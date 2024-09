Upnuté jeansy jsou zpět. Vrací se tenhle nostalgický trend kvůli generaci Z?

Milovaný a rovněž nesnášený trend úzkých džínů aka skinny jeans je, zdá se, proti všem předpokladům zpět. Upnuté rifle, které prakticky nedávají žádný prostor, respektive dávají vyniknout každému záhybu dolních partií našich těl, přitom nedisponují základním kritériem v oblékání většiny Čechů. Nejsou totiž ve většině případů moc pohodlné. Je to jeden z důvodů, proč v posledních letech frčí zdaleka nejen mezi instagramovými celebritkami a umělci všeho druhu hlavně široké kalhoty. U mužů se tyto střihy označují jako relaxed, loose fit či baggy, v ženské sekci se dá navíc setkat s označením wide leg či mom fit, baggy. Valnou většinu spotřebitelů sice představuje generace Z nebo mileniálové, pomalu, ale jistě se však tento typ kalhot dostal i do mainstreamu.

Ne až tak potrhlý módní trend

Vedoucí redaktor pánského oblečení společnosti Farfetch Luke Raymond promluvil o navrátivším se trendu pro pánský měsíčník GQ: „Nyní je vzácné vídat úzké džíny, což následně znamená, že značky a vlivní výrobci oblečení je nevyhnutelně přivedou zpět na stůl. Přidejte nostalgický návrat k indie stylu a máte perfektní prostředí pro návrat úzkých džínů,“ vysvětloval Raymond.

S ním souhlasí i Jana Patočková, redaktorka internetové verze módního časopisu Vogue.cz. „Nerada to říkám, ale je to tady. Indie sleaze vrací zpátky do hry nejen skinny jeans, ale také živé vzpomínání mileniálů a mileniálek, jako jsem já, na dobu, když nám bylo něco přes dvacet a svět byla jedna velká party rozkročená mezi electro clashem a witch housem. Nemůžu se dočkat, jak naše nejlepší časy strávené na koncertě M.I.A. nebo festivalech, jako je Glastonbury, bude ve své skříni reflektovat generace Z,“ píše na webu Patočková. Na lifestylovém webu ladbible.com se zase můžete dočíst, že zatímco je trend skinny jeansů zapovězen stylu dbalým mužům již několik let, u žen to platí jen zhruba rok. A i v jejich případě existují výjimky potvrzující pravidlo.

Nevinné experimentování

„Starý módní trend přináší generace Z nejen prostřednictvím sociálních sítí. Ať se nám to líbí, nebo ne. Některé z méně populárních trendů z posledních asi dvaceti let se bohužel vracejí do popředí a mladší generace je plně přejímá. Nejsou to jen náctiletí a mladí dospělí, kteří jsou součástí renesance tohoto specifického oděvu. Jmenujme Bellu Hadid, Emily Ratajkowski, Roberta Pattinsona a několik velkých módních domů,“ uvádí na zmiňovaném webu redaktor Joshua Nair.

Poslední střípek do mozaiky názorů přináší Alisha Brocklebank, kreativní stratég společnosti Morning. „Skinny džíny se zdají jako špinavější řešení perfekcionismu sociálních médií. Připomíná mi to, jak jsem kdysi viděla bratra své kamarádky, jak nosí do školy černé úzké džíny z Primarku. Nebo jedenáctiletou dívku, která nosí roztrhané skinny džíny, asi v roce 2013. Nevinnost experimentování se stylem přispívá k nostalgii, za kterou se, jak se v poslední době zdá, honíme,“ doplňuje Brocklebank.