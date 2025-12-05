Up End Down od Cirk La Putyka se vrací. Do Jatek 78 přinese nové tóny i emoce

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  19:48
Novocirkusové představení Up End Down bylo podle souboru Cirk La Putyka jedno z jeho nejzásadnějších. Nyní se vrací na jeviště, ale v upravené, remastered, podobě. Díky přepracované hudební složce, kterou pro orchestr připravili autoři původní hudby Jan Maxián a Jan Balcar, nabídne nová verze odlišný zážitek. Představení uvedou Jatka78 pouze v několika reprízách, a to počínaje premiérovým dnem 16. prosince.
Ze zkoušky představení UP´END´DOWN

Ze zkoušky představení UP´END´DOWN | foto: PAVEL KOLSKÝ

Z představení UP´END´DOWN
Z představení UP´END´DOWN
Z představení UP´END´DOWN
Z představení UP´END´DOWN
6 fotografií

Po předchozím úspěšném uvedení představení se symfonickým orchestrem se autor původní hudby Jan Maxián tentokrát vydává cestou spolupráce s rozšířenou sestavou kapely Cirku La Putyka. Klasická tříčlenná sestava (klávesy, perkuse, zpěv) se bude moct tentokrát opřít o kompletní sestavu bicích a basu a příběh o andělech a lidech obarví také tóny smyčcového kvartetu a dechové sekce.

„Hudba je pro nás velmi důležitou složkou, pomáhá nám sdílet s diváky emoce a v různých momentech je posílit, akcelerovat nebo akcentovat,“ říká režisér představení Rostislav Novák ml. k nové hudební verzi představení.

Ačkoli je remastered verze především hudební, Up End Down je dílo při každé repríze jiné. „To představení se samo vyvíjí tím, jak ho hrajeme, tím, jak nabíráme zkušenosti, ale také tím, jak stárneme,“ dodává režisér.

Z představení UP´END´DOWN

Cesta od narození do smrti skrze fantazii

Námětem hry je příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Není schopen se od nich odpoutat, žít uvolněně a svobodně. Jak říkají autoři, každý někdy přemýšlí o tom, co přijde, až nastane onen „konečný okamžik“. Jak vypadá a co následuje? Up End Down je podle nich pohled na cestu od narození do smrti skrze fantazii, na cestu mezi zemí a nebem. Křižovatka žánrů, ulic, nebe a země, narození a smrti, vzpomínky a přítomnosti, úsměvu a slz, vzletů a pádů.

„Je to naše druhé představení, které stále drží zakládající tým pohromadě. Hrát ho je pro nás vždycky takový svátek,“ říká Rosťa Novák ml. Jednu z hlavních rolí v něm hraje už od premiéry i jeho otec Rostislav Novák st. „V Up End Down jsme se s tátou poprvé potkali na jevišti. Vidět, jak s tou rolí čtrnáct let žije, je pro mě vždycky fascinující zážitek,“ dodává režisér.

Bylo to nové

  • Představení vzniklo v roce 2010 jako druhá inscenace souboru Cirk La Putyka.
  • Herci, akrobaté a tanečníci si tenkrát osvojili nové disciplíny (závěsná akrobacie, teeterboard) a po úspěchu La Putyky naplnili vysoká očekávání divadelní veřejnosti.
  • Up End Down kombinuje nový cirkus, fyzické divadlo a živou hudbu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Up End Down od Cirk La Putyka se vrací. Do Jatek 78 přinese nové tóny i emoce

Ze zkoušky představení UP´END´DOWN

Novocirkusové představení Up End Down bylo podle souboru Cirk La Putyka jedno z jeho nejzásadnějších. Nyní se vrací na jeviště, ale v upravené, remastered, podobě. Díky přepracované hudební složce,...

5. prosince 2025  19:48

Hasiči na Chebsku vytáhli z hořícího domu seniora. Už ho nemohli zachránit

Střet mladých lidí s policií v Nanterre u Paříže. Úterní smrt sedmnáctiletého...

