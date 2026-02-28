USA a Izrael zahájily vojenskou operaci proti Íránu. Úřady již hlásí první oběti

Cílem vojenské operace je podle izraelského premiéra Benjamin Netanjahu odstranit „existenční hrozbu“, kterou podle něj představuje režim v Teheránu. To potvrdil i izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Ten uvedl, že jde o preventivní útok.
Několik hodin po začátku operace již íránská média ohlásila pravděpodobně první oběti. Podle nich počet obětí izraelského úderu na dívčí školu v jižním Íránu stoupl na 40, uvedla podle agentury Reuters íránská státní média. Zástupce guvernéra provincie Hormozgán dříve informoval, že při zásahu školy v okrese Mínáb zahynulo nejméně 24 školaček na prvním stupni. Předpokládá se, že v době útoku bylo ve škole 170 školaček, uvedla agentura. V provincii Hormozgán se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil, sdělila agentura DPA.
Netanjahu uvedl, že operace má zabránit Íránu v získání jaderných zbraní. Režim označil za „vražedný teroristický“ a připomněl dlouhodobé nepřátelské výzvy vůči Izraeli a Spojeným státům.
Podle premiéra má společná akce vytvořit podmínky pro to, aby „íránský lid vzal svůj osud do vlastních rukou“. Íránce vyzval ke svržení tyranie a vytvoření svobodného a mírumilovného státu.
Na domácí scéně vyzval Izraelce k jednotě a k dodržování pokynů armády. Upozornil, že nadcházející dny budou vyžadovat vytrvalost a statečnost.
Epická zuřivost
Podle médií se výbuchy ozývají nejen v Teheránu, ale také v řadě dalších míst prakticky po celém Íránu. Pentagon oznámil, že vojenská operace proti Íránu je pojmenována Epic Fury (Epická zuřivost).
Americký prezident Donald Trump již dříve prohlásil, že Spojené státy zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň. „Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ uvedl ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.
Americký prezident v dále vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. „Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace,“ zdůraznil Trump.
K tomu, aby Íránci byli připravení dát najevo svůj nesouhlas s režimem a šli do ulic, vyzval také bývalý korunní princ země Rezá Pahlaví, který žije v americkém exilu. „Žádám vás, abyste prozatím zůstali ve svých domovech a byli v bezpečí. Zůstaňte ostražití a připraveni, abyste v pravý čas – který vám přesně oznámím – mohli vyrazit do ulic,“ uvedl Pahlaví, který volá po zavedení sekulární demokracie v Íránu. „Jsme velmi blízko konečnému vítězství. Chci být co nejdříve po vašem boku, abychom společně mohli Írán získat zpět a znovu postavit na nohy,“ dodal syn posledního íránského šáha.
Před dnešním vojenským zásahem vedly tento měsíc Írán a Spojené státy tři kola nepřímých rozhovorů o jaderném programu Teheránu. První kolo se konalo 6. února v Ománu a druhé minulý týden ve Švýcarsku. Třetí kolo proběhlo ve čtvrtek v Ženevě. Další jednání technického rázu se měla uskutečnit v pondělí ve Vídni.
Írán útoky oplácí
Írán potvrdil začátek odvety za izraelské a americké údery. Revoluční gardy oznámily, že vypustily první vlnu raket a bezpilotních prostředků směrem na Izrael.
O několika vlnách raketových útoků z Íránu od dnešního dopoledne informuje také izraelská armáda. Na izraelském území tak jsou hlášené opakovaně poplachy a média informují o explozích, které zřejmě způsobuje protivzdušná obrana, izraelská policie varovala obyvatele před padajícími úlomky. Zřejmě jeden z nich lehce zranil muže na severu Izraele.
Jordánská armáda uvedla, že zničila dvě balistické rakety, které mířily na její území. Raketové útoky hlásí i další státy na Blízkém východě, kde se nachází americké vojenské základny. Íránské revoluční gardy uvedly, že na Izrael vypustily rakety a bezpilotní drony. Jordánsko se do ničení íránských střel zapojilo už při předchozím napětí mezi oběma zeměmi.
Írán spustil také protiútok na americké základny na Blízkém východě. Bahrajn uvedl, že terčem útoku se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království, píše agentura AP. Podle svědků agentury Reuters se ozvaly hlasité exploze v Abú Zabí i Dubaji v SAE. Podle agentury Reuters zahynuli při úderech jižně od Bagdádu nejméně dva příslušníci irácké šíitské milice Hašd Šaabí.
Íránské rakety dopadly také na syrské město Suvajda na území v průmyslové oblasti. Ty zabily čtyři lidi, uvedla syrská vládní agentura Sana.
Reakce vrcholných politiků v ČR
Podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) íránský jaderný program představuje riziko. „Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás a celou Evropu. Česká republika proto stojí za našimi spojenci a věřím, že v regionu brzy nastane stabilita a mír,“ uvedl premiér na síti X.
„Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme, v tuto chvíli je pro nás nejdůležitější zajistit bezpečí našich občanů, kteří se v Íránu stále nachází,“ napsal Babiš. Dodal, že ministr zahraniční Petr Macinka (Motoristé) je v kontaktu se zastupitelským úřadem v Teheránu.
Právě Macinka na facebooku uvedl, že vojenská operace na Blízkém východě může být masivnější a trvat i několik týdnů. Lidé by proto podle něj nyní neměli cestovat do zemí blízkovýchodního regionu, vedle Íránu a Izraele se varování týká také Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených Arabských Emirátů. V Íránu jsou podle systému Drozd momentálně registrování tři Češi. Evakuační lety zatím Česko neplánuje.
Podle české policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Česku kvůli konfliktu na Blízkém východě hrozilo nebezpečí. „Situaci na Blízkém východě pozorně sledujeme a vyhodnocujeme všechny dostupné informace. Žádná z nich zatím nenasvědčuje tomu, že by ČR hrozilo jakékoli nebezpečí, nicméně již jsme na operativní úrovni přijali potřebná preventivní opatření,“ sdělila česká policie na síti X.