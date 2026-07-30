Biolog, publicista a popularizátor vědy Václav Větvička zemřel v noci z 29. na 30. července 2026 v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku ve věku 88 let. Přírodě zasvětil celý profesní život.
Po studiích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracoval desítky let v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích, kde se podílel na správě a rozvoji Průhonického parku a arboreta.
Mezi lety 1992 a 2007 působil jako ředitel Botanické zahrady UK na Slupi v Praze. Pod jeho vedením se zahrada nejen zvelebila, ale stala se vyhledávanou oázou klidu i vzdělávání. Později stál také u zrodu a rozvoje zámeckého parku ve Štiříně, kde také každoročně během jara provázel návštěvníky během akce Rozkvetlý Štiřín.
Hlas, který přiblížil botaniku všem
Mimořádný přínos Václava Větvičky spočíval v jeho schopnosti odborná témata podat srozumitelně, vtipně a s osobitým šarmem.
- Rozhlas: Jeho hlas byl po celá desetiletí pevně spjat s Českým rozhlasem, kde pravidelně vystupoval v pořadech jako Meteor nebo Dobré jitro z Prahy / Dobré ráno z Dvojky.
- Televize: Podílel se také na řadě televizních pořadů, například Receptář se zahrádkářskou tématikou.
- Autor: Napsal či spolupracoval na desítkách populárně-naučných knih, atlasů a encyklopedií (např. Stromy a keře, Moje květinová dobrá jitra nebo Rostliny na každém kroku).
- Ocenění: Za svou celoživotní práci a výjimečnou popularizaci vědy získal řadu ocenění, mimo jiné Medaili Vojtěcha Náprstka od Akademie věd ČR.
Václav Větvička zanechal v české botanice i v srdcích milovníků přírody nezaměnitelnou stopu. Příroda pro něj nebyla jen předmětem zkoumání, ale celoživotní vášní, o kterou se neváhal podělit s každým, kdo byl ochoten naslouchat.