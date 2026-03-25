V červnu vyjedou vlaky z Prahy do Kodaně. Přímé linky ale už nyní jezdí po celé Evropě

Matouš Waller
  18:00
Od poloviny června se Pražané můžou těšit na nové přímé spojení s dánskou metropolí. Z hlavního města však mohou už nyní vlakem bez přestupu cestovat i do mnoha dalších vzdálených destinací. Kam všude jezdí a na kolik vyjdou jízdenky?
Z Prahy jezdí přímé vlaky do řady evropských měst | foto: Profimedia.cz

České dráhy zahájí 14. 6. 2026 přímé vlakové spojení české metropole s Kodaní, hlavním městem Dánska. Obnovení se přímý spoj dočkal po více než 10 letech. Linka pod označením Berliner bude prodloužením stávajícího spojení Prahy s Hamburkem přes Drážďany a Berlín.

Ze druhého největšího města v Německu budou pokračovat přes hraniční město Flensburg, Odense na ostrově Fyn, Ringsted na Sjællandu až do Kodaně.

Dva až tři spoje

Dráhy chtějí denně vypravovat dva páry vlaků, v letní sezoně k nim přibude i noční spoj:

  • Odjezd 6:31, příjezd 17:38
  • Odjezd 10:31, příjezd 21:38
  • Odjezd 16:31, příjezd 5:59

Jízdenky jsou v prodeji už nyní a vlaky poprvé vyjedou v neděli 14. června. Dráhy termín oproti plánům o něco posunuly, původně měly přímé spoje mezi Prahou a Kodaní začít jezdit už v květnu.

Lístek na zhruba jedenáctihodinovou cestu v e-shopu Českých drah začíná na cenovce 1 488 korun. Do budoucna se počítá s dalším zrychlením, zejména díky rekonstrukcím tratí nebo otevření podmořského tunelu mezi Německem a Dánskem.

Z Berlína do Prahy přijel poslední „knedlíkový expres“. Nahradí ho ComfortJet

Právě již dokončené modernizace úseků, ale hlavně nákupy nových souprav ComfortJet, které dráhy hodlají na linku výhradně nasazovat, umožnily její spuštění. Jde přitom jen o první linku z deseti pilotních projektů Evropské komise na přeshraniční spojení.

Přímé linky z Prahy

Přímých spojení z Prahy, a to i do hodně vzdálených destinací, však železnice už dnes nabízí přehršel. Nejvíce jich ve svém portfoliu má právě národní dopravce, co nabídnout má však i pětice dalších železničních společností. Vlaky vyrážejí z českého hlavního města všemi směry: nabízíme přehled těch nejvýznamnějších.

Proč není cesta vlakem tak snadná jako letadlem? Evropští dopravci to chtějí změnit

Vlakem k Baltu (České dráhy)

Napřímo z Moravy

České dráhy ve spolupráci s polským protějškem začaly loni nabízet letní spoje z Ostravy či Břeclavi do Varšavy, Gdaňsku a na poloostrov Hel. Vlaky jezdily i na jih do chorvatské Rijeky. Pro letošek však dopravci obnovení spojů zatím nepotvrdili.

  • Doba jízdy od 8 hodin a 38 minut
  • Jízdenka od 719 Kč za jednu cestu

Jednou z novinek národního dopravce je přímé spojení Prahy s Gdaňskem (a Gdyní) na severu Polska. První spoje Baltic express vyjely jen krátce před začátkem minulého roku, od jara navíc s nočními lůžkovými spoji.

Vlakem do Alp (České dráhy)

Z Prahy se nabízí hned dvojí přímé spojení do měst okolo největšího evropského pohoří. Prvním z nich je EC Canopus do švýcarského Curychu, který během zastávek po cestě umožňuje přestupy i na spoje do významných horských středisek. Jede přes Lipsko, Frankfurt nad Mohanem a Basilej.

