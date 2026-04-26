V Černobylu vyletěl před 40 lety do vzduchu čtvrtý reaktor, ale lidé v Kyjevě do průvodu museli

Pavel Hrabica
  16:32
Je to drobná havárie, specialisté s nejmodernější technikou to zvládají. Tak Sovětský svaz i Československo informovaly o největší jaderné katastrofě v dějinách lidstva. V Moskvě i v Praze na Letné pochodovaly desetitisíce v prvomájovém průvodu jakoby se nechumelilo. Západ mezi tím bil na poplach, okamžitě utnul dovoz ovoce, zeleniny i masa z východního bloku. Likvidace výbuchu v Černobylu zlomila Sovětskému svazu ekonomicky vaz.
V zamořené zóně, kam už mnoho let míří průvodci s turisty, přežívali i po výbuchu zvířata, a dokonce lidé. | foto: Profimedia.cz

Prvomájový průvod v Kyjevě byl 1. května 1986 vizuálně stejný jako desetiletí předtím. Jen to záření nebylo vidět. „Děti už mám, takže se tam snad můžu vydat,“ pronesl pár dní před odletem do Kyjeva Honza, před čtyřiceti lety člen vedení našeho cyklistického svazu. Na podzim roku 1985 totiž bylo rozhodnuto, že se úvodní čtyři etapy cyklistického Závodu míru 1986 odjedou v Sovětském svazu, první etapa bude v Kyjevě.

Zrušit Závod míru v Kyjevě? Ani náhodou!

Jenže deset dní před startem to v devadesát kilometrů vzdálené černobylské atomové elektrárně bouchlo. A to tak, že vysoce radioaktivní palivo rozmetalo jeden celý blok elektrárny do širokého okolí a výbuch rozptýlil nebezpečné částice vysoko do atmosféry. Východní větry pak začaly odnášet neviditelné nebezpečí na jih a západ. Nejdřív bylo zasaženo městečko Pripjať, které vzniklo speciálně pro pracovníky černobylské stanice, pak na Kyjev a dál po Evropě.

Oběti havárie

  • 29 lidí zemřelo bezprostředně při výbuchu a během likvidaci havárie. Některé údaje hovoří o 31 obětech. Na následky ozáření a kontaminace spadem údajně zemřelo v následujících dvaceti letech v SSSR a Rusku 60 tisíc lidí.

Když 1. května pochodovaly zástupy s mávátky Kyjevem na oslavu Svátku práce, nikdo jim neřekl, aby zůstali doma, ucpali okna a chránili se před radioaktivním spadem. Jedinou prevencí před prvním májem toho roku bylo, že po Kyjevě jezdily jako zběsilé kropicí vozy a smývaly radioaktivní spad, o kterém však nikdo neříkal, že je radioaktivní. Ostatně, ulice se takto před průvodem myly každý rok...

A zrušit cyklistický závod se slovem „mír“ v názvu? Nebylo od toho daleko. Všichni „kapitalističtí“ sportovci hromadně totiž odřekli účast a peloton se smrskl na polovinu. Do Kyjeva tak odcestovali, pod pohrůžkou zákazu činnosti, jen cyklisté východního bloku. Kvůli strachu z paniky a ztráty prestiže si ale nikdo z tehdejších východních politiků netroufl sdělit krutou pravdu.

Až několik dní potom, kdy se nad Evropou proháněl radioaktivní mrak a necelých sedmdesát cyklistů odšlapalo první etapu v radioaktivním Kyjevě, přiznal sovětský lídr Michail Gorbačov složitou situaci. Plnou pravdu ale zamlčel. Byť už rok horoval veřejně pro glasnosť, tedy informační otevřenost. Rozsah katastrofy nedefinoval. Mezitím při hašení reaktoru pomalu umírali na nemoc z ozáření hasiči a vojáci, kteří s lopatami a na pár desítek vteřin vbíhali do požářiště a vynášeli v pytlích radioaktivní trosky a následně je zasypávali pískem, zalévali narychlo betonem.

