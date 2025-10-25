V hlavní roli pneumatiky. Viktor Černický uvede na konci října na Jatkách78 nové představení

Marek Hýř
Marek Hýř
  6:02
Stovky kilogramů pneumatik, čtyři těla a nekonečný pohyb. Multižánrový umělec Viktor Černický promění obyčejné gumy v poetickou metaforu o vytrvalosti a touze neztratit lehkost ani ve chvílích, kdy se všechno hroutí. Premiéra nového fyzického představení PNEU se uskuteční 30. října v prostoru Jatka78.
Premiéra PNEU proběhne 30. října 2025 na Jatkách78 v Holešovické tržnici.

Premiéra PNEU proběhne 30. října 2025 na Jatkách78 v Holešovické tržnici. | foto: Jakub Dušek

Pneumatiky na scéně nejsou jen objekty. Jsou partnerem i překážkou, tvarem i...
Při představení PNEU se na jevišti se setkávají čtyři performeři (Valentin...
Při představení PNEU se na jevišti se setkávají čtyři performeři a stovky...
Představení PNEU je o únavě, vytrvalosti a touze neztratit lehkost ani ve...
6 fotografií

Viktor Černický patří mezi výrazné osobnosti současného českého pohybového divadla. Po úspěšných projektech Pli nebo Parolapolea přichází s novým dílem, které se točí – doslova – kolem pneumatik. Ve fyzicky náročné inscenaci PNEU se čtyři performeři potýkají se stovkami kilogramů černé gumy, která je střídavě jejich partnerem, soupeřem i symbolem neustálého úsilí.

„Každé otočení pneumatiky, každý dopad, každý dotek tvoří jedinečnou zvukovou knihovnu, z níž čerpáme po celou dobu představení,“ říká Černický, který se ve své tvorbě rád pohybuje na hranici mezi tancem, cirkusem a vizuálním uměním.

Při představení PNEU se na jevišti se setkávají čtyři performeři a stovky kilogramů pneumatik.

Viktor Černický

  • Je absolventem ateliéru Fyzického divadla v Brně. Jeho práce, často vycházející z hledání vztahu mezi subjektivním tělem performera a objektem, se pohybují na pomezí tance, fyzického divadla, současné klaunérie a cirkusu.
  • Již za představení PAROLAPOLEA (2016) získal na České Taneční Platformě 2017 nominaci v kategoriích Tanečník roku a Taneční inscenace roku.

Sílíme pod tlakem

Pneumatiky se v jeho pojetí mění z neforemné hromady na živou architekturu, v níž se mění rovnováha a z vyčerpání se rodí nový pohyb i humor. Inspirací se stal koncept antifragility Nassima Nicholase Taleba – myšlenka, že některé systémy sílí pod tlakem. „Naše těla jsou antifragilní továrny, které se musí vystavovat diskomfortu, aby vůbec přežila,“ dodává Černický.

Zárodky projektu mohli diváci zahlédnout už na letošní Letní Letné, kde měl PNEU pracovní premiéru. Právě tam autoři testovali fyzickou intenzitu a rytmus před publikem. Finální tvar ale inscenace získala až v prostoru Jatek78, který díky své akustice a intimnímu prostředí umožnil naplno vyniknout zvuku i pohybu.

Při představení PNEU se na jevišti se setkávají čtyři performeři (Valentin Verdure, Marek Menšík, Viktor Černický, Lukas Blaha Bliss / Matěj Pour)

Kde a kdy

Premiéra proběhne 30. října 2025 v 19:30 v Jatkách78 v Holešovické tržnici. Reprízy následují 31. října a poté 9. a 10. února 2026 během festivalu Cirkopolis. Vstupenky jsou k dostání na webu Jatka78.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Podezřelé SMS i e-maily prověří speciální web. Má zastavit kyberšmejdy

Lidé, kteří se necítí bezpečně na internetu nebo kteří moderní nástroje v bankovnictví nezvládají, mají šanci ověřit si výzvy, které jim chodí od možných podvodníků kvůli jejich bankovním účtům. Na...

