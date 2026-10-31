V rozhovoru pro Rybářský magazín deníku Metrovypráví o nebezpečných výpravách i o tom, co všechno musel svému snu obětovat.
Je vám osmnáct a máte vlastní dokumentární seriál na Nově. Jak se vám podařilo tak velký sen uskutečnit?
Televize byla můj cíl už od úplného začátku, když jsem před 7 lety se svojí tvorbou začal. Jsem odjakživa velký snílek a vždy jsem se snažil na nic zbytečně nečekat. Když mám nějaký sen, přemýšlím, co můžu udělat pro to, abych se k němu přiblížil. Nemusím hned znát celou cestu, ale důležité pro mě je udělat první krok a postupně hledat další možnosti. Takhle jsem přistupoval i k projektům, které mi zpočátku připadaly prakticky nedosažitelné – jako právě i můj vlastní dobrodružný dokumentární pořad v televizi.
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Abych ale řekl pravdu, pořád tak nějak nemůžu uvěřit tomu, že se mi ten sen právě teď plní. Nerad bych se dotknul jiných televizí, ale já osobně u nás považuji TV Nova za úplný vrchol a tiše jsem doufal, že se tam třeba jednou „na starý kolena“ jako dokumentarista propracuji (smích). Ani ve snu by mě nenapadlo, že právě na Nově budu moci zahájit svoji dokumentární televizní tvorbu.
Co diváky čeká v šesti dílech Tajemné říše Matěje Houšky? A na co se mohou těšit nejvíc?
Každý díl je postaven na konkrétním dobrodružství a cíli, za kterým se vydávám. Nechci divákům jen ukazovat krásy přírody, chci je vzít na dobrodružnou výpravu, na jejímž konci čeká nějaké odhalení, zážitek a vyvrcholení výzvy. V jednom díle například pátrám po nebezpečném samotářském divočákovi, který uniká zraku lidí. V jiném mě zase čeká „cesta do pravěku“, která povede až k setkání s pravěkými obry tváří v tvář nebo pátrání po samotářském vlkovi. Ale vzhledem k tomu, že jsme teď v „Rybářském magazínu“, tak se můžete těšit i na 3 epizody s rybářskou tematikou.
Například hned ve druhé epizodě, která na TV Nova poběží v neděli 8.11., se vydávám po stopách jednoho z nejzáhadnějších tvorů naší planety – úhoře a snažím se ho odhalit v malé zapomenuté říčce, kam noha rybáře prakticky nevkročí. A určitě musím zmínit i takový netradiční návrat mého projektu Zapomenuté revíry, který diváky čeká ve 4. epizodě. Každý díl je trochu jiný, ale všechny spojuje dobrodružství, tajemství a snaha dostat se věcem na kloub. Přirozenou součástí jsou také praktické zálesácké dovednosti včetně mého oblíbeného zálesáckého vaření, samozřejmě rybaření, moje vzpomínky a rodinné příběhy. Chci, aby divák po celou dobu cítil, že někam směřujeme a především chci ukázat, že i zdánlivě obyčejná česká krajina v sobě skrývá příběhy, kvůli kterým stojí za to vyrazit ven a začít objevovat.
Které z dobrodružství, jež jste pro seriál natočil, bylo nejnapínavější?
Každé dobrodružství mělo něco do sebe a troufnu si říct, že na žádné z nich nikdy nezapomenu. Pokud bych ale měl vybrat za mě to nejnapínavější, rozhodně by to byla výprava za samotářským vlkem v páté epizodě. Představte si, že pátráte po zvířeti, které se podle místních farmářů jednou tiše pohybovalo kolem jejich stáda. Jenže jde o oblast, kde o vlkovi desítky let nikdo neslyšel, a i kdyby - šance, že se vám ho podaří objevit, je podle odborníků prakticky nulová. Několikrát jsem se z lesa vracel s prázdnou a postupně začínal pochybovat, jestli vůbec pátrám po skutečném vlkovi, nebo jen po něčem, co možná existuje pouze v místních vyprávěních. Když už jsem se ale rozhodl, že to bude můj poslední pokus, přišla zpráva od farmářky, že se údajný vlk znovu objevil. A jak to celé dopadlo? To zatím necháme jako tajemství pro diváky. Vždyť jsme přece v Tajemné říši (smích).
