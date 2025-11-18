V Česku nyní máme 126 středních a 38 vysokých uměleckých škol. Jejich absolventi míří na volnou nohu jako výtvarníci, grafici či herci. A právě tady začínají problémy. „Kulturní sektor má v Evropě největší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří zároveň pracují jako OSVČ. Zatímco v celé EU tvoří živnostníci 13,6 procenta pracovní síly, v kultuře je to skoro třetina. V ČR dokonce 35,4 procenta,“ říká Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace JA Czech.
Marketing i cenotvorba
Podle Smrže je mezi výtvarníky – malíři, ilustrátory či sochaři – podíl těch, kteří musí podnikat, ještě mnohem vyšší. Jenže velká část studentů vůbec neví, jak se na volné noze uživit. Chybí jim dovednosti, které ekonomické školy berou jako samozřejmost: finanční plánování, cenotvorba, marketing nebo práce s klienty. A tak často končí v oborech, se kterými jejich studium nemá zhola nic společného.
Právě proto vznikl nový program JA ArtBiz – Umění v podnikání, který vznikl ve spolupráci s předním českým výtvarníkem a graffiti umělcem Michalem Škapou. Krátký čtyřhodinový kurz má učitele provést konkrétními kroky, jak studentům ukázat, že talent může být nejen koníčkem, ale i zdrojem příjmů.
„Studenti si v kurzu procvičí kritické myšlení, spolupráci i základní finanční řízení. Na příbězích českých umělců pochopí, jak budovat svou vlastní značku, jak si říct o adekvátní cenu a jak svá díla prodávat,“ vysvětluje Smrž.
Vlastní projekty už ve škole
Program mohou využít základní, střední i vyšší odborné školy, a to v rámci občanské výchovy, společenských věd nebo mediální výchovy. Metodika je dostupná zdarma. Studenti se navíc mohou zapojit do celostátních výtvarných soutěží JA Czech – a některým už se díky tomu podařilo výrazně prorazit.
Příkladem je Tereza Jandová, která před dvěma lety rozjela během programu JA StartUp svůj projekt Cartoon Yooself. Na evropské přehlídce studentských firem získala Cenu publika a zaujala zahraniční investory. Původně přitom šlo jen o splnění zápočtu na ekonomické škole. „Program mě naučil plánovat, řídit projekt a reagovat na změny. A hlavně mi ukázal, že umění a podnikání se nevylučují,“ pochvaluje si.