Spielbergovsky laděná klasika z roku 1999, ve které režisér Stephen Sommers snoubil mytologii, akci, humor i hororové prvky, vyprávěla o dobrodruhovi Ricku O’Connellovi (Fraser), jenž s houževnatou knihovnicí Evelyn (Weisz) proniká do srdce bájného pouštního města Hamunaptra. Probuzená mumifikovaná tajemství hrozí zničit svět a poslední lidský odboj tehdejší publikum nadchl. Původní Mumie vydělala přes 420 milionů dolarů a záhy došlo na pokračování Mumie se vrací, které mimo jiné představilo postavu Krále Škorpiona (Dwayne Johnson), jejíž spin-off vznikl roku 2002.
Konec provázely kontroverze
Závěr hlavní trilogie bohužel postihly zákulisní nešvary, Sommers se vzdal režie a Maria Bello nahradila Rachel Weisz. Hrob Dračího císaře roku 2008 navzdory novému atraktivnímu prostředí zklamal a předznamenal úpadek kariéry Frasera, jenž nicméně po padesátce pookřál. Oblíbený herec má Oscara za drama Velryba a vyrovnal se pětapadesátileté Weisz, která zlatou sošku získala už roku 2006 za Nepohodlného. Mumii se mezitím nešťastně pokusil vzkřísit Tom Cruise, jehož fiasko z roku 2017 pohřbilo plány na moderní franšízu slavných monster Universalu.
Na vlastní Mumii ale aktivně pracuje Lee Cronin (Smrtelné zlo: Probuzení), jehož film vyjde v českých kinech v dubnu a má být komornějším hororem o prokleté dceři a obětujícím se otci. Do toho se ale Universal rozhodl zavrhnout Hrob Dračího císaře a s Fraserem a Weisz navázat primárně na dva úvodní díly, jak informují hollywoodské zdroje.
Naváže tvůrčí duo
Návrat O’Connella a Evelyn napsal David Coggeshall (Sirotek: První oběť, seriálový Vřískot) a režii obstará vytížená dvojice Matt Bettinelli-Olpin a Tyler Gilett, známá pod týmovou přezdívkou Radio Silence. Tvůrčí duo například úspěšně rebootovalo Vřískot v celkově pátém a šestém dílu. Na jejich Mumii dohlédne producent původních snímků Sean Daniel a snad se vrátí i další bývalé opory včetně Johna Hannaha (bratr Jonathan), Odeda Fehra či Arnolda Voslooa coby Imhotepa.
Nalákal by vás hromadný comeback do kina?