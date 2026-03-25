České dráhy zahájí 14. 6. 2026 přímé vlakové spojení české metropole s Kodaní, hlavním městem Dánska. Obnovení se přímý spoj dočkal po více než 10 letech. Linka pod označením Berliner bude prodloužením stávajícího spojení Prahy s Hamburkem přes Drážďany a Berlín.
Ze druhého největšího města v Německu budou pokračovat přes hraniční město Flensburg, Odense na ostrově Fyn, Ringsted na Sjællandu až do Kodaně.
Dva až tři spoje
Dráhy chtějí denně vypravovat dva páry vlaků, v letní sezoně k nim přibude i noční spoj:
Jízdenky jsou v prodeji už nyní a vlaky poprvé vyjedou v neděli 14. června. Dráhy termín oproti plánům o něco posunuly, původně měly přímé spoje mezi Prahou a Kodaní začít jezdit už v květnu.
Lístek na zhruba jedenáctihodinovou cestu v e-shopu Českých drah začíná na cenovce 1 488 korun. Do budoucna se počítá s dalším zrychlením, zejména díky rekonstrukcím tratí nebo otevření podmořského tunelu mezi Německem a Dánskem.
Právě již dokončené modernizace úseků, ale hlavně nákupy nových souprav ComfortJet, které dráhy hodlají na linku výhradně nasazovat, umožnily její spuštění. Jde přitom jen o první linku z deseti pilotních projektů Evropské komise na přeshraniční spojení.
Přímé linky z Prahy
Přímých spojení z Prahy, a to i do hodně vzdálených destinací, však železnice už dnes nabízí přehršel. Nejvíce jich ve svém portfoliu má právě národní dopravce, co nabídnout má však i pětice dalších železničních společností. Vlaky vyrážejí z českého hlavního města všemi směry: nabízíme přehled těch nejvýznamnějších.
Vlakem k Baltu (České dráhy)
Napřímo z Moravy
České dráhy ve spolupráci s polským protějškem začaly loni nabízet letní spoje z Ostravy či Břeclavi do Varšavy, Gdaňsku a na poloostrov Hel. Vlaky jezdily i na jih do chorvatské Rijeky. Pro letošek však dopravci obnovení spojů zatím nepotvrdili.
- Doba jízdy od 8 hodin a 38 minut
- Jízdenka od 719 Kč za jednu cestu
Jednou z novinek národního dopravce je přímé spojení Prahy s Gdaňskem (a Gdyní) na severu Polska. První spoje Baltic express vyjely jen krátce před začátkem minulého roku, od jara navíc s nočními lůžkovými spoji.
Vlakem do Alp (České dráhy)
Z Prahy se nabízí hned dvojí přímé spojení do měst okolo největšího evropského pohoří. Prvním z nich je EC Canopus do švýcarského Curychu, který během zastávek po cestě umožňuje přestupy i na spoje do významných horských středisek. Jede přes Lipsko, Frankfurt nad Mohanem a Basilej.
- Curych: 14 hodin a 34 minut, jízdné od 2 058 korun
- Villach: 7 hodin a 53 minut, jízdné od 992 korun
Druhou možností je Vindobona ve spolupráci s rakouskými drahami, což je zatím poslední novinka ČD. Přímé spoje do rakouského Villachu vyjely poprvé v polovině minulého roku. Vlaky jedoucí přes Brno, Vídeň a Graz cestující zavezou až téměř k hranicím Slovinska a Itálie.
Vlakem do Amsterdamu i Bruselu (European Sleeper)
Třikrát týdně z pražského hlavního nádraží vyráží noční vlaky křižující část západní Evropy. Lůžkové spoje jezdí v úterý, čtvrtek a neděli přes Berlín a Amsterdam do Bruselu, hlavního města Belgie.
- Doba jízdy okolo 15 a půl hodiny
- Jízdenka od 1 700 Kč za jednu cestu
Vlaky nabízí rovněž přestupy na další spoje European Sleeper v Berlíně (na linku do Hamburku a Paříže) a v Bruselu (spoj do Kolína nad Rýnem, Curychu a Milána).
Na východ Slovenska a Polska (RegioJet)
Žluté vlaky míří hlavně na východ – RegioJet provozuje hned dvě linky vedoucí přes Olomouc a Ostravu. Ta první vede přes slovenskou Žilinu, Poprad a Košice až do Čopu na hranicích Ukrajiny.
Druhá z nich pak do polské Přemyšli. Tam mohou cestující přesednout na přímý vlak do ukrajinského Lvova a Kyjeva. Spoj je vedený jako přímý, přestup je však potřeba kvůli odlišnému rozchodu kolejí. Obdobné spoje do Přemyšle provozují i České dráhy a Leo Express.
- Čop: 11 hodin a 53 minut, jízdné od 240 korun
- Přemyšl: 8 hodin a 37 minut, jízdné od 300 korun
Od konce letošního března žlutý dopravce přechází také do ostrého režimu v Polsku, kde začal jezdit v září minulého roku. Cestujícím nabízí přímé spoje z Prahy do Varšavy, odkud vypravuje vlaky do Poznaně a Gdaňsku.
Vlakem do Budapešti (České dráhy a RegioJet)
Do maďarské metropole jezdí vlaky hned dvou dopravců, České dráhy přes den vypravují vlak do Budapešti každé dvě hodiny (a i několik nočních lůžkových spojů), ke kterým se přidává i trojice denních vlaků konkurenčního RegioJetu.
- České dráhy: 6 hodin a 51 minut, lístek od 744 korun
- RegioJet: 6 hodin a 57 minut, jízdenka od 599 korun
Vlakem do Frankfurtu nad Mohanem (Leo Express)
Do finančního srdce celé Evropy jezdí denně černooranžové vlaky dopravce Leo Express na lince začínající už v Bohumíně. Noční spoj končí až na letišti jednoho z nejvýznamnějších německých měst. Z pražského hlavního nádraží se cesta vejde těsně pod osm hodin.
- Doba jízdy 7 hodin a 59 minut
- Jízdenka od 239 korun za jednu cestu
Do Paříže v luxusu (Orient Express)
Majetnějším se nabízí i o něco luxusnější svezení. Zážitek je veskrze exkluzivní – vlak z hlavního města do Paříže přeci jen jede za celý rok jen jednou, čemuž odpovídá i vysoká cena. Jednodenní cesta z Prahy přes Vídeň až do města světel vyjde dva cestující na nejméně 4 275 liber.
- Odjezd z Prahy: 8. července
- Jízdenka pro dva od zhruba 121 tisíc korun