Viktor Černický patří mezi výrazné osobnosti současného českého pohybového divadla. Po úspěšných projektech Pli nebo Parolapolea přichází s novým dílem, které se točí – doslova – kolem pneumatik. Ve fyzicky náročné inscenaci PNEU se čtyři performeři potýkají se stovkami kilogramů černé gumy, která je střídavě jejich partnerem, soupeřem i symbolem neustálého úsilí.
„Každé otočení pneumatiky, každý dopad, každý dotek tvoří jedinečnou zvukovou knihovnu, z níž čerpáme po celou dobu představení,“ říká Černický, který se ve své tvorbě rád pohybuje na hranici mezi tancem, cirkusem a vizuálním uměním.
Viktor Černický
Sílíme pod tlakem
Pneumatiky se v jeho pojetí mění z neforemné hromady na živou architekturu, v níž se mění rovnováha a z vyčerpání se rodí nový pohyb i humor. Inspirací se stal koncept antifragility Nassima Nicholase Taleba – myšlenka, že některé systémy sílí pod tlakem. „Naše těla jsou antifragilní továrny, které se musí vystavovat diskomfortu, aby vůbec přežila,“ dodává Černický.
Zárodky projektu mohli diváci zahlédnout už na letošní Letní Letné, kde měl PNEU pracovní premiéru. Právě tam autoři testovali fyzickou intenzitu a rytmus před publikem. Finální tvar ale inscenace získala až v prostoru Jatek78, který díky své akustice a intimnímu prostředí umožnil naplno vyniknout zvuku i pohybu.
Kde a kdy
Premiéra proběhne 30. října 2025 v 19:30 v Jatkách78 v Holešovické tržnici. Reprízy následují 31. října a poté 9. a 10. února 2026 během festivalu Cirkopolis. Vstupenky jsou k dostání na webu Jatka78.cz.