako samostatný objekt?
Nejdříve vznikal linoryt, pak linořez a nakonec dřevořez a dřevěná plastika tvarovaná sekyrou. To není daleko od matric z desek jako dřevotřísky, desek použitých ze starého nábytku nebo dřevěných desek vyplavených na břehu Vltavy.

