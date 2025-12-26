Užili jste si svátky a lenošili jste? Tak to jistě nepatříte do skupiny „nezbytných“ profesí

Vypnutý budík, zatažené závěsy a vstávat, až se tělu uráčí. I přes vysokou robotizaci a pronikání umělé inteligence do profesí je stále ještě hodně zaměstnání, kde se bez fyzické přítomnosti neobejdeme. Ne každý si konec roku užívá v klidu.
Samořiditelné tramvaje zřejmě ještě nějaký čas nebudou existovat. Také o Vánocích usedají za jejich řízení lidé. | foto: ARCHIV

Vánoce si většina lidí spojuje s cukrovím, pohádkami a rodinným stolem. Realita ale ukazuje, že pro tisíce Čechů zůstává 24. prosinec i vánoční svátky běžným pracovním dnem. Zatímco kanceláře se na pár dní vyprázdní, v řadě profesí se pracuje téměř bez přestávky. A často to není otázka volby, ale nutnosti.

Kancelářští jsou doma v papučích

„Na Štědrý den tráví v práci zhruba 15 procent zaměstnanců. U prvního a druhého svátku vánočního se podíl pracujících pohybuje v nižších desítkách procent. Jde hlavně o provozy, které se nemohou jednoduše „vypnout“, nebo o služby, po nichž je během svátků naopak ještě větší poptávka. Výrazně vyšší podíl lidí zůstává v práci ve veřejných službách, jako je zdravotnictví, policie nebo hasiči.

Oproti tomu většina administrativních a kancelářských profesí má mezi svátky volno a vrací se až po Novém roce,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz

Benzínky, hotely i kurýři jedou dál

Kromě zdravotníků, policistů nebo řidičů pracují o Vánocích typicky lidé v obchodě a retailu. Otevřené zůstávají čerpací stanice nebo menší prodejny, alespoň během dopoledne na Štědrý den. Rušno je také v hotelích a restauracích, kde je sváteční sezona tradičně jednou z nejsilnějších v roce.

Kurýři měli fofr před Štědrým dnem a neodpočinout si většinou ani do Silvestra.

Významnou roli hraje logistika a sklady, které dokončují doručování posledních vánočních objednávek z e-shopů. Stále více lidí si také nechává doručit až před dveře nákup potravin či jídlo z restaurace, kurýři se tedy nezastaví ani tyto dny. V provozu zůstává energetika, technické služby, doprava a IT dohledová centra, bez nichž by se běžný chod společnosti neobešel.

Vánoce v práci tráví také část zaměstnanců médií nebo lidé ve volnočasových službách, například v lyžařských areálech a wellness centrech.

Práce o svátcích? Většinou až poslední volba

Ochota pracovat během vánočních svátků je obecně spíše nízká. Pro většinu lidí mají Vánoce jasnou prioritu a práce na Štědrý den je pro ně nepřijatelná. Existují ale i výjimky, zejména mezi mladšími lidmi nebo brigádníky, kteří jsou ochotni sváteční směny přijmout kvůli vyšším výdělkům.

Vydali jste po Štědrém dnu na oběd do restaurace? Jídlo pro vás musel uvařit ten, který o svátcích pracuje.

Zaměstnavatelé v retailu, službách nebo gastronomii tak často musí o pracovníky na Vánoce „bojovat“ a obsazování směn nebývá samozřejmostí.

Vyšší peníze, bonusy i volno navíc

Aby firmy zajistily provoz i během svátků, snaží se zaměstnance motivovat víc než jen zákonnými příplatky. „Časté jsou vyšší finanční odměny nebo jednorázové bonusy za práci o Vánocích. Některé společnosti nabízejí také den volna navíc v jiném termínu, dárkové poukázky nebo jiné benefity. Pomáhá i flexibilnější plánování směn, kratší pracovní doba nebo drobnosti, které zpříjemní pracovní den, například občerstvení či zajištěná doprava.

Přesto platí, že práce o Vánocích zůstává pro většinu lidí spíš nutností než vítanou změnou svátečního programu,“ dodává Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.

