V devadesátkách se zateplovalo. Teď se všichni vrhli na tepelná čerpadla a soláry

Renovační energetický fičák Stát i soukromí majitelé kancelářských, výrobních a obytných budov se musejí připravit na další stavební úpravy.

Průměrná spotřeba energie všech stávajících obytných budov v Evropské unii se musí do roku 2030 snížit o 16 procent a do roku 2033 o 20 až 22 procent, a to prostřednictvím kvalitních celkových renovací.

Do roku 2050 budou muset všechny budovy v EU dosáhnout úrovně budov s nulovými emisemi.

Od 1. ledna 2025 nebudou země EU poskytovat dotace kotlů na fosilní paliva.

Za 26 let musejí být všechny budovy v EU bezemisní – nově postavené i starší. Proto se čeká velké stavební a technické rekonstruování. Do roku 2040 by navíc neměly být v Unii kotle na vytápění fosilními palivy, tedy ani ty plynové.