Zažil jste při natáčení okamžik, kdy jste měl skutečně strach o život?
Při natáčení docházelo k velmi rizikovým scénám, zvláště když jsem se snažil cíleně a na co nejmenší vzdálenost přiblížit k divokým zvířatům. Asi nejnebezpečnější zážitek jsem ale zažil ve chvíli, kdy už byly všechny kamery vypnuté. Při natáčení 3. epizody „Cesta do pravěku“ jsme se štábem zamířili za mohutným tvorem z pravěku – zubrem. Zubry se nám jednou podařilo odhalit v malém lesním porostu, ale já věděl, že přiblížit se k nim by znamenalo skutečné ohrožení života – zubři totiž v té době měli mláďata a to je období, kdy je zvíře velmi agresivní, opatrné a je na vás schopné zaútočit i v případě vaší malé nepatrné chyby. Navíc v tak zarostlém terénu bych neměl dostatečný přehled o okolí a věřte mi, že zubrovi opravdu neutečete.
Rozhodli jsme se tedy, že se k zubrům pokusíme dostat pouze na dálku - speciálním FPV dronem. Jenže dron se po pár minutách nečekaně přehrál a skončil na zemi přímo mezi stádem zubrů. Museli jsme se pro něj vydat po svých, šli jsme ve třech, já jsem vedl a snažil se držet svůj tým v rámci možností co nejvíc v bezpečí. Pak jsme se ale najednou ocitli jen kousek od zubra s mládětem, který díky svému přirozenému maskování vůbec nebyl vidět. Pro kluky ve štábu to byl šok. Zachovali jsme ale klid, nenavázali se zubrem oční kontakt, přikrčili se, pomalu došli pro dron, a pak místo s respektem opustili. A to jsem měl přiznám se opravdu strach, protože jsem cítil, že v ten moment nemám zodpovědnost jen za sebe, ale i za kluky ve štábu. Stačila jediná chyba, jediný špatný pohyb a mohlo to pro nás dopadnout mnohem hůř, než jen dronem na zemi.
Co vás při natáčení nejvíc překvapilo? Podařilo se zachytit něco, s čím jste vůbec nepočítali?
Díky tomu, že již v přírodě natáčím více jak 7 let, tak jsem věděl, že tohle prostředí vám nedá opravdu nic zadarmo a musíte být připraveni opravdu na všechno. Jestli jsem ale na něco nebyl připravený ani já, tak to byla situace při natáčení poslední epizody „Příběh potoka“. Mým cílem bylo objevit majestátního lipana podhorního na svém domovském potoce, kde vyrůstal už můj děda. No, a tu situaci asi nejlépe vystihuje slogan, kterým jsem tuto epizodu nazval: „Dříve tu dědovi narážely ryby do nohou, dnes voda zmizela.“ Během letošního parného léta totiž potok prakticky vyschnul. Voda zůstala jen v několika nejhlubších tůních, které byly krom pár výjimek odříznuté i od sebemenšího přítoku vody. To jsem byl v koncích a myslel si, že nemám šanci splnit svoji výzvu. Nicméně v Tajemné říši se nikdy nic nevzdává! Takže ani v tomto případě jsem to nevzdal, počkal jsem na déšť, kdy se potok znova alespoň částečně naplnil, a jestli jsem nakonec uspěl? To už diváci musí zjistit sami. Jsem ale na jednu stranu rád, že jsme dokázali zdokumentovat tento stav a dokázat, že voda v naší krajině není samozřejmostí, a že bez ní může naše příroda postupně přicházet o svůj rozmanitý život.
