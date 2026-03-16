Unesli ho do otroctví, pak vyhnal z Irska hady. Jaké budou oslavy Dne svatého Patrika?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  10:12
Připravte si zelené oblečení a procvičte si irský přípitek „Sláinte!“ Oslavy svatého Patrika se budou konat také v Česku. Během nich se připomínají irské tradice, legendy a příběh misionáře, který podle pověstí přinesl do Irska křesťanství, vyhnal z něj všechny hady a stal se jeho patronem. Na jeho počest se pivo i řeky zbarví do zelené barvy.
Fotogalerie3

Zelené pivo, průvody a trojlístky. Takto si bujaré oslavy Dne svatého Patrika v Praze představuje umělá inteligence. | foto: Metro.cz

Den svatého Patrika připadá každý rok na 17. března a v Irsku je uznáván jako státní svátek. Právě tento den je považován za výročí úmrtí tohoto misionáře a irského patrona. Přestože mají oslavy kořeny v liturgické tradici, rozšířily se do celého světa. Pokud 17. březen připadne na pracovní den, bývá zvykem, že hlavní kulturní programy, festivaly a komunitní setkání vrcholí během nejbližšího víkendu.

Obsah

Kdo byl svatý Patrik?

Svatý Patrik pocházel z římské Británie a do Irska byl v šestnácti letech unesen jako otrok. Po šesti letech se mu podařilo z otroctví uprchnout a vrátit se domů. Do Irska se však vrátil jako křesťanský misionář a zasloužil se o pokřesťanštění ostrova. Legenda praví, že z Irska vyhnal všechny hady, i když vědci tvrdí, že hadi na ostrově nikdy nebyli a jde o metaforu pro pohanské kulty. Patrik také používal trojlístek, aby lidem vysvětlil princip Svaté Trojice, který je dodnes hlavním symbolem oslav.

Co se dělá na svatého Patrika?

Hlavním smyslem tohoto dne je oslava irské kultury, tradic a národní identity. Lidé se oblékají do zelené barvy, která je s Irskem tradičně spojována, a často si zdobí obličej motivy trojlístku. V mnoha městech se konají kulturní festivaly, koncerty tradiční irské hudby i taneční vystoupení. Den svatého Patrika tak představuje příležitost k setkávání, společenské zábavě a symbolickému připomenutí irského kulturního dědictví.

Kde slavit Den svatého Patrika v Česku?

Průvody, zelené pivo i zábava pro malé i velké
KdeKdyInformace
Náměstí Míru (Mělník)Sobota 14. března, 10:00Mělnické oslavy svatého Patrika: Průvod městem, doprovodný program pro děti, stánky s gastronomií a zeleným pivem.
Václavské náměstí (Praha)Neděle 15. března, 14:30St. Patrick’s Day Parade 2026: Hlavní průvod městem s nafukovacími figurami, který končí na Náměstí Republiky.
Náměstí Republiky (Praha)Neděle 15. března, od 15:00Festivalové pódium: Afterparty po průvodu. Vystoupí dudáci, irští tanečníci a irská hudební skupina Isara (do 18:00).
Holešovická tržnice (Praha)Úterý 17. březnaGuinness Pop-up: Oslava s ikonickým pivem Guinness a whisky Tullamore D.E.W., doprovázená živou hudbou a jídlem.
Restaurace Severka (Brno)Úterý 17. březnaTap Takeover: Pivovarská kapela, dobroty šéfkuchaře Tomáše Regera, zelené pivo z dřevěného sudu a další ležáky a speciály z nabídky Parního pivovaru Hauskrecht.
Malý pivo (Praha)Úterý 17. březnaSt. Patrick’s Day: Tradiční irský pokrm Shepherd’s Pie doplněný Irish Dry Stout z pivovaru Falkon a Red IPA z pivovaru Clock.
Irské puby v Praze13.–17. březnaWhiskey Weekend & Pub Fest: Speciální menu, irská hudba a akce na pivo Guinness a irskou whisky po celou dobu festivalu.
Divadlo Fráni Šrámka (Písek)Pátek 20. března, 20:00Irský večer: Koncert irské kapely Rí Ra, jako host vystoupí Barbora Bendová, tanečnice irského tance zvaného sean-nós.
Art Restaurant MÁNESSobota 21. března, 18:30Gala Dinner (CIBCA): Charitativní galavečer s irským menu, tancem a hudbou na podporu obětí domácího násilí.

Jak se slaví Den svatého Patrika?

K nejvýraznějším prvkům oslav patří slavnostní průvody, známé jako Saint Patrick’s Day Parades. Ty největší se tradičně konají v irském Dublinu, avšak historicky nejstarší tradici veřejných průvodů najdeme paradoxně ve Spojených státech, zejména v New Yorku a Bostonu. Oslavy často doprovázejí tematické kostýmy, masky a různé kulturní programy, například soutěže v irských tancích.

Populární jsou také motivy z irského folkloru, například legenda o hrnci zlata na konci duhy, který podle pověstí střeží skřítci leprikóni. Mezi známé tradice patří i drobná žertovná zvyklost, která praví, že pokud někdo nemá na sobě alespoň jeden zelený prvek oblečení, může být symbolicky „štípnut“ pro štěstí.

Kde se slaví Den svatého Patrika?

Nejvýznamnější oslavy se samozřejmě konají v Irsku, odkud tradice pochází, výraznou podobu však mají také ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii či v řadě evropských zemí. Například v americkém Chicagu se každoročně symbolicky barví řeka Chicago River na zeleno. V České republice se oslavy soustřeďují především do irských pubů v Praze a dalších větších městech, kde bývá připraven doprovodný program v podobě živé irské hudby či tematických večerů.

Oslavy sv. Patrika nebudou chybět ani v Holešovické tržnici

Co se pije na svatého Patrika?

Součástí oslav bývá také tradiční irská gastronomie a nápoje. Mezi nejtypičtější patří irská piva, zejména tmavý stout, například Guinness, nebo červený ale, jako je Kilkenny. V některých podnicích se při této příležitosti podává také zelené pivo, které vzniká přidáním potravinářského barviva nebo bylinného likéru do světlého ležáku. Oblíbenou volbou je rovněž irská whisky, podávaná buď samostatně, nebo jako součást známé irské kávy se smetanou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

