Podle Tomasze Snażyka, CEO AI Chamber, malé a střední podniky mají na to, být lídry, pokud se jim dodají potřebné nástroje. | foto: TOMEK KAMINSKI

Umělá inteligence (AI) už dávno není jen sci-fi. Na Západě ji firmy běžně využívají k automatizaci, předvídání poptávky, řízení skladů nebo zákaznické podpoře. V Dánsku podle dat Eurostatu v roce 2023 aktivně využívalo AI 28 procent firem. Země střední a východní Evropy ale výrazně zaostávají. Třeba v Rumunsku AI používalo jen 3,1 procenta podniků – nejméně v celé Evropské unii.

Biliony v ohrožení

Na letošním EU Digital Summitu v polském Gdaňsku představila společnost AI Chamber takzvaný Akční plán pro střední a východní Evropu (CEE). Jeho cílem je navýšit HDP regionu o pět až osm procent, tedy o více než tři biliony korun ročně. Pokud by ale země regionu zaspaly, mohl by přínos umělé inteligence klesnout až na 370 miliard korun.

„Země CEE si nemohou dovolit jen pasivně čekat, jak se situace s AI vyvine. Následujících 12 až 24 měsíců bude pro náš region klíčových. Pokud chceme být konkurenceschopní a inovativní, musíme jednat rychle, odvážně a koordinovaně,“ říká Tomasz Snażyk, obchodní ředitel AI Chamber, a dodává, že umělá inteligence je ekonomickou pákou naší generace. „Když malým a středním podnikům poskytneme nástroje, data a kapitál, mohou se stát skutečnými lídry.“

Uvidíme konkrétní kroky?

Podle Jakuba Haláčka, ředitele společnosti Unicorn Research Centre, je zmíněný odhad obrovského přínosu zatím pouze teoretický.

„V praxi bude záležet na tom, jak rychle se podaří vybudovat infrastrukturu, zajistit energii a přimět státní i soukromý sektor k akci. Největší dopad může AI mít ve výrobě, logistice a službách, tedy tam, kde lze automatizovat rutinu a optimalizovat provoz. Malé a střední firmy však stále bojují s přístupem ke kapacitám i odborníkům. Pokud ale do roka uvidíme konkrétní kroky, jako je výstavba datových center nebo pilotní AI služby ve veřejné správě, může být reálný přínos AI v řádu stovek miliard ročně,“ vysvětluje pro Metro.

Evropa v módu strategie

Země střední a východní Evropy přitom mají co nabídnout – špičkové univerzity, technicky vzdělané odborníky a úspěšné technologické start-upy. Podle AI Chamber by strategické zavádění AI mohlo výrazně posílit globální konkurenceschopnost malých a středních podniků, které v regionu tvoří až 99 procent firem a generují přibližně polovinu HDP. Zvýšené nasazení AI by jim mohlo přinést investice a přispět ke zvyšování životní úrovně.

„Střední a východní Evropa má bezpochyby talent i úspěšné firmy. Máme kvalitní vzdělání, schopné inženýry a rostoucí startupovou scénu. Ale čelíme tvrdé realitě. Zatímco v USA se masivně investuje do datových center a infrastrukturních projektů, Evropa zůstává u strategií. Chybí exekuce, kapitál i energie. Bez rychlého obratu zůstaneme jen subdodavateli levného know-how,“ varuje Haláček.

Konkurenceschopná Praha?

Autoři plánu připomínají, že nejde jen o dohnání Západu, ale i o změnu obrazu regionu CEE, který je často vnímán jen jako outsourcingová destinace, nikoliv jako místo, kde se rodí inovace.

Cílem je vytvořit síť takzvaných AI šampionů, tedy firem jako UiPath, Rossum nebo Infermedica, a podpořit je brandingovou kampaní, která má zviditelnit CEE jako vznikající centrum světové AI. „Region CEE nemusí kopírovat Silicon Valley, aby uspěl,“ říká Snażyk. „Máme silné ekosystémy, nadané odborníky a jasný plán. Můžeme stavět globálně konkurenceschopné start-upy z Prahy, Sofie nebo Vilniusu, ne jen z Londýna nebo San Francisca,“ dodává.

Brzdí to data i lidé

Podle expertů ale největší překážkou není technologie. Cloudové platformy dnes nabízí AI nástroje komukoliv. Problém je jinde: ve špatné kvalitě dat a nedůvěře ve změnu.

„Mnoho firem nemá dobře spravovaná základní data, ERP systémy fungují izolovaně a vedení často nemá důvěru ani dostatečné porozumění pro AI. Když má projekt přejít do praxe, ukáže se, že data jsou nedostatečná a organizace nepřipravená. AI pak zůstává jen prezentací na poradě,“ vysvětluje pro Metro Haláček.