Kolik času zabere natočení jednoho dílu? A jak vlastně vypadá běžný den vašeho štábu v divočině?
Náš seriál rozhodně není příkladem dnes často vyráběných televizních magazínů, kdy se jeden díl natočí během 3 dnů, jen aby to bylo. Některé epizody Tajemné říše se připravovaly i čtyři roky. Abych zkrátka dokázal divákům předat opravdový dobrodružný příběh, musel jsem tomu něco obětovat. Přírodě nemůžete poručit, aby se něco stalo přesně tehdy, kdy potřebujete. Můžete měsíce sledovat divoké zvíře, čekat na správné podmínky a doufat, že se vám podaří zachytit okamžik, kvůli kterému celá výprava vznikla. A ani potom nemáte nic jisté. Natáčení v divoké přírodě se vůbec nedá srovnávat s pohodlným natáčením v interiéru, kde máte pod kontrolou světlo, zvuk i drtivou většinu okolních podmínek. My jsme odkázáni na počasí, denní dobu, terén a především na samotnou přírodu. Někdy člověk vstává za tmy, celé hodiny čeká v zimě nebo dešti a nakonec se vytouženého záběru vůbec nedočká. Jindy se naopak během několika vteřin odehraje něco, v co jste pomalu ani nedoufali. Běžný den našeho štábu proto nemá úplně pevný scénář. Musíme být připraveni improvizovat, přizpůsobovat se situaci a často také začínat znovu a znovu. A právě to mě na tom baví – není to jen práce s kamerou, ale skutečná cesta do neznáma. Za těmi několika desítkami minut Tajemné říše na obrazovce televize se tedy ve skutečnosti skrývají roky práce, čekání a dobrodružství, která divák bohužel nemá šanci celá vidět.
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Co bylo při natáčení fyzicky nebo psychicky nejnáročnější? Nastala chvíle, kdy jste chtěl všechno vzdát?
Celý seriál jsme sami produkovali s vlastní produkcí a za sebe můžu říct, že stoupnout si před kameru je ve finále ta úplně nejjednodušší práce a taková třešnička na dortu. I když jsem se na tento projekt usilovně připravoval 7 let, nikdy by mě nenapadlo, jak obtížné to nakonec všechno produkčně bude. Myslím si, že člověk, co nikdy neprodukoval nic do televize, si to není schopen představit. Za každým dílem stojí obrovské množství příprav, plánování, organizace, komunikace s televizí, zajišťování potřebných povolení, domlouvání spolupráce s odborníky a dalších lidí, bez kterých by seriál vůbec nemohl vzniknout. K tomu musíte skloubit logistiku celého štábu, opatření drahé filmové techniky, licence, dopravu, časové možnosti všech zúčastněných atd. A když se něco nepodaří nebo se okolnosti změní, musíte okamžitě hledat jiná řešení a jednat. Obrovsky náročné je také udržet celý projekt a tým pohromadě, uhlídat všechny striktní termíny a zároveň dohlédnout na to, aby výsledný pořad splňoval veškeré televizní technické i dramaturgické požadavky a měl úroveň, kterou od něj očekáváte. Byly chvíle, kdy jsem chodil pozdě v noci spát s tím, že tohle nikdy nemůžeme dát. Nejtěžší přitom je, že nemůžete vypnout a říct si, že dnes už máte hotovo, protože nemáte. Právě tehdy se ale ukáže, jak moc vám na projektu skutečně záleží.
Který zážitek z natáčení vám nejvíc utkvěl v paměti a proč?
Myslím, že tento zážitek možná utkvěl v paměti ještě víc našemu kameramanovi Vaškovi, než přímo mě (smích). Při natáčení třetí epizody „Cesta do pravěku“ si totiž během náročné scény vykloubil rameno. Všichni jsme byli tou dobou mimo signál a scénu bylo prostě potřeba dotočit za každou cenu. Vašek si tedy musel rameno sám „nahodit“ přímo v terénu a scéna byla ještě ten den úspěšně dotočena. To křupnutí v rameni, když si na něj Vašek plnou vahou naskočil, mám v uších dodnes (smích).
