V ústavech často končí nedobrovolně Pokud selže rodina, zůstává už jen pobytová služba – bez ohledu na vůli samotného člověka. Podle Hany Sixtové z České asociace paraplegiků stát dlouhodobě ignoruje volání po systematické podpoře terénních služeb.

Každý rok k vám přicházejí stovky lidí. Co se za těmi příběhy skrývá?

S každým klientem přichází konkrétní osud. A mnoho z nich je opravdu neřešitelných – ne proto, že by neexistovalo řešení, ale protože systém jim žádné nenabízí. Lidé s těžkým postižením se na nás obracejí v zoufalství. Chtějí zůstat doma, nechtějí být odsunuti do ústavů. Ale chybí kapacity, personál, peníze, podpora rodin. Někteří z našich klientů dokonce říkají, že by raději zemřeli, než aby byli nuceni žít nedůstojně v ústavní péči. S tím se nedá vyrovnat. Proto se snažíme upozorňovat na systémové nedostatky a tlačit na změny.

Existuje nějaké číslo, které by ukázalo, jak vážná situace je?

I jediný takový příběh by měl stačit jako varování. Ale čísla máme. Jen mezi lidmi s poraněním míchy, kterým se věnujeme, evidujeme až osmiprocentní míru sebevražednosti. A to mluvíme o poměrně úzké skupině. V celé zemi je aktuálně přes 56 tisíc lidí s nejvyšším stupněm závislosti. A ti, kteří nemají silné zázemí nebo blízkého, jenž je udrží doma, velmi často končí právě v ústavech. Nedobrovolně. Ne z potřeby, ale z bezvýchodnosti.

Co je podle vás v systému největší slabinou?

Dostupnost a rozsah terénních služeb. Lidé, kteří opravdu potřebují pomoc, ji nedostávají v takové míře, v jaké ji potřebují. Kapacity jsou omezené, služby docházejí na omezený čas. Přitom právě osobní asistence by měla být základ. Stát místo toho dál přesměrovává finance do ústavních zařízení. Ta jsou nejen dražší, ale především omezující – i ten nejlepší ústav nemůže poskytnout takovou volnost, lidskost a individualitu jako domácí prostředí. Ale pozor – ani domácí péče není zadarmo. Pokud stát očekává, že o člověka bude pečovat příbuzný, měl by tomu odpovídajícím způsobem podpořit i jeho.