Při požáru rodinného domu v pátek zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté. Informovala o tom krajská policejní mluvčí...

5. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  19:32

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký, moderátor Evropy 2 a oblíbená tvář ranní show s Leošem Marešem

Patrik Hezucký

V pátek navždy odešel moderátor a bavič Patrik Hezucký. Působil na Evropě 2 a byl také oblíbenou tváří ranní show s Leošem Marešem. Rádio oznámilo jeho odchod se slovy, že jim bude nesmírně chybět, a...

5. prosince 2025  18:37

Student v Ústí vyhrožoval, že vystřílí univerzitu. Zadržela ho policie

Budovu v Hoření ulici teď využívají katedry pedagogické fakulty.

Policisté v pátek po poledni zadrželi studenta, který v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem podle oznamovatelů mluvil o vystřílení vysoké školy a zmiňoval filozofickou fakultu....

5. prosince 2025  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší a Ústavní soud se neshodují v pohledu na vydávání náhradních pozemků

ilustrační snímek

Nejvyšší soud nepřijal argumentaci Ústavního soudu a patrně nezmění svůj pohled na některé aspekty vydávání náhradních pozemků v restitučních sporech. Nebylo...

5. prosince 2025  16:47,  aktualizováno  16:47

Transfúzní oddělení FNKV

Transfúzní oddělení FNKV

Krve není nikdy dost, tak dnes na Transfúzní oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady brali i čerty.

vydáno 5. prosince 2025  18:28

Nymburk si nechá zpracovat dopravní model, i kvůli chystaným stavbám v dopravě

ilustrační snímek

Nymburk si nechá zpracovat dopravní model, který prověří intenzitu dopravy ve městě a analyzuje dopady zprovoznění plánovaných dopravních staveb v různých...

5. prosince 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Předsedou TOP 09 v hradeckém kraji je Oldřich Bittner,nahradil Matěje O. Havla

ilustrační snímek

Předsedou krajské organizace TOP 09 se stal architekt a bývalý místopředseda této organizace Oldřich Bittner. Ve funkci nahradil poslance Matěje Ondřeje Havla,...

5. prosince 2025  16:16,  aktualizováno  16:16

Okoun je pro něj vrchol rybařiny. Slapy a Orlík zná Honza Hubka jako vlastní kapsu

Okoun je životní rybou Honzy Hubky, také takové kusy umí ulovit.

Rybář Honza Hubka patří mezi osobnosti, které dokážou mluvit o rybaření tak, že vás vtáhnou přímo k vodě. Slapy, Orlík i pražská Vltava jsou jeho druhým domovem a velký okoun jeho životní výzvou.

5. prosince 2025  17:49

Pardubičtí hasiči dělají mikulášské obchůzky, je to letitá tradice

PardubiÄŤtĂ­ hasiÄŤi dÄ›lajĂ­ mikulĂˇĹˇskĂ© obchĹŻzky, je to letitĂˇ tradice

Za Mikuláše, čerta a anděla se převlékají tradičně i hasiči z Pardubic. Letitý zvyk nevynechali ani letos. Obchůzky začali dělat před mnoha lety pro děti...

5. prosince 2025  16:14,  aktualizováno  16:14

Výstava v dole Vojtěch v Příbrami představuje hornické historické betlémy

ilustrační snímek

Historické betlémy z příbramského hornického regionu představuje tradiční výstava Příbramské betlémy, která se koná ode dneška do 4. ledna v areálu dolu...

5. prosince 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

Při požáru rodinného domu v Trstěnicích zemřel 65letý muž

ilustrační snímek

Při požáru rodinného domu dnes zemřel v Trstěnicích na Chebsku 65letý muž. Příčiny požáru a okolnosti mužova úmrtí budou vyšetřovat hasiči a policisté....

5. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.