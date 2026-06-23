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Léto, slunce a vysoké teploty. Mnoho lidí používá pojmy úpal a úžeh jako synonyma, ve skutečnosti ale jde o dva odlišné stavy. Přestože mají podobné příznaky, liší se příčinou vzniku i některými projevy. Odborníci upozorňují, že zejména u malých dětí, seniorů nebo chronicky nemocných lidí mohou být oba stavy nebezpečné.
Úpal nemusí souviset se sluncem
Úpal vzniká celkovým přehřátím organismu. Nemusí k němu dojít jen na přímém slunci, ale například i v přehřátém autě, nevětrané místnosti, hromadné dopravě nebo při sportu během horkého dne. Tělo přestává zvládat regulaci teploty a dochází k jeho přehřátí.
Mezi typické příznaky úpalu patří:
Úžeh způsobuje přímé slunce
Úžeh je zvláštní formou přehřátí organismu. Vzniká při dlouhodobém působení slunečních paprsků na nechráněnou hlavu a šíji. Potíže se navíc často objeví až několik hodin po pobytu na slunci, například večer nebo během noci.
Příznaky úžehu zahrnují:
První pomoc je podobná
Ať už jde o úpal nebo úžeh, základem je postiženého co nejrychleji dostat do stínu nebo chladnějšího prostředí. Doporučuje se uvolnit oblečení, přikládat studené obklady na hlavu, krk a hrudník a doplňovat tekutiny po malých dávkách. Ideální jsou voda, minerálky nebo iontové nápoje.
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Pokud se objeví poruchy vědomí, zmatenost, vysoká horečka, křeče nebo bezvědomí, je nutné okamžitě volat záchrannou službu na čísle 155. Přehřátí organismu může být v krajních případech život ohrožující.
Jak problémům předejít
Nejlepší prevencí je dostatečný pitný režim, pobyt ve stínu během poledních hodin, lehké a vzdušné oblečení a pokrývka hlavy. Zvláštní pozornost by lidé měli věnovat dětem a seniorům, kteří jsou na vysoké teploty citlivější.
Rychlý přehled
|Úpal
|Úžeh
|Celkové přehřátí organismu
|Přehřátí způsobené sluncem na hlavu a šíji
|Může vzniknout i bez slunce
|Vzniká na přímém slunci
|Příznaky často během pobytu v horku
|Příznaky se mohou objevit až po několika hodinách
|Zmatenost, kolaps, křeče
|Silná bolest hlavy, zarudlá pokožka, horečka
|Hrozí například v autě nebo nevětrané místnosti
|Hrozí při dlouhém pobytu na slunci bez pokrývky hlavy