Uzel, Menzel, Srstka. Zemřelí v reklamách znovu ožívají. Co dovoluje zákon a kde jsou hranice?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:00
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Radim Uzel v roce 2022 podlehl zákeřné nemoci. Reklamu natočil pár týdnů před...

Radim Uzel v roce 2022 podlehl zákeřné nemoci. Reklamu natočil pár týdnů před svým odchodem. Z obrazovek ale nezmizela. | foto: ARGINMAX

Zdeněk Srstka (2018)
Seriál z veterinární kliniky O zvířatech a lidech (1994).
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„Kromě života jsem miloval i norský svetry,“ tvrdí Jiří Menzel v reklamě na...
6 fotografií
Radim Uzel, Jiří Menzel nebo Július Satinský. Využívání zesnulých osobností v reklamě otevírá otázku, kde končí marketing a začíná zásah do osobnostních práv. Kdy je takové využití legální a potřebují firmy souhlas pozůstalých? Návrat známých tváří a hlasů do reklamních kampaní může značkám pomoci vzbudit emoce, připomenout společenské hodnoty nebo oslovit publikum prostřednictvím nostalgie. Zároveň však vyvolává otázky týkající se etiky, ochrany odkazu zesnulých i práv jejich blízkých. Záleží přitom na tom, zda reklama pracuje s archivními záběry, hlasovou nahrávkou, nebo podobu osobnosti vytváří pomocí umělé inteligence. Jaké právní hranice musí firmy respektovat a jakou roli v celém procesu hrají pozůstalí?

Sexuolog Radim Uzel propagoval přípravek, jenž má podporovat prokrvení pohlavních orgánů, režisér Jiří Menzel zaživa i po smrti objevil kouzlo norských svetrů a slovenská banka vrátila prostřednictvím umělé inteligence na obrazovky zesnulého herce Júlia Satinského. Každý z těchto případů přitom představuje trochu jinou situaci. Zatímco Uzel reklamní spot natočil ještě za života, u Satinského vznikl nový hlasový projev až dvě desetiletí po jeho smrti.

Je podle vás etické používat zesnulé celebrity v reklamách?

Podle advokáta Pavla Poupěte z kanceláře Poupě & Švehlík české právo neumožňuje bez příslušného právního důvodu komerčně využívat podobu, hlas nebo jiné osobní projevy člověka ani po jeho smrti. Základní ochranu poskytuje občanský zákoník, který chrání mimo jiné lidskou důstojnost, čest, soukromí, podobu a projevy osobní povahy.

„U reklamy je podstatné, že nejde jen o neutrální zachycení určité osoby. Reklamní využití zpravidla spojuje její podobu nebo hlas s konkrétním výrobkem, službou či obchodní značkou, a může proto zasahovat do osobnostních práv i do pověsti zemřelého,“ vysvětluje pro deník Metro Poupě.

„Kromě života jsem miloval i norský svetry,“ tvrdí Jiří Menzel v reklamě na společnost North Trappers alias Norskou módu.

Reklama se sexuologem natočená ještě za života

Radim Uzel se objevil v reklamě na přípravek ArginMax, kterou natočil krátce před svou smrtí v roce 2022. Spot se vysílal až po jeho úmrtí. Právě tento případ ukazuje, proč je důležité vědět, co přesně člověk před smrtí odsouhlasil.

Pokud osobnost reklamu sama natočí a zároveň výslovně souhlasí s jejím využitím i po smrti, má zadavatel podstatně silnější právní pozici než v případě, kdy její podobu použije bez předchozího svolení. Ani samotná účast na natáčení ale automaticky neznamená neomezené oprávnění reklamu používat navždy a v libovolné podobě.

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„Rozhodující bude především obsah souhlasu: zda se týká konkrétní reklamy, zda zahrnuje užití po smrti, na jak dlouhou dobu a zda dovoluje další úpravy nebo nové kampaně,“ dodává pro deník Metro Poupě.

Pokud člověk například povolí vysílání konkrétního spotu, nemusí tím automaticky schválit také jeho pozdější zásadní přepracování či použití k propagaci jiného výrobku. Vždy tedy záleží na přesném znění smlouvy a rozsahu uděleného souhlasu.

Když se z fotografie stane reklama

Dalším příkladem je režisér Jiří Menzel, jehož podoba byla po smrti využita v reklamní kampani na norské svetry. Reklama pracovala s jeho fotografií a textem odkazujícím na jeho vztah k norským svetrům.

Z právního hlediska je v takovém případě potřeba oddělit několik otázek. Jednou je oprávnění použít samotnou fotografii, k níž mohou existovat autorská práva fotografa nebo jiného nositele práv. Druhou je oprávnění využít Menzelovu podobu a jméno k propagaci konkrétního výrobku.

„… dokončete, co jste začali, a dostanete se dál, než se vám kdy snilo,“ promlouvá ke Slovákům hlas Júlia Satinského.

To, že má zadavatel právo použít fotografii, totiž samo o sobě neznamená, že může bez dalšího využít i osobnost člověka, kterého zachycuje. Podle okolností může být významné také to, zda reklama pouze připomíná skutečný vztah zesnulého k určité věci, nebo vyvolává dojem, že daný výrobek osobně podporoval či by s jeho propagací souhlasil.

Podle Poupěte to však neznamená, že každá reklama se zesnulou osobností je automaticky protiprávní. Posouzení závisí na konkrétních okolnostech, dostupných oprávněních a způsobu, jakým je člověk v kampani prezentován.

Umělá inteligence mu vrátila hlas

Ještě citlivější otázky otevírá slovenská kampaň banky Slovenská sporiteľňa z roku 2022. V reklamě se objevil herec a humorista Július Satinský, který zemřel v roce 2002. Díky technologii napodobující jeho hlas tak mohl promlouvat k divákům i dvacet let po smrti.