Stále studujete gymnázium. Jak zvládáte školu při natáčení a zahraničních expedicích? Máte nějaké úlevy?
Samozřejmě skloubit studium na gymnáziu s natáčením pořadu pro TV Nova a ještě psaním mé nové knížky Život zálesáka, která mi v říjnu vyšla u Albatros Media, to opravdu není lehké. Naštěstí mám individuální studijní plán, díky čemuž můžu často chybět, ale zároveň musím mít splněné vše, co ostatní. Takže třeba v případě matematiky nebo fyziky je to složitější, když člověk nemá výklad od učitele. Nicméně teď už budu mít snad alespoň na chvilku klid, tak bude čas věnovat se přípravě na maturitu a přijímačky na vysokou.
Váš tatínek seriál režíroval, tak je na expedicích většinou s vámi. Jak ale vaše dobrodružství prožívá maminka?
Mamka nám vždycky drží palce, ale myslím, že je asi nejraději, když se všichni v pořádku vrátíme domů (smích). Jinak ano, taťka seriál režíroval a společně se mnou produkoval. Nesmírně důležitý je pro mě celý tvůrčí tým, který za seriálem stojí. Od lidí, kteří se mnou vyrážejí do terénu, přes všechny, kdo se podílejí na předprodukci i postprodukci, až po profesionály z televize Nova. Každý do projektu přináší jiné zkušenosti i pohled na věc, a díky tomu pak může vzniknout pořad, který by jeden člověk sám nikdy nedokázal vytvořit. Například hned na začátku nám strašně pomohl právě Karel Kopeček, který nás nastartoval tím správným směrem a jsem moc rád, že jsem na seriálu mohl spolupracovat od úplného začátku právě s ním.
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Většina osmnáctiletých kluků řeší kamarády, večírky nebo první lásky. Máte na běžný život teenagera vůbec čas?
Abych řekl pravdu, v uplynulém roce prakticky vůbec (smích). Když jsem se v září po prázdninách vrátil na gympl mezi kamarády, uvědomil jsem si, jak moc mi to na jednu stranu vlastně chybí. Kvůli natáčení seriálu a všem věcem kolem něj jsem v posledních letech přišel o spoustu společného času s nimi. Člověk je pořád někde na cestách, něco natáčí, stříhá, a připravuje, až mu někdy ani nedojde, o kolik „obyčejných“ zážitků mezitím přichází. Až zpětně mě trochu mrzí, že jsem si některé chvíle s kamarády nemohl užít naplno. Nicméně letos mě čeká poslední rok na gymplu, takže si ho chci pořádně užít.
První video jste natočil jako malý kluk. Kolik vám vlastně bylo? Dnes máte vlastní pořad na Nově. V čem se tehdejší Matěj liší od toho dnešního? A co se za těch sedm let vůbec nezměnilo?
První video jsem natočil když mi bylo 11 let a můžu prozradit, že v posledním díle Tajemné říše „Příběh potoka“ se s kamerou vrátíme přímo na místa, kde se tohle moje první video natáčelo. Byl to hodně zajímavý pocit, se tam po letech s kamerou opět vrátit. Tehdy jsem byl především kluk, který měl spoustu snů, přání a představ o tom, co by jednou chtěl dokázat. Měl jsem chuť tvořit a vyrážet za dobrodružstvím, ale vůbec jsem netušil, kam až mě to jednou může zavést. Za tu dobu se z pouhého koníčka stala troufnu si říct životní cesta. Teď už jsem spíš člověk, který za tu dobu nabral spoustu nových zkušeností, ale hlavně dokázal ty pouhé sny proměnit v realitu. To hlavní se ale nezměnilo. Pořád dělám, co mě baví a především pořád to můžu sdílet s lidmi, se kterými to má smysl. A právě v tom chci naplno pokračovat dál.