25. října 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Ostrava uctí spisovatele Otu Filipa. Deska připomene i rodinnou kavárnu jeho otce

Česko-německý prozaik a publicista Ota Filip, od jehož narození ve Slezské Ostravě letos uplynulo devadesát pět let, bude mít vedle Nové radnice v moravskoslezské metropoli svou pamětní desku.

25. října 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

V hlavní roli pneumatiky. Viktor Černický uvede na konci října na Jatkách78 nové představení

Stovky kilogramů pneumatik, čtyři těla a nekonečný pohyb. Multižánrový umělec Viktor Černický promění obyčejné gumy v poetickou metaforu o vytrvalosti a touze neztratit lehkost ani ve chvílích, kdy...

25. října 2025  6:02

Třeboň dnes otevře sportovní halu, kterou za 120 milionů korun rekonstruovala

Třeboň dnes otevře rekonstruovanou sportovní halu. Její obnova, která začala loni v červenci, stála více než 120 milionů korun. Město hradilo přibližně 100...

25. října 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava hostí již třináctý ročník Polských dnů v Ostravě.

Komerční sdělení

V Ostravě se od 22. října do 11. listopadu 2025 uskuteční další ročník Polských dnů v Ostravě. Festival, který má za cíl přiblížit polskou kulturu, historii a současnost, nabídne pestrý program...

25. října 2025

Policie vypátrala čtrnáctiletou Sabrinu z Chrudimi, je v pořádku

Policie vypátrala hledanou čtrnáctiletou Sabrinu, která v pátek 24. října odešla z dětského domova v Chrudimi a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívku se podařilo najít, je v pořádku, informoval kolem...

24. října 2025  22:22,  aktualizováno  23:14

V nádrži Markovka na Třebíčsku našla policie mrtvolu, zjišťuje totožnost

Při pátrání po pohřešovaném muži u nádrže Markovka na Třebíčsku dnes našla policie ve vodě mrtvolu. Bude zjišťovat totožnost zemřelého. Uvedla to policejní...

24. října 2025  20:26,  aktualizováno  20:26

Tři lidé se dnes zranili při čelním střetu aut na Bruntálsku

Tři lidé se dnes dopoledne zranili při střetu dvou osobních automobilů v Leskovci nad Moravicí na Bruntálsku. Dva zranění byli v kritickém stavu. Vyprostit je...

24. října 2025  20:23,  aktualizováno  20:23

Krajský soud v Praze dostal stížnost na referendum o čáslavské skládce

Krajský soud v Praze dostal stížnost na referendum v Čáslavi na Kutnohorsku, v němž lidé odmítli plánované rozšíření skládky. Podle autora stížnosti byl během...

24. října 2025  19:08,  aktualizováno  19:08

Úvodním filmem chce festival Ji.hlava upozorňovat na tvůrce z východní Evropy

Úvodním filmem chce Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava upozorňovat na tvůrce z východní Evropy. Pro letošek vybral z 3700 přihlášených filmů...

24. října 2025  18:51,  aktualizováno  18:51

VIDEO: Nad Českem se objevil nezvyklý mrak. Podívejte se, čím zaujal

Ve čtvrtek odpoledne se nad Českou republikou přehnal poněkud pozoruhodný jev. Na Pardubicku, Svitavsku a Vysočině mohli obyvatelé spatřit nezvyklé uspořádání nebe – shelf cloud. Podivuhodný mrak se...

24. října 2025  20:22,  aktualizováno  20:22

Dálnici D1 uzavřela na 223. km ve směru do Ostravy nehoda tří osobních aut

Dálnici D1 dnes uzavřela na 223. kilometru ve směru do Ostravy před 18:00 nehoda tří osobních aut, provoz se podařilo obnovit po 18:30. Kvůli silnému silnému...

24. října 2025  18:25,  aktualizováno  19:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.