Zdeněk Srstka (2018)
Seriál z veterinární kliniky O zvířatech a lidech (1994).
Němé tváře vždycky miloval a ochraňoval. A to se Zdeněk Srstka narodil v rodině řezníka.
„Kromě života jsem miloval i norský svetry,“ tvrdí Jiří Menzel v reklamě na společnost North Trappers alias Norskou módu.
6 fotografií

Nešlo pouze o sestříhání starých nahrávek. Technologie umožnila vytvořit nový hlasový projev, který napodoboval Satinského hlas. Případ se tak stal jedním z výrazných příkladů využití umělé inteligence při reklamním oživování zesnulých osobností na Slovensku.

Zásadní je, že uměle vytvořený hlas může člověku připisovat slova, která nevyslovil. Právě tím se taková reklama liší od pouhého odvysílání autentického záznamu pořízeného za jeho života.

„Pokud technologie vytvoří hlas, podobu nebo audiovizuální projev, který průměrného diváka vede k závěru, že jde o konkrétního zemřelého člověka, může jít o zásah do jeho osobnostních práv bez ohledu na to, zda byl obsah vytvořen klasickým střihem, imitací, syntézou hlasu, nebo generativní umělou inteligencí,“ upozorňuje Poupě. Zvlášť problematické by podle něj bylo, kdyby reklama vytvářela dojem, že zesnulý výrobek osobně podporuje, připisovala mu názory, které nikdy nezastával, nebo ho spojovala s produktem způsobem, jenž by mohl poškodit jeho čest, důstojnost či pověst.

Samotné použití umělé inteligence přitom ještě neznamená, že je reklama nezákonná. Podstatné je, zda k takovému využití existuje odpovídající právní základ a jaký obsah je zesnulému připisován.

Musí souhlasit pozůstalí?

Český občanský zákoník v § 82 odst. 2 stanoví, že ochrany osobnosti zemřelého se může domáhat kterákoli osoba jemu blízká. Neznamená to ale, že by pozůstalí automaticky zdědili podobu a hlas zemřelého jako majetek, se kterým mohou libovolně nakládat.

„Pozůstalí nejsou vlastníky podoby nebo hlasu zemřelého, ale mohou uplatnit zákonnou ochranu jeho osobnosti a památky,“ vysvětluje pro Metro advokát.

Pokud reklama neoprávněně zasahuje do chráněných zájmů zemřelého, mohou se jeho blízcí podle okolností domáhat ukončení takového jednání nebo odstranění jeho následků. V praxi by mohlo jít například o požadavek na stažení spotu, odstranění fotografie z kampaně nebo ukončení používání uměle vytvořeného hlasu.

Souhlas rodiny však nemusí automaticky vyřešit všechny právní otázky. Pokud reklama využívá fotografii, filmový záznam nebo původní hlasovou nahrávku, mohou být zapotřebí také oprávnění od nositelů příslušných autorských či souvisejících práv. Vedle toho může hrát roli smlouva uzavřená ještě za života dané osobnosti.

Jak dlouho ochrana trvá?

Zákon nestanoví jednoduchou univerzální lhůtu, po jejímž uplynutí by bylo možné podobu nebo hlas každého zemřelého bez dalšího používat v reklamě. Neznamená to ovšem, že všechna související práva trvají navždy nebo že pozůstalí mohou neomezeně rozhodovat o každém použití. Je potřeba rozlišovat ochranu osobnosti zemřelého, smluvní oprávnění a práva k fotografiím, nahrávkám či jiným dílům. Každá z těchto oblastí má vlastní pravidla.

„V praxi bude významné, jak intenzivní je zásah, jak blízký vztah má osoba uplatňující nárok k zemřelému a zda reklama zasahuje do jeho důstojnosti, pověsti nebo obecně uznávané památky,“ říká Poupě. Důležitá je tedy nejen doba, která od úmrtí uplynula, ale také způsob, jakým firma s identitou zesnulého zachází.

Kdo rozhoduje?

Rozhodování může záviset na několika různých oprávněních. Člověk mohl ještě za života souhlasit s konkrétní reklamou a uzavřít smlouvu, která upravuje její použití po smrti. Pozůstalí mohou za zákonných podmínek chránit jeho osobnost a památku. O použití fotografie nebo zvukové nahrávky zase mohou rozhodovat nositelé autorských a souvisejících práv.

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U umělé inteligence je navíc nutné posuzovat, zda původní souhlas zahrnuje vytvoření nového projevu. Povolení odvysílat existující video totiž nemusí znamenat svolení k tomu, aby digitální kopie člověka po smrti pronášela nové věty či propagovala.

Slyším dobře? aneb Jak to vidí redaktor deníku Metro Pavel Hrabica

  • Není to Zdeněk Srstka? Je to Zdeněk Srstka? Že by hlas populárního herce a výrok o mazlíčcích vystřihli do reklamy z archivu z pořadu, kde nabízel psy a kočičky? Opravdu. Sedm let nežijící populární filmový rváč lákal na víkendovou akci. Jestli v klipu bylo od počátku upozornění o pomoci umělé inteligence (AI), nebo ho dodali poté, co si snad stěžovali pozůstalí, netuším. Napoprvé jsem ho asi přehlédl.
  • Říkal jsem si, kolik nebožtíků z lůna AI bude nabízet zboží. Zombie marketing jako vyšitý. Pak jsem v duchu zkrotl. Co všichni ti „dvojníci“ Elvise Presleyho nebo The Beatles Revival kapely, napodobovatelé Karla Gotta či skupiny ABBA? Není to totéž?
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