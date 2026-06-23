Úpal, nebo úžeh? Podobné příznaky, ale jiná příčina. Jak poznat rozdíl

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  14:14
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Poznáte rozdíl mezi úpalem a úžehem? | foto: Profimedia.cz

Bolest hlavy, nevolnost, závratě nebo horečka. V létě mohou tyto příznaky signalizovat úpal i úžeh. Přestože si je lidé často pletou, vznikají jinak. Zatímco úpal způsobuje celkové přehřátí organismu, úžeh souvisí s působením slunce na hlavu a šíji.

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Léto, slunce a vysoké teploty. Mnoho lidí používá pojmy úpal a úžeh jako synonyma, ve skutečnosti ale jde o dva odlišné stavy. Přestože mají podobné příznaky, liší se příčinou vzniku i některými projevy. Odborníci upozorňují, že zejména u malých dětí, seniorů nebo chronicky nemocných lidí mohou být oba stavy nebezpečné.

Úpal nemusí souviset se sluncem

Úpal vzniká celkovým přehřátím organismu. Nemusí k němu dojít jen na přímém slunci, ale například i v přehřátém autě, nevětrané místnosti, hromadné dopravě nebo při sportu během horkého dne. Tělo přestává zvládat regulaci teploty a dochází k jeho přehřátí.

Mezi typické příznaky úpalu patří:

  • bolest hlavy
  • nevolnost a zvracení
  • závratě
  • zrychlený tep a dýchání
  • zmatenost
  • křeče
  • v těžkých případech i bezvědomí

Úžeh způsobuje přímé slunce

Úžeh je zvláštní formou přehřátí organismu. Vzniká při dlouhodobém působení slunečních paprsků na nechráněnou hlavu a šíji. Potíže se navíc často objeví až několik hodin po pobytu na slunci, například večer nebo během noci.

Příznaky úžehu zahrnují:

  • silnou bolest hlavy
  • únavu a malátnost
  • nevolnost
  • zvýšenou teplotu nebo horečku
  • zarudlou a horkou pokožku
  • někdy také zvracení či ztuhlost šíje

První pomoc je podobná

Ať už jde o úpal nebo úžeh, základem je postiženého co nejrychleji dostat do stínu nebo chladnějšího prostředí. Doporučuje se uvolnit oblečení, přikládat studené obklady na hlavu, krk a hrudník a doplňovat tekutiny po malých dávkách. Ideální jsou voda, minerálky nebo iontové nápoje.

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Pokud se objeví poruchy vědomí, zmatenost, vysoká horečka, křeče nebo bezvědomí, je nutné okamžitě volat záchrannou službu na čísle 155. Přehřátí organismu může být v krajních případech život ohrožující.

Jak problémům předejít

Nejlepší prevencí je dostatečný pitný režim, pobyt ve stínu během poledních hodin, lehké a vzdušné oblečení a pokrývka hlavy. Zvláštní pozornost by lidé měli věnovat dětem a seniorům, kteří jsou na vysoké teploty citlivější.

Rychlý přehled

ÚpalÚžeh
Celkové přehřátí organismuPřehřátí způsobené sluncem na hlavu a šíji
Může vzniknout i bez slunceVzniká na přímém slunci
Příznaky často během pobytu v horkuPříznaky se mohou objevit až po několika hodinách
Zmatenost, kolaps, křečeSilná bolest hlavy, zarudlá pokožka, horečka
Hrozí například v autě nebo nevětrané místnostiHrozí při dlouhém pobytu na slunci bez pokrývky hlavy
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