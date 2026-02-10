Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítl návrh stavební skupiny STRABAG, která napadla výběr dodavatele významné veřejné zakázky Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) na stavbu části nové linky metra D (modrá linka). Úřad neshledal důvody pro uložení nápravného opatření ani pro zásah do postupu zadavatele.
„ÚOHS vyhodnotil předložené podklady a neshledal důvod zasáhnout do postupu zadavatele. Hodnocení nabídek týkající se předchozích zkušeností členů pracovního týmu, které bylo navrhovatelem zpochybňováno, bylo provedeno v mezích právních předpisů,“ uvedla v tiskové zprávě místopředsedkyně ÚOHS pro oblast veřejných zakázek Markéta Dlouhá.
Zakázka s názvem „Provozní úsek I.D metra v Praze – úsek (Olbrachtova) – Nové Dvory – stavební část“ byla přidělena sdružení firem Subterra, HOCHTIEF CZ, HOCHTIEF Infrastructure GmbH a BeMo Tunneling GmbH. STRABAG ve svém návrhu požadoval zrušení výběru dodavatele a zároveň zpochybňoval posouzení referenčních zkušeností jak vítězného sdružení, tak i vlastních členů realizačního týmu.
Úsek naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.
|
Metro D: Termín dokončení, mapa i nové stanice. Kdy se konečně svezeme?
Komplikace ohledně vybraného dodavatele
DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však opět zrušil ÚOHS, nyní již pravomocně. Loni v říjnu vybral dopravní podnik sdružení vedené firmou Subterra potřetí.
Podle navrhovatele vybraný dodavatel zejména nesplnil kvalifikační požadavky zadavatele týkající se odborných zkušeností klíčových členů realizačního týmu. ÚOHS však po provedeném přezkumu dospěl k opačnému závěru.
Navrhovatel – tedy STRABAG – tak nyní řeší, jestli situaci dále řešit. „S rozhodnutím ÚOHS se nyní seznamujeme, následně se rozhodneme o našem dalším postupu,“ uvedla mluvčí firmy Strabag Edita Novotná.
Rozhodnutí ÚOHS zatím není pravomocné. Účastníci řízení mohou proti verdiktu podat ve lhůtě 15 dnů rozklad k předsedovi úřadu. Zároveň nadále platí předběžné opatření Krajského soudu v Brně, které Dopravnímu podniku hl. m. Prahy dočasně zakazuje uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.