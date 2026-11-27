„Nepotřeboval jsem to, ale bylo to za půlku.“ Věta, která má obhájit další nákup, zároveň dobře vystihuje rozpor slevových akcí. Člověk utratí peníze za něco, co původně vůbec nechtěl, a přesto má radost, že ušetřil.
Na sociálních sítích se objevil nový vtip. Zákazník, který nakoupí za plnou cenu, si zaslouží oslavu. Humorná videa si utahují z toho, jak samozřejmou součástí nakupování se staly slevy. Zaplatit bez akční nabídky, kuponu nebo slevového kódu v nich působí skoro jako mimořádná událost. Před Black Friday, který letos připadá na dnešní den, má tenhle humor zvlášť příhodné načasování.
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Zároveň to ale vyvolává jednu otázku. Naučili nás obchodníci, že plná cena je vlastně nevýhodná? Podle Jana Skovajsy, zakladatele a šéfa digitální agentury myTimi, to v některých odvětvích do značné míry platí. „V některých segmentech, typicky v módě, elektronice nebo nábytku, si obchodníci zákazníky prakticky vychovali k tomu, aby na slevu čekali. Pokud obchod nabízí každých čtrnáct dní dvacetiprocentní akci, zákazník velmi rychle pochopí, že nakupovat za plnou cenu je vlastně trest za netrpělivost,“ říká pro deník Metro.
Začátek vyjednávání
Zákazník, který pravidelné akce zná, nemusí mít důvod spěchat. Zvlášť pokud věc nepotřebuje okamžitě a ví, že další nabídka nejspíš brzy přijde. „Zákazník už necítí potřebu přeplácet za něco, co bude za pár týdnů levnější,“ odpovídá na otázku Šimon Jiráček, ředitel strategického rozvoje a inovací české značky spodního prádla a plavek Timo.
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Skovajsa pro deník Metro upozorňuje, že se tímto problémem postupně mění i způsob, jakým částku na cenovce čteme. „Cena na štítku přestává být tím, co výrobek stojí, a stává se spíš výchozím bodem pro nějakou budoucí slevu. Zákazník má pak pocit, že na něm obchodník vydělává příliš, pokud mu zrovna nic neodpustí,“ vysvětluje. Pravidelné akce se tak mohou obrátit proti samotné značce. Podle Skovajsy sice krátkodobě přinesou objednávky a pomohou vyprázdnit sklad, časem ale mohou obchod dostat do situace, kdy bez dalšího zlevnění zákazníky nepřiláká.
„Pokud je něco neustále ve slevě, zákazník postupně přestane věřit, že to má původní hodnotu. Ze slevové ceny se stane cena normální a z té původní spíš marketingová dekorace,“ říká pro Metro.
Dvojí radost z nákupu
Pro kupujícího má výhodná nabídka ještě jiný rozměr. K radosti z nové věci se přidává uspokojení, že ji získal levněji. „Nakupování obecně je spojeno s vyplavováním dopaminu. V případě, že se nám podaří ‚ulovit‘ něco ve slevě, za jinou cenu, jde o dvojí výhru a radost. První z nové věci, druhá ze samotného obchodu a jeho výhodnosti,“ popisuje pro Metro Michaela Zdráhalová, psychoterapeutka působící na platformě Hedepy.
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Pozornost se ovšem může přesunout od výrobku k samotné slevě. Podstatné už není, zda nové boty potřebujeme a jestli nám vyhovují. Rozhodující začne být možnost nakoupit je za polovinu.
„Zákazník najednou neřeší, jestli chce boty za dva tisíce korun, ale jestli si může dovolit přijít o příležitost ušetřit dva tisíce korun oproti původní ceně. Z obchodního hlediska je to geniální. Zákazník odejde spokojený, že ušetřil polovinu, přestože právě utratil dva tisíce za něco, co původně vůbec nechtěl,“ vysvětluje Skovajsa.
Co říká přeškrtnutá částka
Původní cena přitom slouží jako měřítko, podle kterého nabídku posuzujeme. Čím větší rozdíl mezi dvěma čísly vidíme, tím lákavěji může nákup působit. Zdráhalová ale upozorňuje, že zákazník nemusí mít přehled o tom, za kolik se výrobek skutečně prodával nebo kolik stojí jinde. „Přeškrtnuté ceny v nás vyvolávají dojem, že ušetříme. Ukotvíme se v původní ceně, i když může být uměle nastavena. Málokdo z nás si opravdu ověří buď dřívější, nebo aktuální cenu zboží jinde. Ztrácíme přehled,“ říká Zdráhalová.
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Vyšší částka může podle ní navíc vytvářet představu, že jde o kvalitnější výrobek. Ani to ale nemusí odpovídat skutečnosti. Doporučuje proto sledovat ceny věcí, které máme v plánu koupit, s předstihem. Pak máme s čím porovnávat a nemusíme se rozhodovat jen podle velikosti uvedené slevy.
Kupte teď, nebo přijdete o šanci
Do rozhodování vstupuje i časový tlak. Odpočet do konce akce, upozornění v telefonu nebo další e-mail mají připomenout, že nabídka nebude trvat věčně. „Velké nápisy, vykřičníky, výrazné barvy, blikání, odpočty, notifikace, e-maily. To vše má vzbudit dojem, že pokud nekoupíme, nestihneme, propásneme, už to nebude, o něco přijdeme,“ popisuje Zdráhalová.
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Strach se přitom nemusí týkat toho, že danou věc později vůbec neseženeme. Obáváme se, že už nebude za tak dobrou cenu. Racionální rovina ustoupí napětí z možného zmeškání.
Smějeme se sami sobě
Proč tedy vtípky o slevách fungují? „Memy typu ‚nepotřeboval jsem to, ale bylo to za půlku‘ fungují, protože se v nich pozná skoro každý. Kdyby to nebyla pravda, nikomu by to nepřišlo vtipné,“ míní Jiráček. Skovajsa připomíná, že ani znalost marketingu nemusí člověka ochránit před impulzivním nákupem. „Člověk může velmi dobře chápat psychologii slev a o pět minut později si nadšeně objednat třetí bundu, protože byla o 60 procent levnější,“ říká a dodává: „Nakonec je docela fascinující, že dokážeme mít větší radost z ušetřených dvou tisíc než starost z těch tří, které jsme právě utratili.“
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