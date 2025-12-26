Vánoce si většina lidí spojuje s cukrovím, pohádkami a rodinným stolem. Realita ale ukazuje, že pro tisíce Čechů zůstává 24. prosinec i vánoční svátky běžným pracovním dnem. Zatímco kanceláře se na pár dní vyprázdní, v řadě profesí se pracuje téměř bez přestávky. A často to není otázka volby, ale nutnosti.
Kancelářští jsou doma v papučích
„Na Štědrý den tráví v práci zhruba 15 procent zaměstnanců. U prvního a druhého svátku vánočního se podíl pracujících pohybuje v nižších desítkách procent. Jde hlavně o provozy, které se nemohou jednoduše „vypnout“, nebo o služby, po nichž je během svátků naopak ještě větší poptávka. Výrazně vyšší podíl lidí zůstává v práci ve veřejných službách, jako je zdravotnictví, policie nebo hasiči.
Oproti tomu většina administrativních a kancelářských profesí má mezi svátky volno a vrací se až po Novém roce,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz
Benzínky, hotely i kurýři jedou dál
Kromě zdravotníků, policistů nebo řidičů pracují o Vánocích typicky lidé v obchodě a retailu. Otevřené zůstávají čerpací stanice nebo menší prodejny, alespoň během dopoledne na Štědrý den. Rušno je také v hotelích a restauracích, kde je sváteční sezona tradičně jednou z nejsilnějších v roce.
Významnou roli hraje logistika a sklady, které dokončují doručování posledních vánočních objednávek z e-shopů. Stále více lidí si také nechává doručit až před dveře nákup potravin či jídlo z restaurace, kurýři se tedy nezastaví ani tyto dny. V provozu zůstává energetika, technické služby, doprava a IT dohledová centra, bez nichž by se běžný chod společnosti neobešel.
Vánoce v práci tráví také část zaměstnanců médií nebo lidé ve volnočasových službách, například v lyžařských areálech a wellness centrech.
Práce o svátcích? Většinou až poslední volba
Ochota pracovat během vánočních svátků je obecně spíše nízká. Pro většinu lidí mají Vánoce jasnou prioritu a práce na Štědrý den je pro ně nepřijatelná. Existují ale i výjimky, zejména mezi mladšími lidmi nebo brigádníky, kteří jsou ochotni sváteční směny přijmout kvůli vyšším výdělkům.
Zaměstnavatelé v retailu, službách nebo gastronomii tak často musí o pracovníky na Vánoce „bojovat“ a obsazování směn nebývá samozřejmostí.
Vyšší peníze, bonusy i volno navíc
Aby firmy zajistily provoz i během svátků, snaží se zaměstnance motivovat víc než jen zákonnými příplatky. „Časté jsou vyšší finanční odměny nebo jednorázové bonusy za práci o Vánocích. Některé společnosti nabízejí také den volna navíc v jiném termínu, dárkové poukázky nebo jiné benefity. Pomáhá i flexibilnější plánování směn, kratší pracovní doba nebo drobnosti, které zpříjemní pracovní den, například občerstvení či zajištěná doprava.
Přesto platí, že práce o Vánocích zůstává pro většinu lidí spíš nutností než vítanou změnou svátečního programu,“ dodává Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.