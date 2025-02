V září chcete vyrazit svými feliciemi na sever. Představíte nám cestu a její smysl?

S našimi dvěma škodovkami se chystáme dojet až na nejsevernější bod Evropy Nordkapp. Čeká nás trasa dlouhá 8500 kilometrů kolem celého Baltského moře přes deset evropských zemí. Pojedeme přes Polsko a pobřeží pobaltských států a finského Laponska až na Nordkapp. Dále budeme pokračovat na norské Lofoty a poté přes Švédsko, Dánsko a Německo zase zpátky domů. No a smyslem je ukázat, že dlouhé vzdálenosti při cestování je možné pokořit i starším autem, jako je právě felicie. Navíc, stejně jako při minulé cestě do Rumunska, i tentokrát chceme ukázat ty nejhezčí silnice.

Kde jste felicie sehnali a jsou nějak upravené?

První modrá felicie se k nám dostala tak trošku náhodou. Nebýt známostí a dobrosrdečnosti bývalého pana majitele, asi bychom ji nikdy neměli. Druhou, červenou felicii jsme našli mezi poklady českého internetu na Bazoši. Z hlediska úprav mají obě auta namontovaný ochranný kryt motoru a přídavné přední světlomety. Kromě toho jsme je ještě vybavili střešními nosiči, které jsme sami svařovali. Po motorové stránce zde žádná úprava není – v obou feldách máme klasické sériové motory 1.3 MPi.

Jak zvládly závod do Rumunska zvaný Gumbalkan? Je to dobré auto do terénu?

I přesto, že jsme řešili pár závad, více než pětadvacet let stará auta to zvládla opravdu dobře. V podstatě všechny defekty jsme naštěstí mohli vyřešit vlastními silami, kromě rozbitého výfuku, který nám během cesty kompletně odpadl zezadu na motoru u svodů. Jen jsme odpojili lambda sondu a s dokonalým zvukem jeli přes hranice do Bosny do autoservisu. Zde nám výfuk výměnou za česká piva velice rádi přivařili.

To je výhoda auta, že jde opravit na koleně.

Jasně, výhodou je, že felicie je jedno z posledních aut od mladoboleslavského koncernu, které si člověk dokáže ve většině případů opravit v podstatě sám. V rámci možností je to i celkem schopné auto do terénu. Na osobák vlastně velmi schopné!

A zvládne i drsný sever?

Čeká nás opravdu velká porce kilometrů, ale zase oproti cestě do Rumunska mírnější terén. Věříme, že obě naše auta se zase vrátí zpět domů bez menší úhony. Pro případ poruchy vezeme s sebou mnoho náhradních dílů.

Kolik toho máte s sebou?

Do našich dvou aut se musíme naskládat v osmi lidech s osobními věcmi a ještě se vším jídlem. Jak zmiňuji, povezeme s sebou také mnoho náhradních dílů, například alternátor, chladič, spojkovou lamelu, žhavicí lištu, startér, klínový řemen a mnoho dalšího. Kromě toho také nářadí a veškerou naši techniku pro natáčení záběrů do filmu – dron, několik akčních kamer, stabilizátor a také foťák. Každé auto si ještě na střeše poveze dvě rezervní gumy.

Jaký máte rozpočet? Kde budete spát?

Jelikož si na provoz našeho projektu Felicie na cestách vyděláváme po škole na brigádách, rozpočet na takovou cestu zatím není nikterak velký. Navíc během cesty spíme dost po skautsku – ve stanech nebo jen tak pod širým nebem, což je velká úspora financí. Veškeré jídlo si většinou připravujeme sami z předem nakoupených surovin.

Skautu se věnujete skoro celý život, představíte konkrétně vaše aktivity?

Ve volném čase často všichni fungujeme jako vedoucí v našem skautském oddílu, odkud se také známe už odmala. Systematicky připravujeme program pro děti ve věku 8 až 15 let, se kterými pravidelně jezdíme na víkendové akce a o prázdninách také na dvacetišestidenní tábor.

Naši čtenáři vás mohou i podpořit, prozradíte, jak?

Za jakoukoli podporu budeme samozřejmě moc rádi. Ať už v podobě sledování na našich sociálních sítích, na Instagramu jsme jako @felicie_na_cestach, nebo zhlédnutím našeho filmu z poslední cesty na YouTube. Od jara bude možnost náš projekt podpořit i finančně. Vše a mnohem víc také najdete na našem instáči a na felicienacestach.cz.

Slyšel jsem, že máte velké plány i do budoucna, můžete nastínit jaké?

Nechceme se zastavit jen v Evropě. Naše felicie v budoucnu zamíří na sever na Island. Na západ do sluncem zalitého Španělska. Na jih do divoké Afriky i na východ do tajemné Gruzie. Naše cesty jsou o dobrodružství, svobodě a touze vidět a objevit svět v jiných barvách.