  • Curych: 14 hodin a 34 minut, jízdné od 2 058 korun
  • Villach: 7 hodin a 53 minut, jízdné od 992 korun

Druhou možností je Vindobona ve spolupráci s rakouskými drahami, což je zatím poslední novinka ČD. Přímé spoje do rakouského Villachu vyjely poprvé v polovině minulého roku. Vlaky jedoucí přes Brno, Vídeň a Graz cestující zavezou až téměř k hranicím Slovinska a Itálie.

Ve spacích vozech vyjde jízdenka pro dospělého na 790 korun při cestě do...

Vlakem do Amsterdamu i Bruselu (European Sleeper)

Třikrát týdně z pražského hlavního nádraží vyráží noční vlaky křižující část západní Evropy. Lůžkové spoje jezdí v úterý, čtvrtek a neděli přes Berlín a Amsterdam do Bruselu, hlavního města Belgie.

  • Doba jízdy okolo 15 a půl hodiny
  • Jízdenka od 1 700 Kč za jednu cestu

Trochu horor, trochu groteska. Výlet s dětmi nočním vlakem do Amsterdamu je dobrodrůžo, ale stojí za to

Vlaky nabízí rovněž přestupy na další spoje European Sleeper v Berlíně (na linku do Hamburku a Paříže) a v Bruselu (spoj do Kolína nad Rýnem, Curychu a Milána).

Na východ Slovenska a Polska (RegioJet)

Žluté vlaky míří hlavně na východ – RegioJet provozuje hned dvě linky vedoucí přes Olomouc a Ostravu. Ta první vede přes slovenskou Žilinu, Poprad a Košice až do Čopu na hranicích Ukrajiny.

Druhá z nich pak do polské Přemyšli. Tam mohou cestující přesednout na přímý vlak do ukrajinského Lvova a Kyjeva. Spoj je vedený jako přímý, přestup je však potřeba kvůli odlišnému rozchodu kolejí. Obdobné spoje do Přemyšle provozují i České dráhy a Leo Express.

  • Čop: 11 hodin a 53 minut, jízdné od 240 korun
  • Přemyšl: 8 hodin a 37 minut, jízdné od 300 korun

Od konce letošního března žlutý dopravce přechází také do ostrého režimu v Polsku, kde začal jezdit v září minulého roku. Cestujícím nabízí přímé spoje z Prahy do Varšavy, odkud vypravuje vlaky do Poznaně a Gdaňsku.

Evropa zažívá renesanci lůžkových vozů. Dopravci i tak čelí komplikacím

Vlakem do Budapešti (České dráhy a RegioJet)

Do maďarské metropole jezdí vlaky hned dvou dopravců, České dráhy přes den vypravují vlak do Budapešti každé dvě hodiny (a i několik nočních lůžkových spojů), ke kterým se přidává i trojice denních vlaků konkurenčního RegioJetu.

  • České dráhy: 6 hodin a 51 minut, lístek od 744 korun
  • RegioJet: 6 hodin a 57 minut, jízdenka od 599 korun
Na zkušebním okruhu ve Velimi se představil nový vlak Leo Express.

Vlakem do Frankfurtu nad Mohanem (Leo Express)

Do finančního srdce celé Evropy jezdí denně černooranžové vlaky dopravce Leo Express na lince začínající už v Bohumíně. Noční spoj končí až na letišti jednoho z nejvýznamnějších německých měst. Z pražského hlavního nádraží se cesta vejde těsně pod osm hodin.

  • Doba jízdy 7 hodin a 59 minut
  • Jízdenka od 239 korun za jednu cestu

Do Paříže v luxusu (Orient Express)

Majetnějším se nabízí i o něco luxusnější svezení. Zážitek je veskrze exkluzivní – vlak z hlavního města do Paříže přeci jen jede za celý rok jen jednou, čemuž odpovídá i vysoká cena. Jednodenní cesta z Prahy přes Vídeň až do města světel vyjde dva cestující na nejméně 4 275 liber.

  • Odjezd z Prahy: 8. července
  • Jízdenka pro dva od zhruba 121 tisíc korun

