Auto nechte na parkovišti nedaleko koupaliště a vydejte se po žluté turistické značce. Hned na začátku vás čeká ruční přívoz. Vor vás převeze, když se budete přitahovat na laně.

O kousek dál je pro změnu Park miniatur. Ten tvoří kopie budov z České Kamenice. Městečko je doplněno o malé postavičky ze žaludů. Děti se při jejich hledání určitě zabaví. Následuje asi nejnáročnější úsek cesty – necelý kilometr stoupání. Na jeho konci vás čeká pískovcová skála Žába.

Vyhlídkový okruh z České Kamenice toho nabízí opravdu hodně.

Netradiční směrovky

Okruh nad Českou Kamenicí má i jednu vychytávku. Cedule na trase totiž neukazují kilometry, ale minuty chůze do dalšího cíle. Řešení je to praktické. V horách je totiž vzdálenost občas nepřesný pojem. Ono se totiž jde jinak do kopce a jinak po rovině.

Kromě směrovek tu výletníci najdou i pár poučných cedulí, které vypráví o historii a zajímavostech místa. Texty jsou doplněny komiksem. Mezi největší lákadla trasy patří vyhlídky. Na Ponorce jsou pěkné mosty mezi pískovcovými věžemi, u vyhlídky Tell-Plate je možné si chvíli orazit, je totiž zhruba v půlce výletu, a vyhlídka Jehla nabízí nejlepší rozhled. Vyrazíte-li na okruh, určitě si udělejte krátkou zacházku ke křížové cestě. Dovede vás k ní modrá značka.