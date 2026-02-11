Zákon o provozu na pozemních komunikacích je jasný a velice nekompromisní. Jak se dočtete v paragrafu 5, „řidič nesmí řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost“.
Řidič nesmí řídit... Co všechno praví vyhláška
Při kontrole může policista uložit pokutu pět až deset tisíc korun, dokonce můžete na půl roku přijít o řidičský průkaz. Jistým alibi může být skutečnost, že jste o znečištění značce nevěděli, což se během jízdy může stát, a řidič určitě nebude každých deset kilometrů zastavovat a čitelnost espézetky obnovovat. Když o závadě nevíte, nemůžete ji přirozeně ani odstranit a policista na to může jen upozornit. Pozor ale na to, kdybyste kontrole tvrdili, že to víte, ale neměli jste čas značku umýt. Pokuta vás v tomto případě nemine. Kolik peněz za podobný přestupek dopravní policie uloží? „Statistiku těchto přestupků neevidujeme,“ odpověděla na dotaz deníku Metro Eva Kropáčová, mluvčí policie v hlavním městě.
Ve Švýcarsku vás mohou nahlásit
Sdílnější byli ale čtenáři Metra. Zajímalo nás, zda někdy kontrola uložila sankci za to, že jejich zadní nebo přední značka byla kvůli špíně nečitelná. Ukazuje se, že muži zákona řeší podobné nedostatky spíše domluvou.
„Pokutu jsem nikdy nedostal. Ale asi dva roky zpět jsem vytáhl čisté auto z garáže a vyrazil na 350 kilometrů dlouhou cestu. Po příjezdu do cíle nebylo poznat, ani jakou barvu to auto původně mělo, kde se nachází espézetka, a ani, co to vůbec je za vozidlo. S tím nic nenaděláte, maximálně každých 100 km zastavit u dálnice na myčku,“ radí David Šubrt.
To čtenář Ladislav Kmoch už na námitky ze strany policistů narazil. „Když jedu v marastu, tak to za jízdy nevyřeším, ale když pak stavím na benzince, značku očistím. Pokutu jsem nedostal, ale jednou mi to bylo příslušníky doporučeno. Od té doby na to myslím,“ napsal nám David Kmoch.
I Libor Hubáček potvrzuje mírný přístup. „Policisté mě pouze upozornili, že ji mám špinavou,“ svěřuje se čtenář.
Naopak Jakub Hloušek patří k těm řidičům, kteří museli z peněženky vytáhnout příslušný obnos. „Ano, dostal jsem tisíc korun pokuty. Například ve Švýcarsku dostanete za neumyté auto, nejen espézetku, pokutu dvacet eur a nahlásit vás může kdokoli. Souhlasím. V ulicích není takové šedo,“ říká Jakub Hloušek. Na opačném konci názorů jsou ty, že za znečištěné espézetky nemohou jenom řidiči. „Já si myslím že základ je mít čisté ulice. Potom se může pokutovat,“ oponuje čtenář deníku Metro Stefan Stefanov.