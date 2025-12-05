Po předchozím úspěšném uvedení představení se symfonickým orchestrem se autor původní hudby Jan Maxián tentokrát vydává cestou spolupráce s rozšířenou sestavou kapely Cirku La Putyka. Klasická tříčlenná sestava (klávesy, perkuse, zpěv) se bude moct tentokrát opřít o kompletní sestavu bicích a basu a příběh o andělech a lidech obarví také tóny smyčcového kvartetu a dechové sekce.
„Hudba je pro nás velmi důležitou složkou, pomáhá nám sdílet s diváky emoce a v různých momentech je posílit, akcelerovat nebo akcentovat,“ říká režisér představení Rostislav Novák ml. k nové hudební verzi představení.
Ačkoli je remastered verze především hudební, Up End Down je dílo při každé repríze jiné. „To představení se samo vyvíjí tím, jak ho hrajeme, tím, jak nabíráme zkušenosti, ale také tím, jak stárneme,“ dodává režisér.
Cesta od narození do smrti skrze fantazii
Námětem hry je příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Není schopen se od nich odpoutat, žít uvolněně a svobodně. Jak říkají autoři, každý někdy přemýšlí o tom, co přijde, až nastane onen „konečný okamžik“. Jak vypadá a co následuje? Up End Down je podle nich pohled na cestu od narození do smrti skrze fantazii, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.
„Je to naše druhé představení, které stále drží zakládající tým pohromadě. Hrát ho je pro nás vždycky takový svátek,“ říká Rosťa Novák ml. Jednu z hlavních rolí v něm hraje už od premiéry i jeho otec Rostislav Novák st. „V Up End Down jsme se s tátou poprvé potkali na jevišti. Vidět, jak s tou rolí čtrnáct let žije, je pro mě vždycky fascinující zážitek,“ dodává režisér.
Bylo to nové