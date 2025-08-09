Už i velcí producenti nápojů se přizpůsobili „starému“ trendu. Část produkce vracejí do vratných obalů

Před šesti lety došli statistici k přibližně 500 miliardám nápojů prodaných v plastových obalech všech objemů. Číslo se týká celého světa. Česko je s necelými dvěma miliardami takových obalů v celkovém srovnání jen kapičkou v moři plastových obalů na limonády, pitnou vodu nebo pivo či víno.
Automat na pitnou vodu do vlastní lahve. Pitná voda v PET lahvi. Voda z kohoutku. Lidé se při výběru řídí pohodlím i cenou. | foto:  Petr Topič, MAFRA

V České republice se, i přes zdůrazňované třídicí šampionství daří prostřednictvím žlutých kontejnerů a nádob na plechovky zpracovat kolem třiceti procent těchto odpadů. Značná část vracených plastů je kvůli znečištění k opětovnému použití nevyužitelná. Snaha zavést u nás zálohování na plastové lahve a plechovky zatím naráží na silnou bariéru odporu.

„Podle odhadů ministerstva životního prostředí se v Česku pouze 17 procent použitých PET lahví dále využívá k výrobě nových lahví. V případě plechovek se pro výrobu nových nevyužívá žádná. Většina vytříděného materiálu tak místo uzavřeného materiálového koloběhu putuje do zahraničí,“ připomíná Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Právě výroba jednorázových nápojových obalů bývá jádrem sporu i v rámci skupin, které zastávají ekologický přístup k nápojovým obalům. Podle některých ani sebelepší systém vratných nápojových obalů není řešení.

„V konečném důsledku se tím nevyřeší hlavní problém: že zbytečně saháme po plastu i tehdy, kdy nemusíme. Změna přitom může začít velmi jednoduše. Stačí přestat kupovat balenou vodu, začít používat vlastní lahev a v případě potřeby si doma vodu filtrovat. V zemi, kde z kohoutku teče kvalitní pitná voda, jde o drobnost, která může mít velký dopad,“ zastává jedno ze stanovisek Jaroslav Žák z firmy BWT, která se řadí k evropským lídrům v nabídce úpraven vody.

Prospěšnost či naopak škodlivost plastových obalů je proto často námětem diskusí. Ve velkém měřítku si užitečnost pitné vody v lehkých plastových obalech vyzkoušelo Česko poprvé během záplav v roce 1997.

Snadné zásobování právě balíky pitné vody v petkách na severní a střední Moravě, kde byly poškozené vodovodní řady nebo došlo na dlouhou dobu ke znečištění zdrojů, pomáhalo tamním obyvatelům. Podobně to pak bylo i také v roce 2002, kdy Česko katastrofálně postihla tisíciletá voda.