Nad prorvanou střechu čtvrtého reaktoru nalétávaly helikoptéry a hasily požár z výšky. Na záběrech filmařů, kteří se tam s nimi vydali, jsou dosud patrné skvrny, které do citlivé vrstvy kinofilmu vypálilo záření...

Chybný postup při obsluze černobylského reaktoru vedl 26. dubna 1986 k nejrozsáhlejší jaderné havárii na světě. Výbuch vyslal do vzduchu radioaktivní částice, které zamořily Evropu.

Sovětský svaz zlikvidovaly náklady na likvidaci

Nejděsivější jaderná katastrofa od svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945 ukázala, jak by lidstvo dopadlo, a to v té nejmírnější formě, kdyby proti sobě použily válčící strany jaderné zbraně. Současně nedbalost operátorů elektrárny odhalilo pracovní chaos a ekonomický kolaps Sovětského svazu. Včetně technologické zaostalosti země, která se bila v prsa, že je velmocí.

Až s odstupem desítek let konstatovali ekonomové i historici fakt, že likvidace havárie a vojenská účast v Afghánistánu byly hlavními příčinami urychleného propadu a konce Sovětského svazu. Program Hvězdných válek, který v té době vyhlásil americký prezident Ronald Reagan a který byl vlastně jen dezinformací, aby se SSSR uzbrojil, byl už jen malým hřebíčkem do rakve prvního bolševického státu.

Nejel do Kyjeva, nepustili ho na světový šampionát

Vraťme se k cyklistice, s níž jsme tuto vzpomínku na černobylskou tragédii zahájili. Z československých cyklistů neodjel do Kyjeva jenom Vladimír Kozárek. Měl zdravotní komplikace, a přestože to potvrdilo i podrobné lékařské vyšetření, příští rok byl z reprezentačního kádru, jak pro Závod míru 1987, tak pro mistrovství světa, vyloučen.

Vítěz první kyjevské etapy slovenský cyklista Jozef Regec musel o dvacet let později na operaci a lékaři mu odebrali ledvinu. Příčina? Rakovina. Nikdo nemohl po dvou desítkách let s určitostí potvrdit, že zdrojem zhoubného onemocnění byl pobyt v zamořeném území. Regec na tom byl stejně jako obyvatelé města. Málokdo z těch, kteří lemovali trasu závodu, tušil, co se v Černobylu doopravdy stalo a co to pro jejich zdraví znamená. Dospělí, děti, staří lidé. Stali se jaderným rukojmím režimu.

26. DUBNA 1986 V 1:23

  • Stavba 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl s reaktorem RBMK 1000 byla zahájena v roce 1979.
  • Provoz elektrárny byl spuštěn, přestože kontrolní hlášení včetně zpráv tajné služby KGB upozorňovala na závažné nedostatky.
  • Zkouška, kterou si vyžádal sovětský úřad pro atomovou energii, byla prováděna v noci z 25. na 26. dubna 1986. Vlivem nedodržení parametrů testu došlo k výbuchu.
  • První informace o jaderné havárii a zamoření přišly ze Švédska 27. dubna. Více než tisíc kilometrů od Černobylu zaznamenali pracovníci tamní elektrárny kontaminovaný spad.
  • V Československu naměřili první stopy zvýšené radioaktivity 28. dubna. Vedení státu zakázalo o nebezpečí informovat.
  • Podle odhadů Světové zdravotnické organizace se na likvidaci havárie podílelo postupně až 800 tisíc lidí.
  • Nad havarovaným reaktorem byl vybudován sarkofág. Poté, co začal vykazovat vady, byl postaven nový. Některé zdroje uvádějí, že likvidace Černobylu byla dražší než roční výdaje SSSR na zbrojení, které tehdy dosahovaly až čtyřiceti procent hrubého domácího produktu, násobně víc než v USA.

