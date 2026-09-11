Užíváte si babí léto? Pozor, tělo už vnímá podzim a alergici mají napilno

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  8:42
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Babí léto získalo prý název podle stříbrných pavučin. Připomínají šedivý vlas...

Babí léto získalo prý název podle stříbrných pavučin. Připomínají šedivý vlas střenek. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Babí léto má své kouzlo. Lidé se oblékají podle okamžitého pocitu. někomu je...
Babí léto má své kouzlo. Lidé se oblékají podle okamžitého pocitu. někomu je...
Babí léto má své kouzlo. Občas je to ještě na koupání v přírodě.
Babí léto má své kouzlo.
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Babí léto může trvat několik týdnů a svádět k pocitu, že podzim ještě nezačal. Organismus už ale změnu ročního období vnímá. Zkracující se dny, méně slunce a výrazné rozdíly mezi ranní a odpolední teplotou ovlivňují tělo. Alergici navíc musí počítat s podzimními pyly a plísněmi.

Kde babí léto vzalo své jméno?

Co má začátek září společného s „bábou“, na tom se lidé neshodnou. Může prý za to více pavučin, které jsou v ostrém slunci viditelné a mají stříbrnou barvu, tedy barvu vlasů starých žen. Anebo je to léto již zestárlé jako bába.

Ještě léto a už i podzim. Tak lze chápat období, pro které se vžil název „babí léto“. Jednou je teplo a slunečno, jindy nečekaně prší a teploty padající hodně dolů. Lidé se s proměnlivostí vypořádávají různě.

Babí léto je charakteristické slunečným a příjemným počasím. Teploty se drží přes den kolem dvacítky, ale večer a v noci se mohou doplazit až k nule. Také ráno se probouzíme občas do mlžného oparu.

Příroda i tělo přecházejí do „zimního spánku“

Hezké počasí může vydržet klidně až do října, lidé se ale musí především připravit na střídání teplot. Taková změna ale není pro každého snadná. Jde o to, že lidé, stejně jako příroda, se připravují na „zimní spánek“, tělo se snaží postupně přepnout do klidnějšího režimu.

Babí léto má své kouzlo. Lidé se oblékají podle okamžitého pocitu. někomu je teplo, jinému už chladno.

Významnou změnou je především zkracování dne, ubývání slunečního svitu. Hodiny v mozku na tyto změny reagují a přenastavují celou řadu fyziologických procesů. Ovlivňují tak hladinu hormonů, tělesnou teplotu, imunitní aktivitu a také spánkový rytmus.

Mění se naše termoregulace

V období babího léta organismus začíná současně přepínat mezi termoregulačními režimy. Naše sliznice horních cest dýchacích jsou mnohem víc vystavený suchému vzduchu a teplotním kontrastům. Což může vést k tomu, že se častěji setkáváme „s nudlí u nosu“ a kapesníčky jsou v permanenci.

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V tomto období, podobně jako na jaře, se vyplatí už ráno dobře plánovat oblečení. Ranní chlad nás podvědomě tlačí už do svetru i zimní bundy, ale pak se stane, že dopolední slunce nás v teplé vrstvě oblečení pěkně propotí. Mokrá záda způsobí prochlazení, někdy se to projeví jako „zablokovaná“ záda, případně opravdové nachlazení.

Číňané velí: vezměte si teplé oblečení

Na druhou stranu některé filozofie naopak na teplé oblékání upozorňují v dobrém. Podle staré čínské tradice vládne element země. Transformuje, sjednocuje a spojuje vše, co je v nerovnováze. Je to vyrovnávací element přírody, který pomáhá jednotlivým ročním obdobím překlenout se v následující.

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V důsledku proměny vzniká vlhkost. Proto je podle čínských zkušeností dobré dbát na teplejší oblékání, abychom předešli proniknutí chladu a vlhkosti do organismu.

Alergici, co přežili léto, jsou opět ve střehu

V babím létě se mívají na pozoru například alergici. Sice se zbaví letních pylů a trav, zato se musejí obrnit před podzimní květenou a především plísněmi, a to zejména za teplého a vlhkého počasí. Z podzimních plevelů je nejvýznamnějším zástupcem pelyněk.

Podzimní práce na zahradě by měl alergik zcela vynechat. Stejně tak procházky po lese, a to zvláště po dešti nebo za mlhavého počasí, dále výlety poblíž vodních ploch či po loukách.

Babí léto má své kouzlo.

Ani doma to nemusí být žádný med. Plísně se totiž vyskytují v uzavřeném prostředí, kde je vlhko, temno a teplo. Jedná se spory rodů Aspergillus, Penicillium, Candida a Mucor. Když se venkovní teploty snižují a v domácnostech se začíná topit a méně větrat, množí se plísně ideálně.

Jak tomu čelit? Proti domácím plísním bojujte častým, nejlépe nárazovým větráním.

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